6 ปี บน Times Square New York! ‘เซ็นทรัลเวิลด์’ เคานต์ดาวน์แลนด์มาร์ก หนึ่งเดียวใจกลางกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ - อีกเพียงไม่ถึง 48 ชั่วโมง ก็จะถึงค่ำคืนส่งท้ายปี ช่วงเวลาแห่งความสุขและการเริ่มต้นใหม่ที่ทุกคนรอคอยตลอด ไม่เพียงแค่สร้างสีสันให้กับเทศกาลความสุขในประเทศไทยเท่านั้น เซ็นทรัลเวิลด์- Times Square of Asia ยังร่วมแบ่งปันความสุขพร้อมกับผู้คนทั่วโลก ผ่านโมเมนต์การเฉลิมฉลองในแลนด์มาร์กระดับโลกอย่าง Times Square New York ปีนี้ภาพงาน “centralwOrld Bangkok Countdown 2025-The Original” และศิลปินไทย Central World Countdown Angles ฟรีน สโรชา และ เบ็คกี้ รีเบคก้า, หลิงหลิง-ศิริลักษณ์ คอง และ ออม กรณ์นภัส รวมทั้ง พีพี-กฤษฏ์ และ บิวกิ้น-พุฒิพงศ์ ซี-พฤกษ์ และ นุนิว-ชวรินทร์ บนจอยักษ์ของ Times Square New York จะเป็นตัวแทนความสุขจากประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 6 สะท้อนความยิ่งใหญ่ของเทศกาลปีใหม่ในระดับโลกที่ทุกคนเฝ้ารอกว่า 2 ทศวรรษ แห่งการเป็นงานเคานต์ดาวน์หนึ่งเดียวใจกลางเมือง centralwOrld Bangkok Countdown เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมลำดับแรกที่ทุกคนต้องนึกถึง ด้วย Strategic location ที่สะดวกสบายในการเดินทางและพื้นที่ราชประสงค์ที่รองรับผู้คนได้กว่า 250,000 คน ความยิ่งใหญ่ของงานที่เต็มไปด้วยเทคนิคแสง สี เสียง เหมือนงาน Music Festival ระดับโลก พร้อมด้วยทีมศิลปินชั้นนำมาร่วมสร้างความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบ เปรียบได้กับ Times Square New York แลนด์มาร์กที่เป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองปีใหม่ระดับโลก เมื่อถึงช่วงเวลานับถอยหลังสู่ปีใหม่ ผู้ชมจะได้สัมผัสกับการแสดงพลุตระการตา พร้อม Digital Fireworks ที่สุดล้ำบนจอ PanOramix ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และ Message to the World ในฐานะ Global Citizen สร้างความตระหนักรู้เรื่องต่างๆ ที่เป็น Global Trend ซึ่งจะทำให้ทุกวินาทีของวันที่ 1 มกราคม เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ ส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่อย่างเต็มรูปแบบ centralwOrld Bangkok Countdown 2025-The Original ได้รับการยกย่องว่าเป็น World's Entertainment Countdown of All Time และยังคงเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยกลายเป็นงานเคานต์ดาวน์ที่อยู่ในลิสต์ของทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวที่ต้องมาร่วมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์โมเมนต์ความสุขส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอย 31 ธันวาคมนี้ centralwOrld Bangkok cOuntdOwn 2025 – The Original ใจกลางกรุงเทพฯ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เคานต์ดาวน์ที่ดีที่สุดตลอดกาล หนึ่งเดียวในไทยที่ทุกคนต้องมาเยือน ประตูเปิด 17.00 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงลงทะเบียนผ่านแอป Central X เดินทางสะดวก รถไฟฟ้าให้บริการถึงตี 2 มีบริการ Shuttle Bus ฟรี! จากอนุสาวรีย์ชัยฯ-เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่ 17.00 ของวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จนถึง 02.00 น. วันที่ 1 มกราคม 2568 และที่จอดรถกว่า 6,000 คัน และรถจักรยานยนต์ 1,500 คัน เข้าออกได้หลายเส้นทางหรือเลือกรับชมถ่ายทอดสด ทางช่อง 3HD ตั้งแต่เวลา 22.00-00.30 น. และผ่าน FacebookLive และ YouTubeLive centralwOrld เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หรือชมแชร์สดจากเพจ centralwOrld สู่เพจพันธมิตรชั้นนำ อาทิ FEED, GMM 25, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, Workpoint และ Manager Online พร้อมถ่ายทอดวินาที Countdown ทั่วกรุงเทพ ช่วง 15 นาทีสุดท้ายของปี ที่ AiA Tower, สี่แยกนานา, แยกสุรศักดิ์, ดินแดง ทางด่วนพิเศษศรีรัช (มุ่งหน้าอนุสาวรีย์), แยกวิทยุ (สะพานไทย-เบลเยี่ยม), โรงแรมแอสเทรา สาทร, แยกชิดลม (การไฟฟ้าเพลินจิต), อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ (อโศก), แยกประตูน้ำ ยิ่งใหญ่ สมกับเป็น Times Square แห่งเอเชีย และหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่, พิษณุโลก, ขอนแก่น, โคราช, พัทยา, มารีนา เอาต์เล็ต, ระยอง, ศรีราชา, จันทบุรี, เวสต์เกต, ศาลายา, มหาชัย, อยุธยา, ภูเก็ต, หาดใหญ่, สมุย และ Facebook page ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : CentralWorld