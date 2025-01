“หมีเนย” เปิดบ้าน BUTTERY WORLD ยาว 6 เดือนคาดโกย 65 ล.ต่อยอดรายได้

ผู้จัดการรายวัน 360 - อินเด็กซ์จับมือ BUTTERBEAR ทุ่ม 50 ล้านบาท เปิดบ้านหมีเนย “BUTTERY WORLD” ต้อนรับมัมหมี-พ่อหมี เริ่ม 25 มกราคมนี้จนถึงปลายเดือนมิถุนายนปีนี้ ที่ ชั้น 5 สยามพารากอน คาดขายบัตรได้กว่า 60,000 ใบ คิดเป็นรายได้ไม่ต่ำกว่า 65 ล้านบาท หรือมีกำไรอย่างน้อย 20-30%นายเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด เปิดเผยว่า ปีนี้อินเด็กซ์ให้ความสำคัญกับกลุ่มธุรกิจ ครีเอทีฟ บิซซิเนส ดีเวลลอปเม้นท์ อย่างมากโดยเฉพาะการจัดงานที่เกี่ยวกับการขายบัตร ล่าสุดได้ร่วมมือกับทาง BUTTERBEAR เนรมิตบ้านน้องเนย “BUTTERY WORLD” ที่ชั้น 5 สยามพารากอน ผ่านคอนเซ็ปต์บ้าน “A Magical Journey to Our Buttery World”โดยภายในบ้านจะมีทั้งหมด 7 ห้อง และ 1 สวนดอกไม้ และเตรียมกิจกรรมสุด exclusive ในแต่ละเดือนเพื่อมอบให้มัมหมี พ่อหมี พร้อมยกทัพสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษที่มีขายในบ้านนี้เท่านั้น“ที่ผ่านมาอินเด็กซ์ มีผลงานการจัดงานนิทรรศการหรือเอ็กซิบิชั่นให้กับคาแรคเตอร์การ์ตูนดังระดับโลกมาแล้ว เช่น สนุ๊ปปี้, hello kitty และแก็งซานริโอ ดังนั้นจึงมองว่าถึงเวลาที่จะมาสร้างบ้านให้น้องเนย จึงได้ติดต่อไปทางทีมน้องเนย บวกกับใจตรงกันที่ทางทีมน้องเนยอยากทำด้วย จึงเกิดเป็นความร่วมมือในครั้งนี้“ นายเกรียงกานต์ กล่าวความร่วมมือกับทาง BUTTERBEAR ครั้งนี้ เป็นการลงทุน 50% เท่าๆ กัน รวมแล้วใช้งบกว่า 40-50 ล้านบาท จัดงาน 6 เดือน หรือจบที่เดือนมิ.ย. นี้ แต่หากได้รับการตอบรับที่ดีก็พร้อมขยายเวลาออกไปอีก คาดว่าจนถึงเดือนมิ.ย. จะมีผู้เข้าชมงานกว่า 60,000 ราย ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ หรือมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 65 ล้านบาท และมีกำไรอย่างน้อย 20-30%สำหรับ BUTTERY WORLD ประกอบด้วย 1.ห้องแห่งมิตรภาพ เป็นห้องซึ่งเต็มไปด้วยมิตรภาพของน้องเนย กับ HIPPIEHIPPO BIANCABEAR และ SUNDAEBIRD แก๊งเพื่อนซี๋ที่ไม่เคยทิ้งกัน และกิจกรรมสุดโปรด ก็คือ การซ้อมเต้น 2.ห้องแห่งความสุข น้องเนยชอบย่องลงมาแอบกินป็อกโกแลตในตู้เย็นเป็นประจำทุกคืน ห้องนี้ยังเป็นอีกห้องที่ยัยหนูจะมาร่ายคาถาสเน่ห์ปลายจวักสร้างสรรค์เมนูขนมสุดแสนอร่อยด้วยพลังวิเศษ3.ห้องแห่งความทรงจำ ความทรงจำถูกรังสรรค์ขึ้นที่ห้องนี้ สถานที่รวบรวมของวิเศษของน้องเนย ทั้งของเล่น เครื่องประดับ สารพัดของกุ๊กกิ๊ก เพื่อเก็บความทรงจำของน้องเนยกลับไปพร้อมรอยยิ้มและพลัง 4.สวนดอกไม้ของยัยหนู สวนดอกไม้ยักษ์ที่ผลิบานเป็นหน้าน้องเนย5.ห้องจดชื่อ เพราะยัยหนูตัวแสบไม่ชอบทำการบ้านเลยแผนว่าจะให้มัมหมี พ่อหมีช่วยทำการบ้านและส่งการบ้านกับ TEACHER MAY บนกระดานวิเศษให้ แต่ยัยน้องยังชอบซ่อนขนมและของวิเศษ พี่เลี้ยงคนเก่งก็จับได้ทุกรอบเลย น้องเนยเลยต้องจดชื่อพี่ๆ ไว้ลงสมุดจดชื่อยักษ์ซะเลย 6.ห้องแห่งความฝัน ยัยน้องอยากชวนมัมหมี พ่อหมี มานอนตีพุงและมาแอบพี่เลี้ยงกินขนมก่อนนอนเป็นเพื่อน ยัยหนูมักจะฝันว่าไปท่องอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยขนมหวาน7.ห้องสวยสุดในปฐพี เคล็ดลับความสวยน่ารักตามวิถี Beauty Blogger เริ่มต้นที่ห้องที่อัดแน่นไปด้วยเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ มัมหมี พ่อหมี สามารถเก็บภาพจาก Photo booth พร้อมกับน้องเนย และหากมัมหมี หรือพ่อหมีคนไหนอยากซัพพอร์ต Beauty Blogger มือใหม่ ก็สามารถฝากกิ๊ฟไว้ให้น้องเนยได้ใช้ในการเสริมสวยได้เช่นกัน 8.ห้องแห่งความฟิน กิจกรรมที่เติมพลังให้ยัยหนูคือการแช่ตัวในอ่างอาบน้ำที่เต็มไปด้วยอาณาจักรฟองสบู่แสนนุ่มนวล และไอเท็มสุดโปรดของน้องเนยคือ ทิชชู่ scottน้องเนยจะเปิดบ้านให้เข้าชมบ้านน้องเนยเป็นกลุ่มแรก ในวันที่ 24 มกราคมนี้ ในแบบ PREMIER PACKAGE แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่1 Meet & Greet Package ราคา 1,500 บาท ได้รับบัตรเข้าชมบ้านน้องเนย + ถ่ายรูปกับน้องเนยแบบ 1:1 + รับ Official Poster + Poster พร้อมลายสแตมป์น้องเนย + Photo card + สินค้าที่ระลึกจำนวน 1 ชิ้น เฉพาะรอบเวลา 13.15 - 15.15 และ 15.15 - 17.15 น. จำกัดจำนวน 60 คน/รอบเท่านั้น ใช้เวลาต่อรอบ 2 ชม. คือ เดินชมบ้าน และ Meet & Greet กับน้องเนยประเภทที่ 2 Merchandise Package ราคา 750 บาท เปิด 4 รอบ คือ 17.15/ 18.15 น./ 19.15 น../ 20.15 - 21.00 น. (45 นาที) โดยจะได้บัตรเข้าชมบ้านน้องเนย + Official Poster + Poster พร้อมลายสแตมป์น้องเนย + Photo card +สินค้าที่ระลึกจำนวน 1 ชิ้นส่วนราคาบัตรเข้าชม มี 2 ประเภท 1. Admission Ticket ได้รับเฉพาะบัตรเข้าชมบ้านน้องเนย บัตรผู้ใหญ่ ราคา 499 บาท และบัตรเด็กราคา 350 บาท (เด็กที่มีความสูงระหว่าง 91-120 เซนติเมตร) และเด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 90 เซนติเมตรเข้าฟรี 2. Merchandise Package ราคา 750 บาท ได้รับบัตรเข้าชมบ้านน้องเนย พร้อมสินค้าที่ระลึกคอลเลกชันพิเศษที่ไม่มีขายที่ไหน จำนวน 2 ชิ้น ยังมีบัตร Meet & Greet Package ราคา 1,500 บาทต่อท่าน ในเดือนกุมภาพันธ์ในวันที่ 1 และวันที่ 23 จำกัดจำนวน 60 คน/รอบ รูปแบบ Meet & Greet น้องเนย พร้อมสิทธิ์ถ่ายภาพแบบ 1:1 รวมถึงได้ Photo card และสินค้าคอลเลกกชันพิเศษจำนวน 1 ชิ้น ยังมีสินค้าที่ระลึกพิเศษเฉพาะใน Buttery world เฉพาะผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมบ้านน้องเนยเท่านั้น จำกัดสิทธิ์ซื้อได้ 5 ชิ้นต่อท่านนางสาวธนวรรณ วงศ์เจริญรัตน์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Butterbear กล่าวว่า มูลค่าแบรนด์ดิ้งของน้องเนย มองว่ามีมหาศาล คาดว่าจากนี้ น้องเนย จะเป็นไอคอนแห่งความสุขที่มาจากประเทศไทยให้คนทั่วโลกได้รับรู้ รวมถึงแผนงานที่อยากพัฒนาขนมของฝากภายใต้แบรนด์ Butterbear ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องซื้อกลับประเทศหลังจากมาเที่ยวประเทศไทย เช่นเดียวกับที่เราไปญี่ปุ่นแล้วต้องซื้อโตเกียวบานาน่ากลับมานอกจากนี้ยังมีแผนขยายช้อปเพิ่ม แบบป๊อปอัพสโตร์ โดยเฉพาะในจีนที่จะเพิ่มอีก 1-2 แห่งด้วย ซึ่ง Butterbear ปัจจุบันมีรายได้ 3 ทาง คือ ร้านอาหาร 70% 2.เมอร์ชันไดซ์ 15% และ3.คาแรกเตอร์ น้องเนย 15% โดยยังโฟกัสที่ร้านอาหาร และพร้อมต่อยอดกับโอกาสที่เข้ามากับน้องเนย”