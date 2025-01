“ไอคอนสยาม” ทุบสถิติเคานต์ดาวน์ ร่วมงาน 1ล้านคน ผู้ชมทั่วโลก 100 ล้านวิว

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้การร่วมทุนของกลุ่มสยามพิวรรธน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ (MQDC) ประกาศความสำเร็จ สร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ นำ Amazing Thailand Countdown 2025 at ICONSIAM สู่เวทีเคานต์ดาวน์ระดับโลก ชนะใจผู้คนจากทุกมุมโลกด้วยสถิติยอดผู้ร่วมงานตลอด 3 วันกว่า 1,000,000 คน โดยมียอดผู้ชมทั่วโลกจากช่องทางต่างๆ ทะลุ 100 ล้านวิว เผยงานเคานต์ดาวน์ไอคอนสยามเป็นหนึ่งกลไกสำคัญหนุนนักท่องเที่ยวทะลุเป้า 35 ล้านคน กระจายเม็ดเงินมหาศาลสู่ระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 62,000 ล้านบาท กระตุ้นธุรกิจริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ จากยอดจองโรงแรม ร้านอาหารริมแม่น้ำเต็ม 95-100% และทราฟฟิกทางเรือเติบโตมากกว่าเท่าตัว สร้างรายได้ให้ธุรกิจและชุมชนโดยรอบ พิสูจน์ตำแหน่งผู้นำตัวจริงในการสร้าง Experiential World-Class Destination ปักหมุดประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างสง่างามนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยความสำเร็จของงานเคานต์ดาวน์ว่า “มหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ ฉลองที่สุดของไทยและที่สุดของโลก นำ Amazing Thailand Countdown 2025 at ICONSIAM สู่เวทีเคานต์ดาวน์ Top 5 ของโลกได้สำเร็จและเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้นักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศไทย ทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 26% ของปีก่อนหน้า กระจายเม็ดเงินมหาศาลสู่ระบบเศรษฐกิจไทยมูลค่ากว่า 62,000 ล้านบาท โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวทุกระดับ โดยอ้างอิงตามสถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เห็นได้จากการเติบโตของธุรกิจสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นยอดการเข้าพักโรงแรม ธุรกิจร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พบว่ามียอดจองเต็ม 95-100% ทราฟฟิกทางเรือเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว สร้างรายได้ให้ธุรกิจและชุมชนพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของชุมชนโดยรอบอย่างครอบคลุม“ไอคอนสยาม ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนสำคัญในการนำพาประเทศไทยชนะใจคนทั้งโลกอย่างสง่างาม โดยเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งงานเคานต์ดาวน์ ยืนหนึ่งครองใจคนทั่วโลก ตอกย้ำศักยภาพการเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่เชิดชูความเป็นไทยสู่สากล โดยการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2025 at ICONSIAM ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากตลอดการจัดงาน 3 วัน 3 คืน มียอดผู้ร่วมงานมากกว่า 1,000,000 คน มียอดผู้ชมทั่วโลกจากช่องทางต่างๆกว่า 100 ล้านวิวจากทั่วทุกมุมโลกส่งผลให้แฮชแท็ก #AmazingThailandCountdown2025 ขึ้นเทรนด์ X เป็นอันดับ 1 ตลอดช่วงจัดงาน ในระยะเวลา 3 วัน ส่งประเทศไทยสู่เวทีเคานต์ดาวน์ระดับโลกสำเร็จเกินความคาดหมายในทุกมิติ” นายสุพจน์กล่าวนายสุพจน์กล่าวอีกว่า ความสำเร็จของงาน Amazing Thailand Countdown 2025 ที่ไอคอนสยาม ได้ตอกย้ำตำแหน่งผู้นำตัวจริงในการสร้าง Experiential World-Class Destination ปักหมุดประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างสง่างาม โดยยึด 3 กลยุทธ์หลักที่หนึ่งในใจผู้คน : Amazing Thailand Countdown 2025 ที่ไอคอนสยาม เกิดขึ้นจากการทุ่มทุน และสรรพกำลัง เพื่อสร้างมหาปรากฏการณ์ โดยความร่วมมือกับกองทัพศิลปินไทยและศิลปินระดับโลก และพันธมิตรชั้นนำ เชื่อมโยงหัวใจคนไทยและสายตานานาชาติ ส่งมอบความสุขผ่านเสียงเพลง และความสว่างไสวจากพลุริมแม่น้ำเจ้าพระยา ค่ำคืนอันงดงามนี้กลายเป็นความทรงจำของผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก ทำให้คนไทยก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความภาคภูมิใจ ว่าประเทศเราไม่เป็นที่สองรองใคร การเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่นี้ยังถูกถ่ายทอดผ่านจอไทม์สแควร์ ใจกลางมหานครนิวยอร์ก และอีกกว่า 50 ล้านคนที่ชมผ่านการถ่ายทอดสดไปทั่วทุกมุมโลก กว่า 20 ช่องทาง รวมถึง CNN, BBC, AP, AFP, Reuters, CNBC, ABC,CCTV, South China Morning Post, MBN TV และ Live Streaming ทำให้มียอดวิวผ่านสื่อออนไลน์กว่า 100 ล้านวิว จากทุกแพลตฟอร์ม กลายเป็นกระแสบนโซเชียลมีเดียติดอันดับโลก เป็นที่กล่าวขวัญและสร้างความประทับใจสูงสุดแก่ผู้คนที่ร่วมชมจากทุกช่องทางทั่วโลกที่หนึ่งในใจของคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ : ความสำเร็จจากการจัดงานเคานต์ดาวน์ครั้งนี้ นอกจากจำนวนผู้ร่วมงานที่เพิ่มขึ้นถึงกว่า 1,000,000 คน ยังส่งผลให้ร้านค้า-คู่ค้า-พันธมิตรทางธุรกิจ ภายในไอคอนสยาม มียอดขายในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นมากกว่า 35% ขณะเดียวกัน ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจชุมชนและผู้ประกอบการริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวในทุกระดับ นับเป็นการตอกย้ำบทบาทในฐานะผู้นำในการสร้าง Experiential World-Class Destination ที่ก้าวไปไกลกว่าธุรกิจรีเทล เสริมเศรษฐกิจทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาในประเทศไทยตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ได้อย่างสง่างามที่หนึ่งของโลก : ปรากฏการณ์ Amazing Thailand Countdown 2025 ไอคอนสยาม ได้สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้คนไทยและประเทศไทย ก้าวสู่หนึ่งใน Top 5 Countdown Destinations ของโลก นับเป็นการปักหมุดประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างสง่างามอีกครั้งหนึ่งสำหรับการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2025 ครั้งนี้ สำเร็จได้ดียิ่งด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร รวมถึงองค์กรชั้นนำ ได้แก่ สภาหอการค้าไทย, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน), บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด, บริษัท โอนเดส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, Dentiste’ Thailand, บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน), แกร็บ ไทยแลนด์, บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด, บริษัท เออีซี อินโนเวชั่น คอส จำกัด, บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด, โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ปิยะเวท, บริษัท มีเดีย แอดดิคท์ จํากัด, บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดส์ บีเอ็นบี จำกัด, สยาม ทาคาชิมายะ, เมืองสุขสยาม, กรมเจ้าท่า, สมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา, สมาคมเรือไทย, ธุรกิจโรงแรม และชุมชนโดยรอบแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ร่วมแรงร่วมใจจนงานประสบความสำเร็จอย่างงดงามงาน Amazing Thailand Countdown 2025 ณ ไอคอนสยามที่จัดเสร็จสิ้นไปในปีนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพของไอคอนสยาม ในฐานะแลนด์มาร์กระดับโลก ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทย และพลังความร่วมมือของพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ พร้อมสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไปสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก และปักหมุดประเทศไทยให้เป็น Global Destination หนึ่งในประเทศที่ผู้คนทั่วโลกต้องมาเยือนตลอดไป