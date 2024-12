OR คว้าอันดับ 1 ดัชนีDJSI ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เป็นปีที่ 2

OR ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ปี 2024 ในกลุ่มดัชนีการตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) โดยได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Retailing) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR ได้รับคัดเลือกจาก S&P Global ให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) โดยได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Retailing) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ที่ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ OR ในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง รวมถึงการรักษามาตรฐานในการดำเนินธุรกิจของ OR เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืน เคียงข้างชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG ทั้ง 3 มิติ ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ผ่านวิถีการดำเนินงานด้วยแนวคิด OR SDG in Action ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ OR ยังให้ความสำคัญของภาคธุรกิจในการเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมตามวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการสำคัญต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน ที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการปลูกกาแฟควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนให้แต่เกษตรกร รวมทั้ง การริเริ่มโครงการอุทยานคาเฟ่อเมซอน (Café Amazon Park) ที่ จ. ลำปาง เพื่อขยายความแข็งแกร่งให้ธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างครบวงจร ตลอดจนการมุ่งสร้างโอกาสให้สังคม ด้วยการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผ่านโครงการ “Café Amazon for Chance” รวมทั้ง โครงการ “ไทยเด็ด” ที่มุ่งสร้างโอกาสให้คนตัวเล็ก โดยสนับสนุนช่องทางการขายสินค้าชุมชนทั่วประเทศผ่านสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เป็นต้นทั้งนี้ ดัชนี DJSI เป็นดัชนีสากลที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก โดย S&P Global เพื่อสร้างความมั่นใจกับนักลงทุนถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติการกำกับดูแลและเศรษฐกิจ โดยในปี 2567 นี้ มีบริษัทเข้าร่วมการประเมินมากกว่า 13,000 บริษัททั่วโลก แบ่งเป็น 62 กลุ่มอุตสาหกรรม