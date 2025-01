เคานต์ดาวน์เซ็นทรัลทั่วไทย 1.5 ล้านคน CTW 50 ล้านวิวทั่วโลก-6ปีซ้อนจอไทม์สแควร์

‘centralwOrld Bangkok Countdown 2025-The Original’ ประกาศศักดาไทยสู่สายตาชาวโลก ด้วยโปรดักชันดีที่สุดระดับโลก สุดอลังการ และบรรยากาศการเฉลิมฉลองระดับโลกที่จัดขึ้นที่ เซ็นทรัลเวิลด์-Times Square of Asia แลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 300,000 คน ที่เซ็นทรัลเวิลด์เพียงแห่งเดียว และทะลุ 1.5 ล้านคน ทั่วประเทศนอกจากนี้ งานเคานต์ดาวน์ยังได้รับการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกผ่าน CNN และจอTimes Square ที่มหานครนิวยอร์ก สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับสากลและสร้างโมเมนต์สำคัญในค่ำคืนข้ามปี มันส์จริง กระหึ่มจริง ฝีมือคนไทย ทุกองค์ประกอบตั้งแต่การออกแบบแสงสีเสียง ไปจนถึงการแสดงของศิลปินไทยกว่า 500 ชีวิต ทั่วประเทศตอกย้ำความเป็นมืออาชีพและมาตรฐานระดับโลกเซ็นทรัลพัฒนาจัดงานเคานต์ดาวน์พร้อมกัน 17 สาขาทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาค ตั้งแต่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ไปจนถึงขอนแก่น นครราชสีมา และหาดใหญ่ จุดพลุอลังการทั่วประเทศ สร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความสนุกที่สัมผัสได้ทุกภูมิภาคทุบสถิติผู้เข้าร่วมงาน 1.5 ล้านคน และกว่า 50 ล้านวิวบนโซเชียลมีเดีย• เซ็นทรัลเวิลด์ ดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 300,000 คน ในวันเดียว กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความคึกคักให้กับย่านราชประสงค์อย่างมหาศาล และมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนเป็นอันดับ 1 ซึ่งสอดคล้องกับสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย• 50 ล้านวิวทั่วโลกและทั่วประเทศ บนโซเชียลมีเดีย• No.1Trending บน X (Twitter) ในไทยจาก 3 แฮชแท็ก #CountdownCTW2025xLingOrm #CountdownCTW2025xFB และ #CountdownCTW2026xZeeNunew• 6.5 ล้านโพสต์ บน X (Twitter) ในคืนเดียว สะท้อนกระแสตอบรับและความนิยมจากผู้ร่วมงานทั่วประเทศเซ็นทรัลเวิลด์-พาไทยสู่สายตาชาวโลก• 6 ปีซ้อน บนจอ Times Square New York City-ถ่ายทอดโมเมนต์เคานต์ดาวน์ของไทยสู่เวทีโลก• งานเคานต์ดาวน์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ได้รับการถ่ายทอดสดช่วงนับถอยหลังผ่าน CNN ส่งต่อภาพพลุสุดอลังการใจกลางกรุงเทพฯ ให้ผู้ชมทั่วโลกได้ร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมกันเวทีของเซ็นทรัลเวิลด์ถือเป็น “Stepping Stone” ของศิลปินไทย สร้างโอกาสและผลักดันศิลปินรุ่นใหม่สู่เวทีระดับสากล เช่น พีพี-กฤษฏ์, บิวกิ้น-พุฒิพงศ์, ฟรีน-สโรชา, เบ็คกี้-รีเบคก้า และวง BUS because of you I shine ที่เริ่มต้นจากเวทีนี้ ก่อนก้าวสู่ระดับโลกเซ็นทรัลพัฒนาจะเดินหน้าสร้างกิจกรรม Festive Landmark อย่างต่อเนื่องในปี 2568 เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 40 ล้านคน ตามนโยบายของนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเซ็นทรัลพัฒนาไม่เพียงสร้างแลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ แต่ยังเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวของไทยอย่างแท้จริง