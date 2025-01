ครั้งแรกในวงการ 'แพลทินัม' เปิดตัวแฟชั่นเรียลลิตี้เกมส์โชว์ “Fresh & Fash" ฉลองครบ 19 ปี ระดม 19 Super Influencers ตัวท็อป ร่วมพิชิตภารกิจสุดเฟรช!

‘แพลทินัม แฟชั่น มอลล์’ จับกระแสผลักดันกลยุทธยุค Influencer เฟื่องฟู รวมตัวท็อปนำเสนอประสบการณ์ช้อปสุดเฟรชแบบแฟชั่นเรียลลิตี้เกมส์โชว์ กับ Platinum 19th Anniversary X 19 Super Influencers!นางสุฐิตา ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด ได้เปิดเผยถึงแคมเปญการตลาดสุดครีเอทในโอกาสพิเศษในครั้งนี้ไว้อย่างน่าสนใจ ว่า “ถ้าพูดถึง ‘แพลทินัม แฟชั่น มอลล์’ แน่นอนว่าใครๆก็ต้องนึกถึงศูนย์การค้าแฟชั่นที่เป็นแหล่งรวมสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายหลากหลายสไตล์ในราคาที่จับต้องได้ จนขึ้นแท่นเป็น The Best Wholesale Fashion Hub of ASEAN ผู้นำศูนย์กลางแฟชั่นค้าส่ง-ค้าปลีกเบอร์ต้นๆของอาเซียน โดยมี Mission สำคัญที่ถือได้ว่าเป็น Unique Selling Point ที่โดดเด่นมาเสนอ คือ Bringing Fresh Fashion To You คือ การนำเสนอสินค้าแฟชั่นที่สดใหม่อินเทรนด์ให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาและในปีนี้ที่ ‘แพลทินัม แฟชั่น มอลล์’ ครบรอบ 19 ปีเต็ม จึงได้รังสรรแคมเปญการตลาดครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในวงการแฟชั่น เพื่อฉลองความสำเร็จและตอกย้ำจุดยืนความเป็นศูนย์การค้าผู้นำด้านแฟชั่นในเมืองไทย ด้วยกลยุทธ Influencer Marketing นำเสนอประสบการณ์การช้อปในแบบแพลทินัม ผ่านภารกิจสุดเฟรชที่เหล่าซูเปอร์อินฟลูฯต้องพิชิตในแบบเรียลลิตี้ เพื่อให้ผู้ชมเสมือนได้สัมผัสประสบการณ์ความสนุกของการช้อปแบบเฟรชๆไปพร้อมๆกัน ด้วยการเชิญ 19 ซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อป มาร่วมสนุกในรายการแฟชั่นเรียลลิตี้เกมส์โชว์ที่ชื่อ Fresh & Fash by Platinum Fashion Mall เรียลลิตี้โชว์สุดครีเอทภายใต้คอนเซ็ป ‘Fresh Fun Forward’ ที่มาพร้อมภารกิจสุดเซอร์ไพรส์ที่ให้เหล่าอินฟลูฯจะต้องโชว์ไอเดียการแต่งตัวแบบไม่มีคำว่าธรรมดา ภายใต้โจทย์สุดท้าทาย และอาจเป็นไอเดียหรือเทรนด์ใหม่ในการแต่งตัวก็เป็นได้ และอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปแต่ละคนที่ได้รับเชิญ อาทิ แมท ภีรนีย์, เกรซ กาญจน์เกล้า, น้ำตาล ชลิตา, โยชิ รินรดา, ปอป้อ ทรัพย์สิรี, สยาโม, ส้ม มารี, WJ Mild, กับตัน ชล, กวินท์ ดูวาล ต่างก็มาพร้อมเอกลักษณ์และสไตล์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว ช่วยสร้างสีสันและความสนุก ในแต่ละ EP ได้แบบไม่ซ้ำใครอย่างแน่นอน”ติดตามความสนุกสุดเซอร์ไพรส์แบบจัดเต็ม พร้อมไอเดียสดใหม่ในการแต่งตัวที่จะมาเขย่าวงการแฟชั่นให้ทุกคนต้องจดจำ ที่รายการ Fresh & Fash by Platinum Fashion Mall ทั้งหมด 19 EP ออกอากาศทุกวันพฤหัส เริ่มตอนแรก 16 มกราคมนี้ โดยรับชมได้ผ่าน Social Media ทุกแพลตฟอร์มของ ‘แพลทินัม แฟชั่น มอลล์’Youtube : @PlatinumFashionMallOfficialFacebook : @ThePlatinumFashionMallBangkokInstagram : theplatinumfashionmallTikTok : platinummallofficial