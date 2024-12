​เตรียมความพร้อม centralwOrld Bangkok Countdown 2025-The original ผนึกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ย้ำความเชื่อมั่นมาตรการความปลอดภัย พร้อมเพิ่มความสะดวกการเดินทาง

​เตรียมความพร้อม centralwOrld Bangkok Countdown 2025-The original ผนึกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ย้ำความเชื่อมั่นมาตรการความปลอดภัย พร้อมเพิ่มความสะดวกการเดินทางกรุงเทพฯ – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำความเป็น "Times Square of Asia" กับงาน “centralwOrld Bangkok Countdown 2025 - The Original” แลนด์มาร์คระดับโลกมอบประสบการณ์การฉลองปีใหม่สุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง ให้ทุกคนได้สัมผัสโมเมนต์แห่งความสุขร่วมกันอย่างเต็มที่อัปเดตเส้นทางการจราจร สะดวกสบาย ตลอด 24 ชั่วโมง“centralwOrld Bangkok Countdown 2025 - The Original” เข้าฟรี เพียงลงทะเบียนผ่าน Central X ประตูเปิดตั้งแต่ 17.00 น. เดินทางสะดวก รถไฟฟ้าให้บริการถึงตี 2 มีบริการ Shuttle Bus ฟรี! จากอนุสาวรีย์ชัยฯ-เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่ 17.00 ของวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จนถึง 02.00 น. วันที่ 1 มกราคม 2568 และที่จอดรถกว่า 6,000 คัน และรถจักรยานยนต์ 1,500 คัน เข้าออกได้หลายเส้นทาง:• เส้นทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 2 ทาง- เส้นทางที่ 1 เข้าจากถนนอังรีดูนังต์ เข้าสู่ถนนพระราม 1 ผ่านด้านหลังวัดปทุมวนาราม ตลอด 24 ชั่วโมง- เส้นทางที่ 2 เข้าจากถนนพญาไทด้านข้างวังสระปทุม ผ่านด้านหลังวัดปทุมวนาราม ตั้งแต่ 6.00 - 22.00 น.• เส้นทางออกศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์- เส้นทางที่ 1 ออกทางถนนอังรีดูนังต์ ผ่านด้านหลังวัดปทุมวนาราม ตลอด 24 ชั่วโมง- เส้นทางที่ 2 ออกทางถนนพระราม 1 ผ่านด้านหลังวัดปทุมวนาราม ตลอด 24 ชั่วโมง- เส้นทางที่ 3 ออกทางถนนแยกประตูน้ำฝั่งศาลพระพิฆเนศ ตั้งแต่ 6.00 - 22.00 น.ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย พร้อมดูแลนักท่องเที่ยวอุ่นใจตลอดช่วงเทศกาลทั้งนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ผนึกหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมบริเวณสถานที่จัดงาน centralwOrld Bangkok cOuntdOwn 2025 โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “สร้างรายได้ สร้างความสุข สร้างความปลอดภัย” นำโดย นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการปล่อยแถวส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2568 พร้อมด้วย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา รวมทั้งคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทูตานุทูต และข้าราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยร่วมบูรณาการ รวมกว่า 100 นายนอกจากนี้ ยังเปิดตัว Thailand Tourist Police Application (TTPB-APP) แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉิน แชร์พิกัด และติดต่อขอความช่วยเหลือได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการใช้งานรถโมบายตำรวจท่องเที่ยวเคลื่อนที่ เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศในปี 2568centralwOrld Bangkok Countdown 2025 – The Original ตอกย้ำความเป็นแลนด์มาร์กแห่งความสุขของคนไทยมามาถึงปีที่ 24 พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสู่การฉลองครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่ควรพลาด ปักหมุดของคุณมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แล้วร่วมกันนับถอยหลังเข้าสู่ปี 2025 อย่างยิ่งใหญ่ไปพร้อมกัน!คลิก : https://campaign.centralpattana.co.th/ctwbkkcountdown2025/ติดตามความเคลื่อนไหวของ เซ็นทรัลพัฒนา คลิก : https://www.centralpattana.co.th/th/home