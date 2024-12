ORกางแผนลงทุน5ปี 65,485.6ล้านบาท

ORโชว์แผนลงทุน5ปี(2568-72) จำนวน 60,404.6 ล้านบาท และเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปี 5,081.0 ล้านบาทเพื่อรุกธุรกิจใหม่ทั้งในและต่างประเทศ โดยงบลงทุนดังกล่าวเน้นธุรกิจหลักเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน (Oil Ecosystem) พร้อมขยายธุรกิจพลังงานแบบผสมผสาน เพื่อรองรับพลังงานสะอาดในอนาคต และจับมือกับพันธมิตรรุกธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจไลฟ์ สไตล์อื่น ในปี2568 ใช้งบลงทุน 18,886.9ล้านบาทหม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) (“OR”) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ OR ในการประชุมคร้ังที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ได้อนุมัติแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2568 -2572) จำนวน 60,404.6 ล้านบาท ซึ่งจัดทำภายใต้วิสัยทัศน์ “Empowering All Toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อการเติบโตร่วมกัน” โดยหมายรวมถึงการเติบโตของผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับ ORแผนการลงทุนในปี2568 OR ตั้งงบลงทุน 18,886.9ล้านบาท แยกตามกลุ่มธุรกิจ Mobility 7,656.7ล้านบาท Lifestyle 7,280.4ล้านบาท Global 2,771.8ล้านบาท Innovation & New Business 1,178.0ล้านบาททั้งนี้ OR มีแผนการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Business) ที่ยังคงมุ่งเน้นรักษาความเป็นผู้นำมีประเทศไทยในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน (Oil Ecosystem) โดยการขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขนั เสริมสร้าง ความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจ Mobility สู่การเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Mobility) ตอบโจทย์ ความต้องการใช้พลังงานของผู้บริโภคในอนาคตที่หลากหลาย มีการเตรียมความพร้อมในการขยาย จากธุรกิจน้ำมัน(Fossil Based)สู่ธุรกิจพลังงานแบบผสมผสาน (New Energy-Based)เพื่อรองรับแนวโน้ม พลังงานสะอาดในอนาคต เช่น การสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “EV Station PluZ” การติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) รวมถึงพลังงานทางเลือกอื่นในอนาคต สำหรับการลงทุน ในกลุ่มธุรกิจLifestyle ORยังคงมุ่งเน้นเพิ่มความแข็งแกร่งของร้าน ร้านCafé Amazon ตลอดValue Chainรวมทั้งหาโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ ร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตให้ครอบคลุมทั้งธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) และธุรกิจไลฟ์ สไตล์อื่น ๆ รวมถึงการเริ่มศึกษาในธุรกิจ ด้าน Health & Wellness ที่มีโอกาสเติบโตสูง เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในทุกรูปแบบ (All Lifestyle) ทั้งนี้ OR ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนกลุ่มธุรกิจ Global ในประเทศที่มีศักยภาพสูง โดยมีแผนลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ และแสวงหาโอกาสการเติบโต ไปยังประเทศใหม่โดยร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ (Asset-Light Growth) และแสวงหาธุรกิจใหม่ (OR new S-curve ) อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสนับสนุนต่อยอดในธุรกิจปัจจุบัน มุ่งหวังสู่การเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้ OR ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปี ข้างหน้าอีกจำนวน 5,081.0 ล้านบาท โดยหลักเพื่อการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR