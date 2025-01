ซีพีเอฟ รับรางวัลระดับโลก "Global MIKE Award 2024” ย้ำองค์กรโดดเด่นด้านจัดการความรู้และนวัตกรรม

กล่าวว่า ในปี 2567 ซีพีเอฟแสดงศักยภาพอันโดดเด่นด้านการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้วยการคว้ารางวัลสำคัญระดับนานาชาติ ได้แก่ รางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค The Southeast Asia Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2024 (SEA MIKE Award) ในเดือนกันยายน และรางวัลระดับโลก Global Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2024 (Global MIKE Award) ในเดือนธันวาคม จากสถาบันความรู้และนวัตกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI-SEA) ซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และนวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและองค์กรชั้นนำในระดับสากล ทั้งสองรางวัลสะท้อนถึงความโดดเด่นของซีพีเอฟในการบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ สำหรับบุคลากรในองค์กรนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ขับเคลื่อนการเติบโตสู่การเป็น "ครัวของโลกยั่งยืน" (Kitchen of the World)แสดงถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรอย่างจริงจัง ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้พนักงานของซีพีเอฟมีโอกาสในการพัฒนาทักษะและเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ แต่ยังถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก อาทิ คู่ค้า สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ สอดคล้องตามหลักปรัชญา “3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ได้แก่ ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน และสุดท้ายประโยชน์ขององค์กร” นางสาวพิมลรัตน์กล่าวเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร ซีพีเอฟจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การจัดตั้ง “ศูนย์วิศวกรรมและนวัตกรรมหนองจอก” (Nongjok Engineering Excellence Center) เพื่อช่วยพัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่พนักงาน การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลการจัดการ องค์ความรู้ หรือ อิ่มรู้ (imRu) เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ และการใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้าง Knowledge Cafes เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันนอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการประกวดการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ อาทิ โครงการ CPF Hack the Future โครงการ CPF KM Excellence Awards พร้อมผลักดันสู่โครงการระดับเครือเจริญโภคภัณฑ์ เช่น โครงการ CPG Exponential Surge โครงการมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังส่งต่อองค์ความรู้ด้านพัฒนาทักษะดิจิทัลส่งมอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการจัดโครงการอบรมคู่ค้า แบ่งปันความรู้ แนวทางปฏิบัติด้านที่ดีให้แก่คู่ค้า ทั้งนี้เพื่อสานต่อประโยชน์สู่สาธารณชน ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน