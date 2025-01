รฟท.เปิดปฏิทินท่องเที่ยว Royal Blossom และ KIHA 183 เริ่มขายตั๋ว 11 ม.ค. 68

การรถไฟฯ เปิดปฏิทินท่องเที่ยวขบวนรถ Royal Blossom และขบวนรถท่องเที่ยว KIHA 183 รถไฟต้อนรับปี 68 ตลอดเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ เริ่มขายตั๋ว 11 ม.ค. 68 พร้อมกันทั่วประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดโปรแกรมท่องเที่ยวทางรถไฟสุดพิเศษต้อนรับต้นปี 2568 ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟ กับขบวนรถท่องเที่ยว Royal Blossom ขบวนรถท่องเที่ยว KIHA 183 ตลอดเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2568 ด้วยเส้นทางท่องเที่ยวหลากหลาย สามารถเลือกเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับ และแบบพักค้างคืน เริ่มจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 11 มกราคม 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป1. ขบวนรถท่องเที่ยว Royal Blossom จะพานักท่องเที่ยวเข้าสู่โลกแห่งความหรูหราและสะดวกสบาย ท่ามกลางทิวทัศน์สองข้างทางรถไฟที่สวยงาม ผ่านกระจกกว้างแบบ 180 องศา ให้บริการแบบไปเช้าเย็นกลับ ราคาท่านละ 1,799 บาท ต่อท่าน นอกจกนี้ ยังมอบความเป็นส่วนตัวด้วยห้อง VVIP ในราคาห้องละ 15,999 บาท (แบบห้องละ 4-6 ท่าน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมบริการอาหารเช้า กลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม บริการนำเที่ยว ประกันอุบัติเหตุ ค่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 โปรแกรม ประกอบด้วย• เดือนมกราคม โปรแกรมเที่ยวทุ่งทานตะวันชมเขื่อน นั่งรถไฟลอยน้ำ ชมพระอาทิตย์ตกดิน ในวันที่ 18, 19, 25 และ 26 มกราคม 2568• เดือนกุมภาพันธ์ โปรแกรมกุมภาเทศกาลแห่งความรัก ชวนเที่ยว Royal Blossom ขบวนรถไฟสายโรแมนติก เส้นทาง เพลินเพชรบุรี ในวันที่ 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 และ 23 กุมภาพันธ์ 25682.ขบวนรถท่องเที่ยว KIHA 183 เป็นขบวนรถสไตล์ญี่ปุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางแบบคลาสสิก ให้บริการนำเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ ราคา 1,499 บาท และแบบพักค้างคืน ราคา 3,999 บาท (รวมบริการอาหารเช้า กลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม บริการนำเที่ยว ประกันอุบัติเหตุ ค่ารถบัสปรับอากาศ ในกรณีพักค้างคืนจะรวมค่าที่พักไว้แล้ว) จำนวน 6 โปรแกรม ประกอบด้วย• เดือนมกราคม(1) โปรแกรมรื่นรมย์ชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 18 และ 19 มกราคม 2568 (One Day Trip)(2) โปรแกรม “เที่ยวเมืองโคราช ชมปราสาทหินพิมาย ตระการตา แสง สี เสียง วิมายะนาฏการ” ในวันที่ 25 - 26 มกราคม 2568 (2 วัน 1 คืน)• เดือนกุมภาพันธ์(1) โปรแกรมเที่ยวฟาร์ม ชมความงามประดู่แดงที่ อ.ส.ค. ในวันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์ 2568 (One Day Trip)(2) โปรแกรมท่องเมืองศิลป์ ถิ่นสัทธา ดาราพราว ในวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2568 (One Day Trip)(3) โปรแกรมแต่งไทย นั่งรถไฟ KIHA 183 เที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ “ลพบุรี” เยือนถิ่นวีรชนคนกล้าแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา “สิงห์บุรี” ในวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2568 (2 วัน 1 คืน)(4) โปรแกรมนั่งรถไฟชมสะพานย้อนรอยประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ 2 แวะถ้ำกระแซ ล่องแพชมธรรมชาติริมแม่น้ำแควน้อย ในวันที่ 22 และ 23 กุมภาพันธ์ 2568 (One Day Trip)นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อาทิ ครีมอาบน้ำ น้ำยาล้างมือสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียก ดูแลความสะอาดของขบวนรถ และนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจตลอดการเดินทางนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถจองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ และช่องทางจำหน่ายตั๋วระบบออนไลน์ D – Ticket ของการรถไฟฯ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป หรือติดตามข่าวสารและปฏิทินท่องเที่ยวกับขบวนรถท่องเที่ยว Royal Blossom และ KIHA 183 ได้ทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง