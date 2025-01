MEDICPHARMA ขยายการผลิต สินค้าสุขภาพ-ความงามครบวงจร

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด หรือ MEDICPHARMA ผู้ผลิตสินค้าเวชภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS นำโดย พันตรีสมิทธิ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล ในเครือ BDMS จัดงาน MEDICPHARMA : Beyond Quality, Delivering a New Era of Wellness เพื่อตอกย้ำเป้าหมายการขยายธุรกิจรับผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ในรูปแบบของ Original Equipment Manufacturer (OEM) และ Original Design Manufacturer (ODM) แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทันสมัยตามมาตรฐานสากล ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหแพทย์เภสัช ฯ ถ.พระราม 2โอกาสนี้ พันตรีสมิทธิ์ กล่าวว่า MEDICPHARMA มีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นธุรกิจภายใต้ร่มของ BDMS ซึ่งมีทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และส่งผลให้บริษัท ฯ สามารถดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมรับจ้างผลิต OEM ได้ดีตลอดมา ที่สำคัญเรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ด้วยความตั้งใจในพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับเจ้าของแบรนด์และผู้บริโภคอีกด้วยโรงงานผลิตของ MEDICPHARMA ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการ ด้วยบริการแบบ One-Stop-Service ครบวงจรตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต ไปจนถึงการขออนุญาตจากองค์การอาหารและยา (อย.) โดยโรงงานได้รับใบอนุญาตการผลิตครอบคลุมทุกประเภทสินค้า ได้แก่ เวชสำอาง (Cosmetic), ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Supplement) เวชภัณฑ์ยา (Pharmaceutical) และเครื่องมือแพทย์ (Medical Device) ภายใต้มาตรฐานระดับสากล เช่น GMP, GHPs, HACCP และ Halalกลยุทธ์ที่สำคัญของ MEDICPHARMA คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) ผ่านเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ เพื่อลดข้อผิดพลาด และสร้างความได้เปรียบในตลาดพันตรีสมิทธิ์ ยังชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมสินค้าเพื่อสุขภาพ และความงามมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามเทรนด์โลก เนื่องจากผู้บริโภคในยุคนี้หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ จึงเป็นความท้าทายท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น ทางบริษัท ฯ ก็พร้อมช่วยผลักดันยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยให้ทัดเทียมระดับสากล ผ่านการสร้างแบรนด์ของผู้จ้างผลิตให้เป็นที่รู้จัก พร้อมขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่ ๆ ทั้งในประเทศ และระดับสากลอย่างยั่งยืนภายใต้จุดแข็ง 2 ประการ ได้แก่ การมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีโรงงานผลิตที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และมีระบบควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานการผลิตอยู่เสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงานทุกปี เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ (Formulation) การผลิต การขึ้นทะเบียนสินค้า และการตรวจสอบคุณภาพด้วยบริษัท สหแพทย์เภสัช ฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 โดยกลุ่มแพทย์และเภสัชกรที่มีความตั้งใจร่วมกันผลิตยาที่ได้คุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล ปัจจุบัน MEDICPHARMA เป็นหนึ่งธุรกิจในเครือ BDMS ที่ผลิต และจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ภายใต้การกำกับดูแลของเภสัชกรที่มีความรู้ ความชำนาญในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ผ่านช่องทางโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา และบริษัทยาทั้งในและต่างประเทศ