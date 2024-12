ขบ. ขยายเวลารับเลื่อนล้อต่อภาษี 07.30 – 18.00 น. ถึง 3 ม.ค. 68 เว้นวันหยุดราชการ

กรมขนส่งฯ มอบของขวัญปีใหม่ 68 อำนวยความสะดวกประชาชนขยายเวลารับชำระภาษีรถยนต์ ผ่านช่องทางเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2568 เวลา 07.30 – 18.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้จัดกิจกรรมอำนวยความสะดวกประชาชนเพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ที่กำลังจะมาถึงนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มอบของขวัญสำหรับประชาชน โดยการขยายเวลารับชำระภาษีรถยนต์ผ่านช่องทางเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ทั้งก่อนและหลังเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 18.00 น. ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2568นอกจากนี้กรมฯ ยังได้จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการตรวจความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทางกว่า 20 รายการ โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น การตรวจระบบเบรก สภาพยาง การทำงานของเครื่องยนต์ ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง หม้อน้ำและรอยรั่ว ไส้กรองอากาศ การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ เป็นต้นซึ่งจะได้รับการดูแลจากช่างผู้ชำนาญงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้เจ้าของรถเห็นความสำคัญของการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถ เครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบของรถก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งนี้สามารถนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้ง “ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 จำนวน 150 จุดทั่วประเทศ บริเวณถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่นและถนนสายรอง โดยจุดบริการดังกล่าวจะให้บริการเช็กสภาพรถเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือผู้เดินทางกรณีฉุกเฉิน บริการรถยก (บางพื้นที่) บริการนวดผ่อนคลาย ผ้าเย็น น้ำดื่ม ข้อมูลเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว รายชื่ออู่รถที่เปิดให้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกแนะนำประชาชนที่มีแผนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาไม่ขับ รวมถึงใช้อุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัย อาทิ สวมหมวกกันน็อค หรือคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อให้ทุกท่านที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย