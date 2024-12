ไอคอนสยามจับมือภาครัฐ ยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ต้อนรับงาน Amazing Thailand Countdown 2025

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย บริเวณสถานที่จัดงาน Amazing Thailand Countdown 2025 ร่วมปล่อยแถวกำลังพลปฏิบัติการด้านความปลอดภัย พร้อมประชุมเตรียมแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน Amazing Thailand Countdown 2025 at ICONSIAM มหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ ฉลองความยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยและที่สุดของโลก พร้อมติดปีกให้ประเทศไทยก้าวสู่ Top 5 Global Countdown Destinationพล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และนายณัฐ ครุฑสูตร ผู้แทนกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันปล่อยแถวกำลังพลปฏิบัติการด้านความปลอดภัย พร้อมด้วย พล.ร.ท.ธันยกร เสนาลักษณ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต.ภานพ วรธนัชชากุล ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า คณะผู้บริหารไอคอนสยาม และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ได้แก่ กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานเขตคลองสาน สถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน เข้าร่วมงานเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 67 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยามนายอนนต์ อัตถวิบูลย์ ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า ไอคอนสยามผนึกกำลังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนโดยรอบ จัดเทศกาลส่งท้ายปีอย่างยิ่งใหญ่ เป็นมหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลก Amazing Thailand Countdown 2025 ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งเตรียมการแสดงพลุรักษ์โลก ความยาว 1,400 เมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย ริมโค้งน้ำเจ้าพระยาที่งดงาม และการเตรียมพร้อมของเหล่าศิลปิน ซึ่งเป็นที่สุดของความบันเทิงในประเทศไทยและกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทำให้เทศกาลครั้งนี้ของประเทศไทย ก้าวสู่ Top 5 Global Countdown Destination อย่างแท้จริง“ไอคอนสยาม ได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม พร้อมอำนวยความสะดวก สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกทุกท่านได้ร่วมฉลองโมเมนต์พิเศษด้วยความสุขร่วมกัน” นายอนนต์กล่าวการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและประสานร่วมมือกันอย่างดียิ่ง จากหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังในพื้นที่ ทั้งเพื่อรองรับผู้ร่วมงานจำนวนมากและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทุกด้าน พร้อมกำหนดมาตรการการจัดกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ อย่างรัดกุมและปลอดภัย ผ่านการกำหนดรูปแบบลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ เส้นทางหรือจุดเข้า-ออกพื้นที่จัดงานอย่างเหมาะสม การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามสถานที่ต่าง ๆ โดยปีนี้ นอกจากสามารถจอดรถได้ที่อาคารของไอคอนสยามและอาคารไอซีเอสแล้ว ได้เพิ่มจุดจอดรถอีก 5 แห่งในบริเวณโดยรอบ เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ รปภ. ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของศูนย์ฯ เพิ่มความถี่ตรวจตราความปลอดภัยทั่วศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบกล้อง CCTV ครอบคลุมทั่วพื้นที่ศูนย์การค้า และตรวจบุคคล ยานพาหนะทุกทางเข้า-ออกของศูนย์ฯ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่พยาบาลและรถพยาบาลขณะเดียวกัน ไอคอนสยาม ได้ร่วมกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสานลงพื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง เพื่อช่วยตรวจสอบถังดังเพลิง อุปกรณ์เผชิญเหตุ ตลอดจนลงพื้นที่ตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยทางเรือโดยสาร พร้อมการสนับสนุนรถและเรือดับเพลิงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ EOD สุนัข K9 มาประจำการ คอยตรวจตราควบคุมสถานการณ์ ตรวจสอบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดด้วยมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้ผู้ร่วมงานทุกคนฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างอุ่นใจพล.ต.ต.กฤษณ์ วาฤทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า ในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมให้การดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลแห่งความสุข ด้วยมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน โดยเตรียมกำลังตำรวจระดมออกปฏิบัติงานป้องกัน ปราบปราม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในครั้งนี้ เป็นการสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนโดยรอบ ในการสร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว ที่จะมาใช้บริการในสถานที่ ท้ายที่สุดแล้วความปลอดภัยและแผนงานต่าง ๆ ที่ได้ทำร่วมกัน ย่อมขับเคลื่อนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฎการณ์งานเคานต์ดาวน์ระดับโลก “Amazing Thailand Countdown 2025 at ICONSIAM” สุดยิ่งใหญ่อลังการ ที่มาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 29-31 ธันวาคมนี้ ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ผู้สนใจสามารถเดินทางมายัง ไอคอนสยาม ได้อย่างสะดวกสบายครบทั้งรถ ราง เรือ ทุกเส้นทางการคมนาคม รถยนต์ รถประจำทาง เรือโดยสาร และรถไฟฟ้าสายสีทองลงสถานี G2 เจริญนคร ซึ่งได้ขยายเวลาเปิดบริการไปจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2568 ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: ICONSIAM และช่องทาง Line Official ของไอคอนสยาม @ICONSIAM