ยูโอบี ประเทศไทย ร่วมเฉลิมฉลองความเป็นเลิศด้านอาหาร ในงานประกาศผลรางวัลมิชลิน ไกด์ 2025

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมมอบรางวัล MICHELIN Opening of the Year แก่ร้านอาหาร Ōre ในงานประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ได้รับรางวัลดาวมิชลินประจำปี 2568 ธนาคารพันธมิตรเพียงรายเดียวของ 'มิชลิน ไกด์' รางวัลอันทรงเกียรตินี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงชื่อเสียงอันโด่งดังของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกมร. ริชาร์ด มาโลนี่ย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือกับมิชลิน ไกด์ สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของธนาคารในการยกระดับประสบการณ์ที่เชื่อมโยงผู้คนผ่านการรับประทานอาหารชั้นเลิศและความเป็นเลิศทางวัฒนธรรม รางวัลสำหรับร้านอาหาร Ōre นี้ ตอกย้ำถึงการเติบโตของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก”ในฐานะที่เป็นธนาคารพันธมิตรเพียงรายเดียวของ 'มิชลิน ไกด์' ประจำปี 2568 ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีสามารถเข้าถึงโปรโมชันสุดพิเศษ ณ ร้านอาหารที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในประเทศไทย อาทิ R-Haan, Blue by Alain Ducasse, Signature, Inddee, Haoma, 80/ 20, Resonance, เสน่ห์จันทร์ ฯลฯ และสามารถติดตามโปรโมชันร้านอาหารมิชลินที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี 2568 ได้ที่ www.uob.co.th