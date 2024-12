NRF ชูกลยุทธ์ค้าปลีก Hub and Spoke เปิดร้านMini C ในสหราชอาณาจักร

ผู้จัดการรายวัน 360 - เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ หรือ NRF เดินหน้าขยายธุรกิจค้าปลีกในตลาดสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง เปิดตัว Mini C สาขาใหม่ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกที่มุ่งเน้นการเข้าถึงลูกค้าในพื้นที่บนถนน Victoria Parade ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ด้วยพื้นที่กว่า 4,000 ตารางฟุต เพื่อสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำค้าปลีก Asian ในลอนดอนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันหลังจากเปิดตัว Mini C สาขาใหม่ในสหราชอาณาจักรในรูปแบบ Soft Launch เพียงหนึ่งสัปดาห์ ได้รับผลตอบรับที่เกินความคาดหมาย ด้วยยอดขายที่ทะลุเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนถึงการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้าในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีกระแสรีวิวระดับ 5 ดาว บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยลูกค้าชื่นชมในเรื่องความสะดวกสบาย ความหลากหลายของสินค้า บริการที่เป็นมิตร และราคาที่เหมาะสม และบรรยากาศการช้อปปิ้งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ หรือ NRF เปิดเผยถึงกลยุทธ์สำคัญของ Mini C ที่ใช้แนวคิด "Hub and Spoke" ซึ่งเป็นระบบที่มีสาขาขนาดใหญ่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลัก (Hub) ในการสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายของสาขาขนาดเล็ก (Spoke) ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงแนวทางนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน แต่ยังเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ Mini C สามารถให้บริการที่เหนือความคาดหมาย พร้อมทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้ากับความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผล“การเปิดตัว Mini C ถือเป็นก้าวสำคัญของ NRF ในการขยายตลาดค้าปลีกในสหราชอาณาจักร เรารู้สึกตื่นเต้นและยินดีกับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมทั้งในแง่ยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้า ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของธุรกิจเรา และเรามั่นใจว่าจะสามารถขยายสาขา Mini C ไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ในอนาคตอันใกล้ เพื่อสร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกที่เข้มแข็ง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกชุมชน และยกระดับการบริการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน” นายแดน กล่าวเสริมMini C เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเสริมสร้างธุรกิจค้าปลีกของ NRF ที่มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพสินค้า ราคาที่เข้าถึงได้ และการสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่โดดเด่น ทั้งนี้ในไตรมาส 3/2567 ที่ผ่านมา ชุงลี (Chuang Lee Cash & Carry) มียอดขายจากธุรกิจ Direct to Customer เติบโตสูงขึ้นถึง 51% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สะท้อนถึงความสำเร็จของกลยุทธ์การพัฒนาและการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายอย่างไรก็ตาม NRF ยังมีแผนที่จะนำสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทเข้าสู่ช่องทางค้าปลีกโดยตรง เพื่อเพิ่มความหลากหลายและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทตั้งเป้าหมายให้สินค้าภายใต้แบรนด์ NRF มีสัดส่วนยอดขายประมาณ 5% ในอนาคต ซึ่งแม้ว่าเป้าหมายนี้จะต้องอาศัยความต่อเนื่องและเวลาในการดำเนินการ แต่ NRF มุ่งมั่นที่จะวางรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวทั้งนี้ NRF ยังคงมุ่งมั่นในบทบาทของธุรกิจหลัก พร้อมเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายการค้าปลีกในระดับสากล มั่นใจว่า Mini C จะเป็นตัวแทนสำคัญของแบรนด์ที่ช่วยยกระดับการดำเนินธุรกิจค้าปลีกในสหราชอาณาจักร และขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนยืนยันถึงเป้าหมายในการขยายตลาดและสร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์ในระยะยาว เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค พร้อมเดินหน้าอย่างมั่นคงสู่ความสำเร็จในระดับสากล