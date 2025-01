ปตท.แกร่ง! คว้าอันดับ1 มูลค่าแบรนด์สูงสุดในไทย4ปีซ้อน

ปตท. คว้าอันดับ 1 มูลค่าแบรนด์สูงสุดในไทย 4 ปีซ้อน สะท้อนความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับการจัดอันดับเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2567 จากการจัดอันดับโดย Brand Finance บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการประเมินมูลค่าแบรนด์ชั้นนำของโลก ด้วยมูลค่าแบรนด์กว่า 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 25 จากปีที่ผ่านมา โดยเป็นผลมาจากการปรับตัวทางธุรกิจ ผลประกอบการ และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติอย่างต่อเนื่องการติดอันดับองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในครั้งนี้ สะท้อนผลการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน” หรือ “TOGETHER FOR SUSTAINABLE THAILAND, SUSTAINABLE WORLD” ในการดำเนินธุรกิจบนหลัก “ความยั่งยืนอย่างสมดุล” ให้เหมาะกับบริบทองค์กร ด้วยการสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดย ปตท. เน้นการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมเร่งสร้างความแข็งแรงและเพิ่มศักยภาพในธุรกิจ Hydrocarbon ที่เป็น Core Business ของ ปตท. รวมทั้งการดำเนินธุรกิจ Non-Hydrocarbon ที่มี Attractiveness หรือมีความน่าสนใจ และ ปตท. มี Right to Play หรือมีจุดแข็ง สามารถเข้าไปต่อยอดในธุรกิจนั้นๆ ได้นอกจากนี้ ปตท. ยังมีเป้าหมาย NET ZERO ในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) สร้างการเติบโตควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจก ผลักดันธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไฮโดรเจน และการดำเนินโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture Storage : CCS) โดยทำงานแบบบูรณาการทั้งกลุ่ม ปตท. ภายใต้การบริหารองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีนอกจากนี้ ปตท. ยังติดอันดับที่ 3 ของแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งสูงสุดในไทย จากการประเมินของ Brand Finance โดยได้รับการประเมินอยู่ที่ 82.4 คะแนนจาก 100 คะแนน สะท้อนการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างสมดุล ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนในไทย โดยมีมูลค่าการรับรู้ด้านความยั่งยืน (Sustainability Perceptions Value) สูงถึง 748 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้ง ปตท. ยังได้รับการจัดอันดับที่ 2 ของบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas ของภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยการได้รับการจัดอันดับโดย Brand Finance ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรในสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางพลังงานให้แก่ประเทศ ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ ปตท. ที่โดดเด่นด้านความยั่งยืน (Iconic Brand) รวมทั้งใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น นำไปสู่การสร้างความผูกพันกับแบรนด์ ปตท. ให้เป็นที่รักและจดจำ