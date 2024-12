ปตท.สผ.ได้รับคัดเลือกในDJSIเป็นครั้งที่10

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เป็นครั้งที่ 10 ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) ประเภทอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซขั้นต้นและครบวงจร (Oil & Gas Upstream & Integrated) รวมทั้งได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน The Sustainability Yearbook 2024 จาก S&P Global ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 และเป็นสมาชิกของ FTSE4Good Index Series จาก FTSE Russell ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้รับการจัดอันดับจากสถาบันการประเมินต่าง ๆ ได้แก่ ระดับ BBB โดย MSCI ESG Ratings, ระดับ C+ โดย ISS ESG Ratings, ระดับ AA โดย SET ESG Ratings และได้รับการประเมินเป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงด้าน ESG ต่ำ เป็นอันดับที่ 30 จากทั้งหมด 301 บริษัทในกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซ (Oil & Gas Producers) โดย Morningstar Sustainalytics’ ESG Risk Ratings อีกด้วยปตท.สผ. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดด้านความยั่งยืน โดยมี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization – HPO), การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management, and Compliance – GRC), และการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Value Creation – SVC) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว พร้อมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)