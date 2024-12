NIA ร่วมกับ CCC Academy จัดงาน “City Connect Day” โชว์ 6 ผลงานนวัตกรรมดิจิทัล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมมือกับ CCC Academy และเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรม City Connect Day และกิจกรรมสร้างเครือข่าย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเร่งสร้างผู้เชี่ยวชาญเอกชน เพื่องานปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ และไอโอที (AI, Robotics and IoT Corporate Coaching program หรือ ACC program) จำนวน 60 คน นำเสนอผลงานจากสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการในทักษะขั้นสูงตลอด 6 สัปดาห์ โดยเป็นการต่อยอดนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาแก้ไขโจทย์ปัญหาในอุตสาหกรรมเป้าหมาย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปทั้งนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในกิจกรรม Demo Day อีกด้วย โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Fit Check เจ้าของผลงานระบบกระตุ้นให้คนออกกำลังกายสม่ำเสมอ ภายใต้คอนเซปต์ AI Fitness to Motivate Your Life โดยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับรูปแบบและเทคนิคการออกกำลังกายที่เหมาะสมผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งจะพลิกโฉมเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคม อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากตัวเทคโนโลยีเองได้พิสูจน์ให้เห็นถึงขีดความสามารถที่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด การมาถึงของยุค AI จึงนับเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่ต้องเผชิญ และควรเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้เท่าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็งดังนั้น NIA ในฐานะ “ผู้กำหนดทิศทางนวัตกรรม (Focal Conductor)” จึงให้ความสำคัญกับการนำ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในทุกมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะและความสามารถของกำลังคนที่ครอบคลุมทุกระดับ จึงได้ร่วมกับ CCC Academy เปิด“โปรแกรมเร่งสร้างผู้เชี่ยวชาญเอกชน เพื่องานปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติ และไอโอที (AI, Robotics and IoT Corporate Coaching program หรือ ACC program)” ซึ่งเป็นหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล ระบบปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ให้แก่ระบบนิเวศนวัตกรรมสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลแข็งแกร่ง ส่งผลต่อธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยให้ความสำคัญกับการนำ AI ประยุกต์ใช้ในภาคส่วนเทคโนโลยีดิจิทัล, IoT, และบล็อกเชนอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคาดหวังที่จะเพิ่มจำนวนกำลังคนทางด้านดิจิทัลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ พร้อมได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามนโยบายของกระทรวง อว. และรัฐบาลประธาน CCC Academy กล่าวต่อว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะด้านการค้าปลีก การแพทย์ การเกษตร การศึกษา และอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความท้าทายในการนำ AI ไปใช้ในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูล ความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอดังนั้นการควบคุมและกำกับดูแลการใช้งาน AI จึงนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับภาคธุรกิจในการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยี และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อความรู้เท่าทัน AI และเลือกใช้อย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับมืออาชีพ ผู้ประกอบการ และธุรกิจต่างๆ จึงได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในการนำพลังการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน คาดว่าจะสามารถช่วยยกระดับการเติบโตของเศรษฐกิจ ตอบโจทย์มิติของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลักสูตรเร่งสร้าง Tech Talent ด้าน Ai Blockchain IOT เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร การศึกษา การแพทย์สุขภาพ และอีคอมเมิร์ซ ที่ NIA ทำงานร่วมกับ CCC Academy และเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะบุคลากร เสริมสร้างศักยภาพให้กับมืออาชีพ ผู้ประกอบการ และธุรกิจต่างๆ นำพลังการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาคส่วนเทคโนโลยีดิจิทัล ไอโอที และบล็อกเชน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2567 แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการอบรมเชิงปฏิบัติการในทักษะขั้นสูง และช่วงการนำองค์ความรู้ที่ได้รับนั้นแก้ไขโจทย์ปัญหาในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งนี้โปรแกรมฯ นี้ เป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างสำหรับผู้มีประสบการณ์ในสายงานเทคโนโลยีอย่างน้อย 1 ปี ตำแหน่ง Developers, Programmers, UX/UI Designer, Software Engineer, Cloud & Infrastructure, Machine Learning Engineer ฯลฯ โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน 188 คน และผ่านการคัดเลือก จำนวน 60 คนโดยโปรแกรมนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำที่จะเข้ามาเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา (Mentor) ได้แก่ คุณโกวินทร์กุลฤชากร CIO เซ็นทรัล เทค เซ็นทรัล กรุ๊ป, ดร. ธรรมธีร์ สุกโชติรัตน์ รองประธานอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจเอไอในกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร, คุณสถาพน พัฒนะคูหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท การ์เดียน เอไอ แลบ จำกัด, คุณแซม ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง The Capital T Consulting รวมถึงกลุ่มสมาคมดิจิทัลกว่า 13 สมาคม ที่ช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาระบบนวัตกรรมที่จะรองรับการเติบโต ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมของภาคธุรกิจ รวมถึงองค์ความรู้ที่นำมาแบ่งปันแก่ผู้ร่วมหลักสูตร หลังจบหลักสูตรจะมีกิจกรรม Public Demo Day และกิจกรรมสร้างเครือข่าย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงาน สิ่งที่ได้เรียนรู้พัฒนา ต่อยอด จนปรากฎเป็นผลงานที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมมุ่งเป้าได้จริง และสามารถสร้างรายได้แก่ภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์สำหรับผลงานของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในทักษะขั้นสูง ทั้ง 60 คน แบ่งได้ดังนี้1. ทีม IntelliGrade – ระบบตรวจข้อสอบอัตนัยแบบมีความซับซ้อนและไม่มีรูปแบบตายตัว ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและภาระการตรวจข้อสอบที่มากเกินไปต่อการสอบ 1 ครั้ง2. ทีม AI สลัด (เอ้ย) – เทคโนโลยีอัจฉริยะสนับสนุนการการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรายย่อยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ สามารถให้ข้อมูลเชิงลึก และคำแนะนำเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ สร้างสรรค์อนาคตเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน3. ทีม Health Mate – Web Application คำนวณแคลอรี พร้อมแนะนำเมนูอาหารสำหรับคนรักสุขภาพ สามารถสลับเมนูได้โดย Generate Diet Plan ให้เป็นไปตามเป้าหมายการลดน้ำหนัก (Weight Goal) ได้ตรงตามไลฟ์สไตล์ แบบไม่จำเจ4. ทีม Fit Check - ระบบกระตุ้นให้คนออกกำลังกายสม่ำเสมอ ภายใต้คอนเซปต์ AI Fitness to Motivate Your Life โดยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับรูปแบบและเทคนิคการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ สามารถเลือกเทรนเนอร์ได้ตรงตามความตั้งใจของตัวเอง5. ทีม AI-Foodie – การดำเนินงานร้านอาหารด้วยโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อยกระดับสถานประกอบการ โดยตัวแทน AI ช่วยบริหารการจัดการงานในครัวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยระยะเวลาการรอคอยที่สั้นลง6. ทีม SYNCRATIC – Live Speech AI ที่ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการรายได้จาก Live Commerce ไม่ว่าจะ Seller หรือ KOLs ให้สามารถนำเสนอสินค้าผ่าน Live Streaming ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ชมและลูกค้าเก่า สร้างโอกาสลูกค้าในการซื้อสินค้าซ้ำ และให้ผู้ชมกลายเป็นลูกค้าใหม่โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม Fit Check ส่วนทีม Health Mate ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 คือ ทีม Intelligrade นอกจากนี้คณะกรรมหลักสูตร ACC program ยังมีการมอบรางวัลนักเรียนดีเด่น 3 รางวัล ให้แก่ ทีม AI สลัด (เอ้ย), ทีม AI-Foodie และ ทีม SYNCRATICทั้งนี้ผู้ผ่านการอบรมทั้ง 60 คน จะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก NIA รวมทั้งได้รับโอกาสการสนับสนุนด้านเงินทุนจากภาครัฐฯและเอกชน และคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับเครือข่ายนักลงทุน และบุคลากรในอุตสาหกรรม รวมถึงคอมมูนิตี้ของ Tech Talent ต่อไป.