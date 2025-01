มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สยามพารากอน รวมวัตถุดิบระดับซูเปอร์มาสเตอร์จากยอดดอยมาไว้ใจกลางเมือง

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และกูร์เมต์ มาร์เก็ต จัดงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2025 @ Siam Paragon”(รอยัล โปรเจ็คต์ แกสโตรโนมี เฟสติวัล 2025 แอท สยามพารากอน) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Taste of Wellness” (เทสต์ ออฟ เวลเนส) โดยคัดสรรวัตถุดิบระดับซูเปอร์มาสเตอร์จากยอดดอยที่โครงการหลวงได้นำไปส่งเสริมให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง มีผลผลิตเมืองหนาวที่เกิดจากผลสำเร็จของการวิจัยมากมาย ผลผลิตเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมาตรฐานตามข้อกำหนดสากล มาจำหน่ายใจกลางเมือง พร้อมรังสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพรสชาติดีโดยเชฟชื่อดังระหว่างวันที่ 15-25 มกราคม 2568 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน และวันที่ 9-22 มกราคม 2568 ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G สยามพารากอน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ร่วมจัดงานการจัดงาน Royal Project Gastronomy Festival 2025 @ Siam Paragon ครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Taste of Wellness: Healthy Eating for a Longer Life” อาหารดี สุขภาพดี ปลุกพลังชีวีให้ยืนยาว ด้วยการเนรมิตบรรยากาศภายในงานผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่-การมองเห็น โดยพาร์ค พารากอนจะถูกเนรมิตให้กลายเป็นสวนสวยใจกลางเมือง ประดับตกแต่งด้วยบูธผัก ผลไม้ และดอกไม้สร้างความร่มรื่น เพลินตาในทุกช่วงเวลา-การลิ้มรสชาติ ที่สุดกับการคอลลาบอเรชั่นกับสุดยอดเชฟชื่อดังได้แก่ เชฟบิว- ภูเตโช กาญจนกิตติกูล ผู้ชนะการแข่งขัน Hell's Kitchen Thailand, เชฟแก้ว-ปวีณ์นุช ยอดปรีชาวิจิตรผู้ชนะเลิศการแข่งขัน MasterChef Thailand Season 1, เชฟเทียน-เทียนชัย พีรพงศธร รายการ Top Chef Thailand 2023 และ เชฟอาร์-ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน The Next Iron Chef Season 2 ที่จะมาร่วมรังสรรค์เมนูอาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟโดยใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวง รวมถึงการร่วมกับร้านอาหารสตรีทฟู้ดชื่อดัง ที่จะนำวัตถุดิบโครงการหลวงมาปรุงเป็นเมนูซิกเนเจอร์ให้ชิมในงานเป็นครั้งแรก อาทิ ร้านป้าบุ๋ม บ้าบิ่นมะพร้าวน้ำหอม, ไอศรีมไข่แข็งเซ็นหลุยส์ เป็นต้น-กลิ่นอาย กลิ่นหอมจากดอกไม้นานาพรรณ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากแบรนด์ Pawis ช่วยสร้างความผ่อนคลาย และกระตุ้นประสาทการรับรู้ทั้งร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี-การได้ยิน เสียงจากธรรมชาติและเสียงดนตรี ที่ทำให้เพลิดเพลินและผ่อนคลาย เตรียมพบกับศิลปินที่หมุนเวียนกันมาสร้างความสุขให้กับคุณได้ทุกวันในงาน-การสัมผัส เลือกซื้อผลิตผล ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งตรงจากยอดดอย แน่นอนว่าช่วยฮีลใจและสร้างความเพลิดเพลินได้สำหรับไฮไลท์ภายในงาน โครงการหลวงได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพทั้ง ผัก ผลไม้ และธัญพืชที่จัดเป็น Superfood ซึ่งเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร ช่วยเสริมพลังให้กับร่างกายทำให้สุขภาพดี อาทิ ข้าวกล้องดอยผสมคีนัว, ถั่วอะซูกิ, น้ำมันงาดำสกัดเย็น, น้ำมันลินินสกัดเย็น, น้ำมันงาหอมสกัดเย็น, เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัดเห็ดหลินจือและสารสกัดเจียวกู่หลาน และพืชผักผลไม้เมืองหนาวที่ขาดไม่ได้ เช่น สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 89, สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80, เคพกูสเบอร์รี, เสาวรส พันธุ์พิเศษที่มีรสชาติหวานกว่าพันธุ์อื่น, เคล ราชินีผักใบเขียว, คะน้าฮ่องกง, ผักกาดหอมห่อ, เบบี้ฮ่องเต้, เบบี้แครอทผักสลัดที่จัดเต็มตั้งแต่เรดคอรัล, ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก, โอ๊คลีฟเขียว, โอ๊คลีฟแดง และเบบี้คอส รวมทั้งอาหารและสมุนไพรแปรรูปต่างๆส่วนใครที่ชื่นชอบไม้ดอกไม้ประดับ เตรียมรื่นรมย์ไปกับดอกไม้นานาพรรณ อาทิ กุหลาบ สีแดง ชมพู โอลด์โรส เหลือง ขาว, กลอลิโอซ่า ไฮเดรนเยียร์, เบญจมาศ, ซิมบิเดียม และสมุนไพรกระถาง เช่น โรสแมรี่ เบซิล มิ้นท์ที่มาจำหน่ายภายในงาน นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมต่างๆ จากชนเผ่า ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร้านดอยคำ ผลิตภัณฑ์สินค้างานฝีมือจากชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้ง เมนูพิเศษจากกูร์เมต์ มาร์เก็ต ที่เคาน์เตอร์ YOU HUNT WE COOK โดยจะจำหน่าย ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G สยามพารากอนสยามพารากอนยังได้ตอกย้ำความเป็น World-class Food Destination ยกขบวนร้านอาหารชั้นนำหลากหลายร้าน มาร่วมรังสรรค์เมนูเลิศรสในงาน Royal Project Gastronomy Festival 2025 @ Siam Paragon ได้แก่ Bakehaus (เบคเฮ้าส์), Another Hound Café (อนาเธอร์ ฮาวนด์ คาเฟ่), Co Limited (โค ลิมิเต็ด), JUMBO Seafood (จัมโบ้ ซีฟู้ด), Mozza by Cocotte (มอซซ่าบายโคคอต), Nabezo Premium (นาเบโซ พรีเมียม), Nara Thai Cuisine (นารา ไทย ควิซีน), Taling Pling (ตะลิงปลิง),Tasty Congee & Noodle Wantun Shop (เทสตี้ คอนจี้ แอนด์ นู้ดเดิ้ล วันตัน ช็อป), Underhound (อันเดอร์ฮาวนด์), Veganerie (วีแกนเนอรี่) และ Vital Health (ไวทัล เฮลทธ์) โดยใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษทั้งอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่มมาจำหน่ายภายในร้านสำหรับผู้ที่ซื้อผลิตผลและสินค้าภายในงานโครงการหลวง ครบ 1,500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ สามารถแลกรับถุงผ้าลดโลกร้อนดีไซน์พิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น (สินค้ามีจำนวนจำกัด) ส่วนลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า ครบ 2,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ร่วมสัมผัสบรรยากาศสุดฟิน อาฟเตอร์นูน ที สุดพรีเมียมจากโครงการหลวง 1 เซ็ตต่อวันต่อท่านต่อใบเสร็จ (จำกัดจำนวน 100 สิทธิ์ต่อวัน)ขอเชิญร่วมช้อปผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับซูเปอร์มาสเตอร์ส่งตรงจากยอดดอยและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2025 @ Siam Paragon” ระหว่างวันที่ 15-25 มกราคม 2568 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน และวันที่ 9-22 มกราคม 2568 ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G สยามพารากอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-610-8000 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook: SIAM PARAGON