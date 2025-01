โก โฮลเซลล์ สาขาพระราม 2 รับมอบป้าย SAN และ SAN Plus จากกรมอนามัย ตอกย้ำการเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารมาตรฐานปลอดภัย

“โก โฮลเซลล์” (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร จุดหมายใหม่เพื่อผู้ประกอบการ ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล เดินหน้านโยบายการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในอาหารอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด โก โฮลเซลล์ สาขาพระราม 2 รับมอบป้ายมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหาร SAN จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ SAN Plus สำหรับ GOfe’ มุมคาเฟ่ ของ โก โฮลเซลล์ สาขาพระราม 2 โดย นายเอกภิญวัฒน์ ชัยเดช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ นางสาวเจนจิรา ดวงสอนแสง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมอนามัยSAN ย่อมาจาก Sanitation, Accountability, Network อาหารสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ส่วน Plus คือ การประเมินที่สูงขึ้นไปอีกขั้น ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร และผ่านเกณฑ์เพิ่มเติม 9 ข้อ ประกอบด้วย 1) ผู้สัมผัสอาหารทุกคนติดบัตรหรือแสดงหลักฐานผ่านการอบรม 2) จัดบริการช้อนกลางให้แก่ผู้บริโภคทันที 3) จัดบริการอ่างล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรืออุปกรณ์ล้างมือในจุดรับประทานอาหาร 4) ใช้ผัก และผลไม้ปลอดภัย 5) จัดบริการเมนูชูสุขภาพ/อาหารไทยถิ่น กินเป็นยา อย่างน้อย 1 เมนู 6) ใช้เกลือหรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน 7) จัดบริการส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS 8) ใช้ภาชนะปลอดภัย : No Foam และ 9) สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อประชาชนทั้งนี้ โก โฮลเซลล์ สาขาพระราม 2 เป็นสถานที่จำหน่ายวัตถุดิบอาหารที่มีความครบครัน ได้มาตรฐานความปลอดภัย ขณะที่ GOfe’ เป็นมุมคาเฟ่เล็กๆ ที่มีอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมเบเกอรี่อบสดใหม่ ที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งมีเมนูไฮไลท์ที่เป็นสูตรเฉพาะและได้รับความนิยมเป็นที่กล่าวถึงกันสำหรับนักชิมก็คือ ไก่ย่าง ซี่โครงหมูย่างบาบีคิว และไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ ในราคาที่ทุกคนต้องร้องว้าว