วันเด็กแห่งชาติ! รฟม. ชวนเด็กๆ สัมผัสประสบการณ์โดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรี

รฟม.ชวนเด็กๆ สัมผัสประสบการณ์โดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรี! ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568พร้อมร่วมสนุกกับ “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” และสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจตลอดแนวรถไฟฟ้าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) เตรียมส่งมอบความสุข พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 โดยยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร ทั้ง 4 สาย ให้แก่เด็กๆ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 ตลอดระยะเวลาให้บริการ รายละเอียดดังนี้- รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ให้เด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 140 ซม. แสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารได้ทุกสถานี เพื่อรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้าฟรี (เด็ก 1 คน ต่อคูปอง 1 ใบ) ใช้ผ่านประตูพิเศษ (Swing Gate) เข้าระบบรถไฟฟ้า- รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง) และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (MRT สายสีชมพู) ให้เด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี หรือมีความสูงไม่เกิน 140 ซม. ที่เดินทางกับผู้ปกครอง และขึ้น-ลงสถานีเดียวกัน แสดงตัวที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารได้ทุกสถานี เพื่อขอรับบัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีสำหรับเด็ก (เด็ก 1 คน ต่อบัตรโดยสาร 1 ใบ) ส่วนผู้ปกครองชำระค่าโดยสารปกติพร้อมกันนี้ รฟม. ขอเชิญชวนผู้ปกครองและเด็กๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ที่จัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆ ตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 4 สาย เริ่มต้นที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน โดย รฟม. ร่วมกับ BEM จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “MRT Land ท่องดินแดนรถไฟฟ้า” ณ Metro Mall สถานีสวนจตุจักร (บริเวณทางออกที่ 3) ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงจากเยาวชนโรงเรียนรอบเส้นทางรถไฟฟ้าและศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่น – ดินแดง การแสดงจากเหล่าสุนัขตำรวจ K9 วีรบุรุษสี่ขา เกม VR ตะลุยอวกาศ โชว์ฝีมือระบายสีเพ้นต์หน้า Photo Booth และอีกหลากหลายกิจกรรม นอกจากนี้ น้องๆ ยังสามารถนั่งรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ไปร่วมกิจกรรม “MRT ส่งความสุขรับวันเด็ก” ที่จัดขึ้นโดย BEM และมิวเซียมสยาม ณ ลานกิจกรรมมิวเซียมสยาม ที่สถานีสนามไชย (ทางออกที่ 1) เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปสำหรับผู้ปกครองที่จะพาน้องๆ มาร่วมท่องเที่ยวกับสถานที่สุดพิเศษในวันเด็กแห่งชาติด้วยบริการรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง สามารถเลือกเดินทางไปที่สถานีสวนหลวง ร.9 (ทางออกที่ 1) เที่ยวสวนสนุกโยโย่แลนด์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ และสถานีศรีด่าน (ทางออกที่ 1) สวนน้ำโพโรโระ อควาพาร์ค สวนน้ำลอยฟ้าแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่บนดาดฟ้าชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา ผู้โดยสารสามารถลงสถานีศรีเอี่ยม (YL17) ทางออกที่ 1 และมีรถ Shuttle bus คอยให้บริการรับ - ส่ง หรือมาร่วมสนุกกันที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ซึ่งปีนี้ได้จัดกิจกรรม “THE MALL LIFESTORE KIDS FUNTASIA” สถานีบางกะปิ (YL08) ทางออกที่ 3 และใช้ทางเชื่อมเพื่อเข้าสู่ตัวอาคารได้หรือหากใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู แนะนำให้เดินทางไปที่สยามอะเมซิ่งพาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 - 18.00 น. ผู้โดยสารสามารถลงสถานีนพรัตน์ (PK26) ทางออกที่ 2 และต่อรถสาธารณะเพียง 1.5 กิโลเมตร หรือเดินทางไปที่สวนน้ำอิชิบะ อควา พาร์ค (ICHIBA AQUA PARK) สวนน้ำในร่มและกลางแจ้งผู้โดยสารสามารถลงสถานีรามอินทรา กม.9 (PK24) ทางออกที่ 2 ปิดท้ายที่อุทยานมกุฏรมยสราญ สวนสาธารณะภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติเปิดให้บริการทุกวัน ผู้โดยสารสามารถลงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) ทางออกที่ 1ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลการให้บริการรถไฟฟ้า MRT เพิ่มเติม ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้- MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 Facebook Page: BEM Bangkok Expressway and Metro เว็บไซต์: www.bemplc.co.th หรือโมบายแอปพลิเคชัน: Bangkok MRT- MRT สายสีเหลือง ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง MRT Yellow Line Call Center โทร. 0 2617 6111 Line Official: @pinkyellowline Facebook Page: MRTYellowLine เว็บไซต์: www.ebm.co.th หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน: ‘The SKYTRAINs’- MRT สายสีชมพู ได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู MRT Pink Line Call Center โทร. 0 2617 6111 Line Official: @pinkyellowline Facebook Page: MRTPinkLine เว็บไซต์: www.nbm.co.th หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน: ‘The SKYTRAINs’