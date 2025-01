ปตท.ปรับโครงสร้างHorizon Plus เปิดทางFoxconn ถือหุ้นใหญ่แทนอรุณพลัส

ปตท.ปรับโครงสร้างถือหุ้นใน Horizon Plus ให้บริษัทย่อย Arun Plus ถือหุ้นลดลงเหลือ 40% จาก 60% ส่งผลให้ Lin Yin บริษัทลูก ฟอกซ์คอนน์ กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แทน ยันเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ ปตท. ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานนางสาวภัทรลดา สง่าแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮอริษอน พลัส จํากัด (Horizon Plus) ได้มีมติอนุมัติการ ปรับโครงสร้างการถือหุ้น Horizon Plus ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อรุณ พลัส จํากัด (Arun Plus) และบริษัท ลี่ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสเมนท์ จํากัด (Lin Yin) ในสัดส่วนการถือหุ้น 60% และ 40% ตามลําดับ (บริษัท อรุณ พลัส จํากัด เป็น บริษัทย่อยซึ่ง ปตท. ถือหุ้น 100% )โดยให้ Horizon Plus ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว เป็นจํานวนเงินประมาณ 5,100 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการลดทุนจดทะเบียน Arun Plus และ Lin Yin จะมีสัดส่วน การถือหุ้นใน Horizon Plus 40% และ 60% ตามลําดับ และมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว คงเหลือจํานวน ประมาณ 5,400 ล้านบาททั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วของ Horizon Plus เป็นไปตามนโยบายการปรับโครงสร้าง การดําเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ ปตท. ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ ปตท. โดยคาดว่าจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จภายในเดือนมิ.ย.68อนึ่ง Horizon Plus คือบริษัทร่วมทุนของ อรุณ พลัส และ Lin Yin ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท หงไห่ พริซิชั่น อินดัสทรี จำกัด หรือ ฟ็อกซ์คอนน์ เทคโนโลยี กรุ๊ป เพื่อร่วมมือด้านการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า(EV) ในประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้ Horizon Plus มีเป้าหมายที่จะก่อตั้งโรงงานผลิต EV บนพื้นที่กว่า 350 ไร่ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ของไทย โดยมีกำหนดแล้วเสร็จและสามารถผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 4 ล้อ ออกสู่ตลาดได้ภายในปี 2567 มีกำลังการผลิตที่ 50,000 คัน/ปี และตั้งเป้าจะขยายกำลังการผลิตไปถึง 150,000 คัน/ปี ภายในปี 2573 เนื่องจากสภาพตลาดการแข่งขันรถEVรุนแรง และสถาบันการเงินชะลอการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทำให้ต้องเลื่อนโครงการผลิต EVออกไปอย่างไม่มีกำหนด