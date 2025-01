Beyond IVF จับมือ Fertility Associates เผยก้าวสำคัญในเชิงกลยุทธ์ ยกระดับมาตรฐานการแพทย์

โดยการประกาศความร่วมมือในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญ ได้แก่ คุณวินส์ตัน ปีเตอร์ส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของนิวซีแลนด์, ฯพณฯ โจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย, คุณซูซี ฟิวเทรลล์ อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์แห่งสำนักงานการค้าประเทศนิวซีแลนด์ในประเทศไทย, คุณอภินันท์ สัจเดว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Trithep Corporation, คุณทอม กอร์ดดาร์ด ผู้อำนวยการ Fertility Associates (FA), คุณสิทธัญ จีรวงศ์ไกสร และ คุณ ทิโมธี เดวิส ประธานกรรมการบริหาร Beyond IVF, คุณมนต์นภา ฉายาวิจิตรศิลป์ และ นพ.มนัส ฉายาวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมงานด้วยความร่วมมือระหว่าง Beyond IVF และ Fertility Associates (FA) ถือเป็นก้าวสำคัญในเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับมาตรฐานการแพทย์ของ Beyond IVF ซึ่งในอนาคต Beyond IVF ตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับการให้บริการที่มีคุณภาพระดับโลกในราคาที่เข้าถึงได้ภายในปี 2025 พร้อมมุ่งมั่นที่จะสร้างครอบครัวให้แก่คู่สมรสที่กำลังมองหาความช่วยเหลือในเส้นทางสู่การมีบุตรหนึ่งในแรงจูงใจสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ คือการนำองค์ความรู้ความสามารถจาก FA ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาปรับใช้ พร้อมทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Embryoscope เข้ามาใช้ที่ Beyond IVF อีกทั้งยังมีแผนที่จะนำเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดย Reproductive Technology Accreditation Committee (RTAC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (ART) ในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์มาใช้ โดย RTAC จะรับรองการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ผ่านการตรวจสอบทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติสำหรับ Beyond IVF เป็นศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก ให้คำปรึกษาดูแลผู้ที่อยากมีบุตรโดยแพทย์เฉพาะทางด้านรักษามีบุตรยากประสบการณ์กว่า 20 ปี นำโดย “นายแพทย์พูนศักดิ์ สุชนวณิช” พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานชั้นนำเป็นที่ยอมรับในด้านการให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยาก เป้าหมายสำคัญของความร่วมมือกับ Fertility Associates คือการจัดหาพาร์ทเนอร์ทางการรักษาเพื่อช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของ Beyond IVF