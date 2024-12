สบพ.เปิดฝึกอบรมหลักสูตร”ผู้บังคับโดรน”แก่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ

สบพ.เปิดฝึกอบรมหลักสูตร“ผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับผู้เริ่มต้น” Unmanned Aircraft Pilot for the Beginner) รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 7ให้แก่เจ้าหน้ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 104 คนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567 นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Unmanned Aircraft Pilot for the Beginner หรือ หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับผู้เริ่มต้น รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 7 ให้แก่เจ้าหน้ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 104 คน อบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการ สบพ. กล่าวว่า สบพ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการบิน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรด้านการบินในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะด้านอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งนำมาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง จึงได้จัดทำหลักสูตรด้านอากาศยานไร้คนขับขึ้น ปัจจุบันมีทั้งหมด 11 หลักสูตรโดยครั้งนี้ได้ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรเริ่มต้น เพื่อพัฒนาทักษะการบังคับโดรน การวางแผนการบิน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบ เพื่อให้ผู้รับการอบรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สบพ.พร้อมจะสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโอกาสต่อ ๆ ไปโดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นภารกิจหนึ่ง ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สบพ. และบริษัท อีซี่ (2018) จำกัด ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ซึ่ง สบพ. กำลังจะจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในรุ่นต่อ ๆ ไป รวมทั้งเปิดฝึกอบรมให้แก่หน่วยงาน บริษัท สถานศึกษา และบุคลากรภายนอกที่สนใจอีกด้วย ซึ่ง สบพ.มีอาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้ความรู้และประสบการณ์ภายใต้หลักสูตรโดรนที่หลากหลาย ตรงตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAATในโอกาสนี้ ดร.พันศักดิ์ เนินทราย รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการจราจรทางอากาศ ได้มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 104 คน โดยมีคณาจารย์ สบพ.ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้