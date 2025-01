สกพอ.เอ็มโอยู เอกชนจีน ร่วมพัฒนาพลังงานสีเขียวในพื้นที่อีอีซี

แ.จับมือ China Energy Engineering Group บริษัทพลังงานระดับโลกจากจีน ลงนาม MOU ร่วมขับเคลื่อนการลงทุนเศรษฐกิจสีเขียว สร้างความยั่งยืนสู่พื้นที่อีอีซีวันที่ 7 ม.ค.2568 นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และ Mr. Hu De Ming, General Manager and Party Secretary of China Energy Group Southern Head Quarter and Chairman and Party Secretary of China Energy Southern Construction and Investment Corporation ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง The Cooperation on Eastern Economic Corridor เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาค ที่จะร่วมกันผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในพื้นที่อีอีซี โดยมีผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมงานทั้งนี้ กรอบความร่วมมือภายใต้ MOU ดังกล่าว สกพอ. และ China Energy Engineering Group Southern Construction Investment Co., Ltd. จะร่วมกันส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาภาคพลังงานในพื้นที่อีอีซี โดยเฉพาะ ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้านพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ระบบขนส่งอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสกพอ. จะสนับสนุนข้อมูลแนวทางการลงทุนโครงการต่างๆ การให้สิทธิประโยชน์ และมาตรการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนจากประเทศจีน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีเป้าหมายร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนการลงทุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่อีอีซีบริษัท China Energy Engineering Group Southern Construction Investment Co., Ltd. ถือเป็นบริษัทในเครือของ China Energy Engineering Group Co., Ltd. ตั้งอยู่ในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และมีบทบาทสำคัญในการลงทุนและก่อสร้างในภูมิภาคใต้ของประเทศจีน มีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน เช่น การสำรวจและออกแบบ การก่อสร้างโรงไฟฟ้า การพัฒนาโครงการ พลังงานหมุนเวียน โครงสร้างพื้นฐาน และมีเป้าหมายในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพลังงานทั่วโลก เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน