ไอคอนสยาม ส่งมหากาพย์ความบันเทิงส่งท้ายปี เสิร์ฟศิลปินดังสร้างความสุขก่อนคืนเคานต์ดาวน์

ไอคอนสยาม จัดมหาปรากฏการณ์บันเทิงฉลองความยิ่งใหญ่ของไทยและโลก Amazing Thailand Countdown 2025 สัมผัสประสบการณ์บันเทิงเหนือระดับผสานความเป็นไทยและสากล ดื่มด่ำกับการแสดงและคอนเสิร์ตจากศิลปินไทยและอินเตอร์ฯ กว่า 60 ชีวิต สลับสับเปลี่ยนกันมอบความสุขอัดแน่นต่อเนื่องตลอด 3 วัน ในวันที่ 29-31 ธันวาคม 2567 ที่สุดแห่งความบันเทิงเหนือระดับบนเวทีพาโนรามาที่มีความงดงามของโค้งน้ำเจ้าพระยาเป็นฉากหลังส่งความสุขอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 สำหรับงาน Amazing Thailand Countdown 2025 โดยศิลปินที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ (30 ธันวาคม 2567) ประเดิมเวทีด้วยสาวเท่ D-NA และแม่มดน้อยตัวแสบ Wizzle จากนั้นพบกับ BUS Because of You, I Shine ไอดอลกรุ๊ป T-Pop ที่นำความสดใสมาแจกจ่ายให้ตกหลุมรักพวกเขาโดยไม่รู้ตัว เพลิดเพลินต่อกับ Proxie เจ้าของเพลงฮิตติดกระแสโซเชียลเกือบทุกแพลตฟอร์ม ตามมาด้วยการแสดงจาก Gen1es & CHUANG ASIA S2 Trainees และปิดท้ายด้วย Showcase ครั้งแรกในประเทศไทยของศิลปินจีนชื่อดังระดับโลก Wei Zhe Ming (เว่ยเจ๋อหมิง) มอบโมเมนต์สุดพิเศษกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดสมการรอคอย ร่วมความสนุกแบบจัดเต็ม ในงาน Amazing Thailand Countdown 2025 ที่ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ตั้งแต่ 19.00 – 22.30 น. (ประตูเปิด 15.00 น.)ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลกไปด้วยกันที่ไอคอนสยาม เริ่มความสนุกตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคมนี้ ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม พร้อมมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับสากล ใครที่สนใจร่วมงานไอคอนสยามยังจัดพื้นที่ให้สามารถวอล์กอินเข้างานได้ฟรี!!สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM www.facebook.com/ICONSIAM/