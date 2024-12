คาดหยุดปีใหม่ 68 สนามบินหลักมีผู้โดยสาร รวมกว่า 2.8 ล้านคน “สุริยะ”เผยของขวัญจอดรถฟรี 4 จุด

“สุริยะ”ประเมินปีใหม่ 68 ทุกสนามบินมีผู้โดยสารเดินทางรวมกว่า 2.8 ล้านคน กำชับทุกหน่วยอำนวยความสะดวกนักเดินทาง ด้านทอท. คาด หยุดยาว 7 วัน 6 สนามบินหลักรับกว่า 2.8 ล้านคนเพิ่มจากปีก่อน 11%นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกมิติทั้ง บก-ราง-น้ำ-อากาศ อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “เทศกาลความสุข ทุกที่ทั่วไทย เดินทางสะดวก ปลอดภัย บนโครงข่ายคมนาคม”ซึ่งทางอากาศ คาดว่าจะมีผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยประมาณ 2.8 ล้านคน แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศกว่า 1.8 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 1 ล้านคน จึงได้สั่งการให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. (AOT) เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้โดยสารครบทุกด้าน ทั้งการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการให้บริการประชาชน จัดเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการใช้บริการต่าง ๆ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเสริมศักยภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน และอำนวยความสะดวกนักเดินทางอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยความสะดวกและปลอดภัย เช่น การติดตั้งเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automated Border Control: ABC) หรือเครื่อง Auto Channel และระบบ Biometric ที่ทำให้การเดินทางของผู้โดยสารสะดวก รวดเร็ว และง่ายยิ่งขึ้นทั้งนี้ ทอท. ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ 2568 มอบให้กับผู้เดินทางช่วงเทศกาลเพื่อให้ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและเกิดความประทับใจในคุณภาพของระบบขนส่งทางอากาศ ด้วยการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ดังนี้- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจอดรถฟรีบริเวณลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 1 มกราคม 2568- ท่าอากาศยานดอนเมือง จอดรถฟรีบริเวณพื้นที่ลานจอดระหว่างอาคารคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ถึงเวลา 24.00 น.ของวันที่ 1 มกราคม 2568- ท่าอากาศยานภูเก็ต จอดรถฟรีบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 28 ธันวาคม 2567 ถึงเวลา 23.59 น.ของวันที่ 1 มกราคม 2568- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จอดรถฟรีบริเวณสนามฟุตบอล ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2568@ทอท.คาด 6 สนามบิน มีผู้โดยสารรวม 2.75 ล้านคนเทศกาลนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ทอท. คาดว่าระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2567 - 2 มกราคม 2568 รวม 7 วัน จะมีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยาน 6 แห่ง ประมาณ 2,756,742 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1,780,764 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.6 และผู้โดยสารภายในประเทศ 975,978 คน ลดลงร้อยละ 1.9 และคาดว่าจะมีเที่ยวบินประมาณ 16,768 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 9,892 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9 และเที่ยวบินภายในประเทศ 6,876 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 0.2โดย คาดว่าวันที่ 27 ธันวาคม 2567 จะมีผู้เดินทางมากที่สุดประมาณ 395,322 คน โดย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผู้โดยสารประมาณ 186,826 คน ฟื้นตัวร้อยละ 89.9 เมื่อเทียบกับช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 156,214 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ 30,162 คน และมีเที่ยวบินประมาณ 1,061 เที่ยวบิน แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 816 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 245 เที่ยวบินสำหรับ ดอนเมืองมีผู้โดยสารประมาณ 100,885 คน ฟื้นตัวร้อยละ 85.5 แบ่งเป็น ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 45,287 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ 55,598 คน และมีเที่ยวบินประมาณ 677 เที่ยวบิน แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 295 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 382 เที่ยวบินทอท.ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร เป็นระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล หรือ Biometric (Automated Biometric Identification System) ด้วยเทคโนโลยี Facial recognition มาใช้ในการระบุตัวตนสำหรับผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ช่วยลดระยะเวลาการใช้บริการของแต่ละจุดบริการภายในท่าอากาศยานของ AOT เหลือประมาณ 1 นาที จากเดิมประมาณ 3 นาที โดยผู้โดยสารที่ต้องการใช้งานระบบ Biometric สามารถลงทะเบียนใช้งานเมื่อมาเช็กอินที่สนามบิน ได้ 2 วิธี(1) เช็กอินที่เคาน์เตอร์เช็กอินของสายการบิน ผู้โดยสารแจ้งเจ้าหน้าที่สายการบิน ให้ลงทะเบียนใบหน้าในระบบ Biometric ผ่านเครื่องตรวจบัตรโดยสาร โดยระบบฯ จะดำเนินการบันทึกข้อมูลใบหน้าและข้อมูลเอกสารการเดินทางของผู้โดยสาร(2) เช็กอินที่เครื่องเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (เครื่อง CUSS: Common Use Self Service) ผู้โดยสารสามารถทำการกดปุ่มเลือกสายการบินที่เดินทาง ตามด้วยการกดเลือกให้ความยินยอมลงทะเบียนใบหน้าในระบบ Biometric (Consent Notice) และดำเนินการเช็กอินผ่านระบบจนได้รับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) จากนั้นทำการสแกน barcode ใน Boarding Pass แล้วเสียบหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประชาชน และสแกนใบหน้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการลงทะเบียนระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System: CUPPS) ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยเพื่อบรรเทาความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงวันหยุดยาว ได้แก่ (1) ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Terminal Equipment: CUTE) (2) ระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ CUSS เป็นระบบอำนวยความสะดวก และจัดการด้านการเข้าถึงระบบเช็กอินผู้โดยสาร โดยเน้นการบริการแบบ Self-Service ซึ่งผู้โดยสารไม่ต้องรอแถวเช็กอิน (3) ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop: CUBD)เป็นระบบที่ผู้โดยสารสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระสู่สายพานลำเลียงได้ด้วยตนเองอัตโนมัติ (4) ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Passenger Validation System: PVS) และ (5) ระบบประตูทางออกขึ้นเครื่องอัตโนมัติ (Self-Boarding Gate: SBG) เป็นต้นนอกจากนี้ ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automated Border Control: ABC) หรือเครื่อง Auto Channel ให้บริการใน ทสภ. เพิ่มเติม ส่งผลให้ ทสภ. สามารถรองรับการให้บริการผู้โดยสารได้มากขึ้นถึง 7,000 คนต่อชั่วโมง จากเดิม 5,500 คนต่อชั่วโมงช่วงเทศกาลอาจมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการจำนวนมาก ขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า 2 – 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามการให้บริการได้ที่ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง