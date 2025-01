ทิวลิป คว้ารางวัล “ซูปเปอร์แบรนด์ไทยแลนด์” สองปีซ้อน เน้นนวัตกรรม พิมพ์ลายดิจิทัล สวย คมชัด รักษ์โลก ส่งออกกว่า 22 ประเทศ

​แบรนด์ชุดเครื่องนอนทิวลิป คว้ารางวัล “ซูปเปอร์แบรนด์ไทยแลนด์ 2567” จากเวที Superbrands Thailand 2024 ต่อเนื่องสองปีซ้อน ในฐานะสุดยอดแบรนด์ชุดเครื่องนอน โดยปีนี้ทิวลิปเน้นนวัตกรรม พิมพ์ลายระบบดิจิทัล ลายสวย มีมิติ คมชัด ช่วยลดภาวะโลกร้อน ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ ลดการใช้น้ำกว่า 50% ลดปริมาณน้ำเสีย ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตอกย้ำแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่ครองใจผู้บริโภคยาวนานเกือบ 50 ปี ส่งออกกว่า 22 ประเทศทั่วโลก​รางวัลดังกล่าว ตัดสินจากคะแนนโหวตของผู้บริโภคทั่วประเทศ 15,000 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านแบรนด์และการตลาดอีกกว่า 3,000 คน ผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือก 3 ประการ ได้แก่ Brand Quality (คุณภาพของแบรนด์) Brand Affinity (ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค) และ Brand Personality (เอกลักษณ์ของแบรนด์) โดยในปีนี้ แบรนด์ชุดเครื่องนอนทิวลิป ได้รับรางวัลร่วมกับแบรนด์ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมด 26 แบรนด์ พิธีมอบรางวัลจัดไปเมื่อปลายปี 2024​นายเอกลักษณ์ รุ่งอนันต์ชัย รองประธานบริหาร บริษัท ที แอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนทิวลิป กล่าวว่า “แบรนด์ทิวลิปได้รับการยอมรับจากลูกค้า มายาวนานเกือบ 50 ปี ตั้งแต่ปี 1975 โดยแบรนด์เน้นการผลิตที่มีมาตรฐาน ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ประณีตทุกขั้นตอนการผลิต ตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้เช้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และตัวแทนจำหน่ายกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศกว่า 22 ประเทศทั่วโลก รวมถึงเพิ่มช่องทางจำหน่ายออนไลน์ เช่น Facebook Shopee Lazada และ Tiktok เพื่อผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น”​ปัจจุบันแบรนด์ทิวลิป มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 3 กลุ่ม​1.กลุ่มที่นอน (Mattress) เช่น ที่นอนระบบ Pocket Spring, ยางพาราอัด, Memory foam หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า จำหน่ายทั้งรูปแบบที่นอนปกติและ Mattress in a box สะดวกในการขนส่งเพราะประหยัดพื้นที่ มีบริการสั่งผลิตที่นอนตามออเดอร์สำหรับโครงการต่างๆ เช่น กลุ่มลูกค้าโรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น​2.กลุ่มชุดเครื่องนอน (Bedding) ประกอบไปด้วย ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ปลอกหมอนหนุน ปลอกหมอนข้าง ผลิตจากเนื้อผ้าที่หลากหลาย เช่น Tulip Cotton Mix ผ้าคอตตอนผสมโพลีเอสเตอร์ คงทน ยิ่งซักยิ่งนุ่ม Tulip Delight เนื้อผ้าไมโครพลัส ให้สัมผัสนุ่ม สีสวยงามไม่ซีดจาง ไม่เก็บกักไรฝุ่น Tulip Cotton ผ้าคอตตอน 100% ผลิตจากฝ้ายที่นำเข้าจากออสเตรเลียและอเมริกา มีความนุ่มเนียน ระบายอากาศได้ดี และ Tulip Chic ผ้าไมโครพลัส ดีไซน์มินิมอล เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยความทันสมัยและราคาที่เข้าถึงได้ง่าย​3.กลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด ที่มาเติมเต็มให้การนอนหลับสบายมากขึ้น เช่น หมอนหนุน หมอนข้าง ผ้ารองกันเปื้อน ที่นอนปิกนิก หมอนอิง รวมถึงสินค้าในหมวดห้องอาบน้ำ เช่น ผ้าขนหนู ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ที่ได้รับความนิยมและสร้างยอดจำหน่ายสูงสุด ได้แก่ หมอนหนุนยางพารา(Latex pillow) ที่มีส่วนผสมของยางพาราที่ปลูกในประเทศไทย ได้รับการยอมรับว่าเป็นยางพาราคุณภาพดี รวมถึงหมอน Miracle Pillow ที่มีการบีบอัดสุญญากาศ (Vacuum compressed) สะดวกต่อการขนส่ง​และผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ได้แก่ ผ้าห่ม Fleece (ฟลีซ) ผลิตจากขนแกะเทียม ให้สัมผัสนุ่มนวล อบอุ่นเมื่อห่ม น้ำหนักเบา ขนาดกำลังดี พกพาสะดวก เหมาะกับการใช้งานในรถยนต์ บนเครื่องบิน แคมป์ปิ้ง ขณะกำลังนั่งดูทีวีหรือภาพยนตร์ อีกทั้งยังเหมาะซื้อเป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆ พิมพ์ลวดลายการ์ตูนลิขสิทธิ์แท้ อาทิ Mickey Mouse, Winnie The Pooh, Hapidanbui, Sumikko Gurashi, Moppu (ม็อบปุ) ฯลฯ​ชุดเครื่องนอนทิวลิปจดลายลิขสิทธิ์ (licensing) กับ Character ชั้นนำระดับโลกมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี ทั้ง Disney, Universal Studio, Sanrio, San-X และยังภาคภูมิใจนำเสนอ Character จากศิลปินไทย ได้แก่ หมาจ๋า (Dogplease), ทูนหัวของบ่าว (Kingdom of Tigers) ที่ออกแบบลวดลายชุดเครื่องนอนน่ารัก คุณภาพดี สำหรับทาสหมาทาสแมว (pet lover) อาทิ ผ้าปูที่นอน ผ้าห่มฟลีซ ผ้าขนหนู มากว่า 6 ปี​สำหรับเป้าหมายต่อไปของแบรนด์ทิวลิป มีด้วยกัน 3 ประการคือ รักษาคุณภาพสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ, สรรหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสุขภาพ กันไรฝุ่น แบคทีเรียและเชื้อรา และมอบบริการที่ดีสู่ผู้บริโภค ทั้งรับผลิตสินค้าตามขนาดที่ผู้บริโภคต้องการ รวมถึงการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น สนใจเข้าชมผลิตภัณฑ์ของชุดเครื่องนอนทิวลิป ได้ที่ https://www.tulip.co.th/