GPSCคว้า DJSI ปี 2567 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

GPSC รักษาอันดับธุรกิจยั่งยืน DJSI ปีที่ 3 กลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ประเภทอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า ปี 2567 ตอบโจทย์ด้านการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ พัฒนา CCS – SMR – ไฮโดรเจน ตามกลยุทธ์ 4S สู่เป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่า 50% ในปี 2573 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2603นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า GPSC ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประเภทอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ GPSC ในการดำเนินธุรกิจด้วยการมุ่งเน้นผลิตไฟฟ้าด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาด ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ GPSC ยังคงเดินหน้าและให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมพลังงานสะอาด มาสู่การพัฒนาพลังงานแห่งอนาคต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage หรือ CCS) เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ แผนการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูลาร์ (Small Modular Reactor : SMR ) ซึ่งจะเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนานำพลังงานไฮโดรเจน มาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำนอกจากนี้ GPSC ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 4S ประกอบด้วย S1 สร้างความแข็งแกร่งพร้อมขยายการให้บริการให้ธุรกิจหลัก (Strengthen and Expand the Core) S2 การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน (Scale-Up Green Energy) S3 การลงทุนด้านนวัตกรรมจากธุรกิจใหม่ (New S-curve) และ S4 บริการโซลูชั่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Shift to Customer-Centric Solutions) อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของ GPSC ที่จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดมากกว่า 50% ภายในปี 2573 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี 2603