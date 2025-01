“บีลิงค์ มีเดีย” โกยรายได้ 224 ล.ปี67

ผู้จัดการรายวัน 360 - “บีลิงค์ มีเดีย” โกยรายได้ 224 ล้านบาท ในปี2567มียอดกำไรสุทธิมากกว่า 40 ล้านบาท เผยเตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี 2569นายกฤษณะ ถนอมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด กล่าวว่า “ปีนี้บีลิงค์เราเดินทางมาเข้าสู่ปีที่ 22 เราผ่านพ้นวิกฤตโควิด ซึ่งเป็นสิ่งที่โหดร้ายในทุกวงการ รวมทั้งวงการสื่อโฆษณา โดยเฉพาะบีลิงค์เพราะทุกที่ที่เรามีสื่อโฆษณา ทุกที่ที่เราทำกิจกรรม ล้วนเป็นพื้นที่ที่เป็น Traffic Area ซึ่งแน่นอนทุกที่ถูกปิดในเวลานั้น แต่ผ่านจุดนั้นมาได้ 1 ปี เราสามารถ Turn around ล้างการขาดทุนสะสม และกลับมาทำกำไรได้ในปีพ.ศ.2567ที่ผ่านมา บีลิงค์มีรายได้รวม 224 ล้านบาท มีกำไรสุทธิมากกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนทิศทางตามภาพรวมของอุตสาหกรรมโฆษณา สื่อนอกบ้านเติบโต 13.3 % เติบโตมาเป็นอันดับที่ 2 รองมาจากสื่อออนไลน์ ตอบโจทย์การกลับมาใช้ชีวิตนอกบ้านของกลุ่มเป้าหมาย กลับมาใช้ชีวิตประจำวัน กลับมาเรียนในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย, มาทำงานตามปกติมีที่เปลี่ยนคือมีการประชุมออนไลน์มากขึ้น , มาช้อปปิ้งที่สยาม กลับมาเรียนกวดวิชา กลับมาทำกิจกรรมใช้ชีวิต เล่นฟุตบอล เข้ายิมเล่นฟิตเนส เหมือนเคยในปี 2568นี้ บีลิงค์วางเป้าหมายรายได้ที่ 250 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ ปรับกลยุทธ์ โดยเพิ่มบุคคลากร ขยายทีมทำงานที่มีคุณภาพอย่างเต็มที่ และในปี 2568 บีลิงค์ ได้ทำความร่วมมือกับ Promoter ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมด้าน Sponsorship ให้กับผู้สนับสนุน อาทิ กิจกรรม ROV e-Sport School and University Series Championship ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬา e-Sport ROV ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ, กิจกรรม University Freshy Day ภายในมหาวิทยาลัยกว่า 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ, กิจกรรม CU – TU Unity Football Match After Party ซึ่งปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมเป็นปีแรกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2025 ที่ One Bangkok, กิจกรรม Unifest มหกรรมเฟสติวัลของเด็กมหาลัย เป็นต้น ทำให้บีลิงค์ มั่นใจกับการกลับมาของธุรกิจสื่อโฆษณาครบวงจร และมีแผนที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2569 ต่อไป” นายกฤษณะกล่าวทั้งนี้บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด ผู้นำทางด้านสื่อนอกบ้านเฉพาะกลุ่ม (Targeting Out of Home Media) พร้อมจัดแคมเปญ แอคทิเวชั่นครบวงจร ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The One And Only” ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับสัมปทานแต่เพียงผู้เดียว ในการบริหารสื่อโฆษณาภายในโรงเรียน สถาบันกวดวิชา มหาวิทยาลัย ออฟฟิศแคนทีน การเคหะแห่งชาติ ฟิตเนส สนามฟุตบอล ครอบคลุมสื่อโฆษณานอกบ้าน (เฉพาะกลุ่ม) ทั่วประเทศ รวมทั้งป้ายบิลบอร์ดใจกลางสยามสแควร์ ป้ายบิลบอร์ดด้านหน้ามาบุญครอง รถจุฬาป๊อบบัส ซึ่งเป็นบิลบอร์ดเคลื่อนที่ใจกลางกรุงเทพมหานครกลุ่มเป้าหมายหลักของบีลิงค์แบ่งเป็นนักเรียนใน กว่า 500,000 คน นักศึกษาใน 52 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 1,000,000 คน พนักงานออฟฟิศหรือคนทำงานกว่า 800,000 คน และมีผู้ที่อยู่ในการเคหะแห่งชาติทั้ง 17 แห่ง อีกกว่า 600,000 คน ครอบคลุมทั่วประเทศรวมทั้งเป็นผู้นำในการจัดแคมเปญแอคทิเวชั่น โรดโชว์ และจัดกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลาย ภายในโรงเรียน มหาวิทยาลัย ออฟฟิศ สยามสแควร์ ศูนย์ขนส่งมวลชน BTS – MRT ชอปปิงมอลล์ ฟิตเนส ตลาดสด ตลาดนัดกลางคืน ร้านค้าเอาท์เล็ทและห้างร้านต่าง ๆ ทั้ง ทีที เอ็มที แอลเอ็มที