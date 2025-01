“เดอะมอลล์” จัดงาน JOY LUCK LOVE CHINESE NEW YEAR 2025 ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

จัดงานเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ JOY LUCK LOVE CHINESE NEW YEAR 2025 : ปีมะเส็งเฮงมาหา 13 ม.ค. – 17 ก.พ. 68 กับความ ‘เฮง’ ตั้งแต่วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว คาดเงินสะพัดตรุษจีนในกลุ่มเดอะมอลล์ 3,500 ล้านบาท เชื่อมั่นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ สามารถช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายให้ธุรกิจในช่วงเดือนแรกของปีเติบโต 10%

เปิดเผยว่า เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ได้เตรียมจัดงาน เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ JOY LUCK LOVE CHINESE NEW YEAR 2025 : ปีมะเส็ง เฮงมาหา ซึ่งเป็นแคมเปญแรกของปี 2568 (2025) หรือปีมะเส็ง โดยใช้งบประมาณกว่า 200 ล้านบาท ในการจัดแคมเปญ ทั้งในส่วนของโปรโมชั่นของห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์, เอ็มโพเรียม, เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ตลอดจนกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลสำหรับเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์ โคราช ให้สอดรับกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งในส่วนมาตรการ Easy E-Receipt 2.0 และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ หรือเงิน 10,000 บาท เฟส 2 สนับสนุนการบริโภคในประเทศโดยทั้ง 2 มาตรการ คาดว่าจะสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายของลูกค้าได้ต่อเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ โดยมีลูกค้าที่มีความต้องการใช้จ่ายเพื่อร่วมมาตรการ Easy E-Receipt 2.0 ในขณะที่การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ หรือเงิน 10,000 บาท เฟส 2 ก็น่าจะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดเงินสะพัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งการใช้จ่ายในการซื้อของไหว้, การให้อั่งเปาลูกหลาน เป็นต้น เชื่อมั่นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ สามารถช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายให้ธุรกิจในช่วงเดือนแรกของปีเติบโต 10% และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจมีตัวเลขเติบโตที่ดีในไตรมาสแรกของปี โดยเศรษฐกิจในภาพรวมของปีนี้ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวประมาณ 3.0% มีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคบริการที่คาดว่าจะเติบโตราว 4.0% ซึ่งน่าจะมาจากการกระตุ้น การใช้จ่ายและการกระตุ้นการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนและในฐานะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เป็นศูนย์กลางความมหัศจรรย์ที่ดีที่สุดของครอบครัวคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล เทศกาลตรุษจีนปีนี้ ได้ตอกย้ำแนวคิดสำคัญ ‘มูเต มาร์เก็ตติ้ง’ ซึ่งเดอะมอลล์ เป็นรีเทลแรก ต้นตำรับของ การอัญเชิญเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ มาให้ประชาชนสักการะ พร้อมวิธีการไหว้ให้ ‘เฮง’ ถูกต้อง การให้บริการชุดเซ่นไหว้ที่ถูกต้องตามประเพณี , กิจกรรมการแสดง,โปรโมชั่น ครบศาสตร์ความสุขทุกวันสำคัญ วันไหว้ - วันจ่าย - วันเที่ยว ตามธรรมเนียมสำคัญของจีน โดยมี 8 ไฮไลท์ ปีมะเส็ง “ เฮงมาหา” ดังนี้เปิดรับความปังกับการเสริมมงคลในปีมะเส็ง กับการจำลองวิหารเทพเจ้ามังกรเขียวอัครทิพย์วารี และอัญเชิญ ‘เทพเจ้ามังกรเขียว’ องค์จำลองจากวัดทิพยวารีวิหาร (กัมโล่วยี่) ผ่านการทำพิธีถูกต้อง นำพิธีโดย ดร.คฑา ชินบัญชร นักพยากรณ์และประธานคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-จีน พร้อมกับอัญเชิญเทพเจ้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมสักการะในวันตรุษจีนมาให้ประชาชนสักการะขอพรให้คุ้มครองในปีมะเส็งตามความเชื่อ รวมถึงการจัดพิธีแก้ชง สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตาโดยสมาคมเต็กก่า ซึ่งประชาชนสามารถร่วมสักการะได้ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค – 2 ก.พ. นี้เปิดรับความมงคลกับอาหารอร่อยชั้นเลิศ เสริมพลังรับปีมะเส็ง โดยร่วมกับหอการค้าไทย-จีน ในโอกาสฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการค้าไทย จีน ร่วมคัดสรรร้านอาหารชั้นนำมาให้บริการ ได้แก่ ที่สุดของเมนูจักรพรรดิ ครั้งแรกกับ การออกร้านของ "ร้านซีอานเยี่ยม" สุดยอดร้านอาหาร ต้นตำรับประวัติศาสตร์ 2,000 ปี จากมณฑลส่านซี ประเทศจีน กับเมนูเกี๊ยวซีอาน, เบอร์เกอร์จีน, บะหมี่เปลียง เปลียงเนื้อ, บะหมี่ซุปทองซี่โครงหมู, เนื้อวัวเสียบไม้ และเมนูมงคลจากภัตตาคาร ร้านอาหารเลื่องชื่อชั้นนำกว่า 1,500 เมนู อาทิ ร้านข้าวมันไก่ เฟิงไฉ, ร้านนายเม้ง บะหมี่ปูเกี๊ยวกุ้งยักษ์, ร้านสีลมภัตตาคาร, ร้านฉั่ว บัก ฮง เป็ดพะโล้ท่าดินแดง, ร้านเต้าหู้คลองแงะ, ร้าน เฮียเฮง ขาหมูหนังกริ๊บ by เชฟเฮง เป็นต้น โดยเริ่มอิ่มอร่อยได้ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค – 2 ก.พ.เปิดรับความตระการตา กับการแสดงเชิดมังกรเรืองแสง และ ครั้งแรกในประเทศไทยกับการแข่งขันเชิดมังกรเรืองแสง จากกว่า 20 ทีม 2,000 ชีวิต วันที่ 24 – 26 ม.ค. 2568 และพบกับกิจกรรมการประกวด THE MALL LIFESTORE CHINESE NEW YEAR COSTUME CONTEST ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท ในวันที่ 26 ม.ค. ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค และชมการแสดงเชิดสิงโต-มังกร, การโชว์ศิลปวัฒนธรรมจีน วันที่ 24 ม.ค – 2 ก.พ. นี้ ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา และ เดอะมอลล์ โคราชเปิดรับแรงบันดาลใจกับการชมงานประติมากรรม ‘อาร์ตคาแรกเตอร์’ อาณาจักรลูกเทพมังกร 9 องค์ ผลงานการสร้างสรรค์จากคุณนนท์- อภิทรัพย์ ภูผา (Zing Zing The Lion) ศิลปินอาร์ตทอยรุ่นใหม่ ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ พร้อมเกม AR ตามหาลูกมังกร ชิงรางวัลมากมาย ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ, บางแค และงามวงศ์วาน เพลิดเพลินและถ่ายรูปใกล้ชิดกับขบวน Mascot 9 ลูกมังกร ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขาเปิดรับความ ‘เฮง’ กับโปรโมชั่นสุดคุ้มให้ช้อปรับคืนภาษี กับสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ภายในห้างสรรพสินค้า โดยสมาชิก M Card และลูกค้าบัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA ทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ รับคืนรวมสูงสุด 7,600 บาท และเมื่อช้อปฯ ครบตามกำหนด รับอั่งเปา รวมสูงสุด 1,600 บาท ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค - 6 ก.พ. 68 และตั้งแต่ 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 68 ช้อปฯ 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี เซ็ทซองอั่งเปา “มะเส็งเฮงรับโชค” พิเศษ ! วันตรุษจีน 29 ม.ค. 68 สมาชิกบัตร M Card ใช้คะแนนสะสม 9, 99 และ 999 M Point แลกรับอั่งเปา สูงสุด 300 บาท ผ่าน M Card Applicationนอกจากนี้เมื่อช้อปภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ “ปีมะเส็งเฮงมาหา รับมั่งคั่งทั่วหน้า” ช้อปผ่านบัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA ช้อปในศูนย์ฯ 6,000 บาทขึ้นไป รับ CASH COUPON 1,000 บาท, พิเศษสุด 24 ม.ค. 68 - 2 ก.พ. 68 ช้อปในศูนย์ฯ 20,000 บาทขึ้นไป รับทองคำแผ่น 1 สลึง มูลค่า 12,500 บาท (จำกัด 40 ท่านแรก), สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ แลก 90 SMILE POINTS รับ CASH COUPON 300 บาท, สมาชิก M Card ช้อปฯ ครบ 1,500 บาทขึ้นไป รับฟรี ! เซ็ทซองอั่งเปา JOY•LUCK•LOVE, ครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับ Lucky Bag กระเป๋ามงคลรับเฮง, พิเศษ ! ฉลองตรุษจีน 25 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 จับลูกเทพ “มังกรเขียว” ครบ 3 องค์ รับเลย!!! E-Coupon 100 บาท* จากร้านอาหารที่ร่วมรายการ และสนุกกับจุดถ่ายภาพ AR SNAP PHOTO ลูกเทพมังกรพร้อมคำอวยพร กับกิจกรรม AR HUNT ลูกเทพมังกร 9 องค์เปิดรับมงคลกับชุดไหว้และเมนูมงคล จากกูร์เมต์ มาร์เก็ต และกูร์เมต์ อีทส์ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกเจนด้วย 7 ชุดไหว้เสริมมงคล ในคอนเซ็ปต์ “โชคลาภหลั่งไหล กับความรุ่งเรืองไม่หยุดยั้ง” ประกอบด้วย ชุดไหว้ร่ำรวยรุ่งโรจน์, ชุดซาแซมหาเฮง, ชุดไหว้สมบูรณ์พูนสุข, ชุดไหว้ทันใจ, ซีฟู้ดบารมีเศรษฐีเงินล้าน, ชุดไหว้รุ่งเรืองเฟื่องฟู, ชุดไหว้ซาแซมหาทรัพย์ พร้อมโปรมหาเฮง สำหรับสมาชิก M Card อาทิ รับฟรี M Cash Coupon, ปฏิทินจีนมงคล, ผ้าพันคอลายมงคล และองค์เจ้าแม่กวนอิม ปลุกเสกจากวัดทิพยวารี เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไข ที่กำหนด รวมถึงอิ่มอร่อยกับเมนูมงคลจาก กูร์เมต์ อีทส์ “ปีมะเส็ง มหาเฮง อร่อยทุกจาน โดนทุกเจน” ตั้งแต่ 16 – 31 ม.ค. 68เปิดรับความ ‘ฟิน’ กับศิลปิน นักร้อง กับการแสดงพิเศษ โดยวันที่ 24 ม.ค. เวลา 16.00 น. กับการเริ่มต้นเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน กับศิลปิน กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์” ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค, วันที่ 24 ม.ค. เวลา 16.00 น. พบกับ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และที่เดอะมอลล์ โคราช พบกับศิลปิน “ต้าห์อู๋” ที่จะมาพร้อมกับโชว์สุดพิเศษ วันที่ 1 ก.พ. เวลา 16.00 น.เปิดรับโชคลาภ บารมี กับเทคนิคการตั้งโต๊ะไหว้เจ้า – บรรพบุรุษ รับความเฮงๆ ปังๆ ปีมะเส็ง โดย ดร.คฑา ชินบัญชร ในวันที่ 24 ม.ค. 68โดยทั้งหมดคือกิจกรรมและโปรโมชั่นในแคมเปญ JOY LUCK LOVE CHINESE NEW YEAR 2025 : ปีมะเส็ง เฮงมาหา ซึ่งเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ และห้างสรรพสินค้าในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดขึ้นต้อนรับเทศกาลตรุษจีน คาดว่า มาตรการภาครัฐ Easy E-Receipt 2568 และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ หรือเงิน 10,000 บาท เฟส 2 จะช่วยกระตุ้นให้มีการออกมาใช้จ่ายในเทศกาลเพิ่มขึ้น ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง สูงสุด 50,000 บาท คืนภาษีให้นักช้อปสูงสุด 17,500 บาท พิเศษสำหรับสมาชิกบัตร M Card และบัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA เมื่อช้อปภายในห้างฯและศูนย์ฯ ที่ เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ รับเพิ่ม E Coupon รวมสูงสุด 1,000 บาท เมื่อแสดง E-RECEIPT ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2568.