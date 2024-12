GC คว้าอันดับ 1 จาก DJSI กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำองค์กรต้นแบบความยั่งยืน

เปิดเผยว่า “ความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งของ GC ในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก การได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ติดต่อกัน 6 ปี เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของโลกสะท้อนถึงความพยายามของเราในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ก้าวไปพร้อมกัน GC เชื่อมั่นว่าความยั่งยืนไม่สามารถทำได้เพียงลำพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ เชิงบวกในระยะยาว และเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมโดยรวมทั้งในระดับประเทศและระดับโลก”GC มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ หรือ Net Zero Company ในปี 2593 พร้อมเดินหน้าส่งเสริมความยั่งยืนให้เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อขยายความร่วมมือไปยังทุก ภาคส่วนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน โดย Sustainable Supply Chain: ห่วงโซ่อุปทานยั่งยืน เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน GC ให้เป็นที่ 1 ธุรกิจยั่งยืนระดับโลก DJSI 6 ปีต่อเนื่อง โดย GC ใช้แนวทางการบริหารห่วงโซ่ธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนเป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ครอบคลุม คู่ค้า คู่ธุรกิจ ตลอดจนสังคมรอบข้าง และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมีกรอบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ GC Supplier Code of Conduct (จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ) ส่งผลให้ GC สามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันด้าน ESG พร้อมผสานประโยชน์ร่วมกับห่วงโซ่อุปทานตั้งเป้าหมายและมีแผนงานที่ชัดเจนร่วมกับคู่ค้า คู่ธุรกิจ ในการมุ่งสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization in Supply Chain) อาทิ นำแนวคิด Circular Economy มาประยุกต์ใช้เพื่อลดของเสียและขยะ ลดการใช้พลังงานรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรการให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนในทุกด้าน ดูแลพนักงาน คู่ค้า และผู้รับเหมา ด้วยการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ทั้งด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านมนุษยชน รวมถึงการสนับสนุนโครงการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน เป็นต้นมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรม เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนครอบคลุมผลกระทบทางธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Double Materiality) โดยมีการบริหารประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงมีการเปิดเผยตามกรอบสากล (International Disclosure Standards)ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) เป็นดัชนีประเมิน ความยั่งยืนขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล คัดเลือกจากบริษัทขนาดใหญ่กว่า 3,500 แห่ง ทั่วโลก จัดอันดับโดย S&P Global ถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน การที่ GC คว้าตำแหน่งอันดับ 1 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ 6 ปีซ้อน เป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน พร้อมสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนในระดับสากล