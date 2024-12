ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล รันวงการเดนิม จับมือ 24 พันธมิตรแบรนด์ยีนส์ชั้นนำทั้งไทยและอินเตอร์ จัดงานยีนส์ซิกเนเจอร์แห่งปี “ROBINSON SUPER JEANS WEEK”

ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้ารุกตลาดยีนส์ไตรมาส 4 ปี 67 พร้อมผนึกกำลังจับมือ 24 พันธมิตรแบรนด์ยีนส์ชั้นนำทั้งไทยและอินเตอร์ จัดงานยีนส์ซิกเนเจอร์แห่งปีที่ทุกคนรอคอย “ROBINSON SUPER JEANS WEEK” (โรบินสัน ซูเปอร์ ยีนส์ วีค) ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 67 – 10 พ.ย. 67 ณ ลาน CASCATA ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตพบความพิเศษแบบจัดเต็มด้วยการชวนคนรักยีนส์มาครีเอตลุคที่ใช่ สไตล์ยีนส์ที่ชอบกับหลากหลายไอเทมยีนส์จากแบรนด์ชั้นนำที่มาพร้อมโปรโมชันสุดคุ้มลดสูงสุดถึง 70% และช้อปครบทุก 1,500 บาท ลุ้นรับสิทธิ์อัปเดตเทรนด์ยีนส์คอลเลกชันใหม่ล่าสุดแบบใกล้ชิดก่อนใคร! กับแฟชั่นโชว์บนรันเวย์สุดคูลในคอนเซ็ปต์ “CRAFTING THE FUTURE” ที่ผสมผสานทั้งนวัตกรรม ความยั่งยืน และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัวในวันที่ 25 ต.ค. 67 ณ ลาน CASCATA ชัน G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และช้อปต่อกันได้แบบต่อเนื่องจนถึงวันที่ 10 พ.ย. 67พร้อมร่วมชมผลงานจากน้อง ๆ นักศึกษาจากการประกวดออกแบบแฟชั่นยีนส์แห่งอนาคต และกิจกรรมเพื่อคนรักยีนส์ตลอดงานนายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “แผนกยีนส์เป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมและขายดีเป็นอันดับต้น ๆ ของห้างโรบินสันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความพร้อมและความครบครันทั้งในด้านไอเทมสินค้า โปรโมชันราคา กิจกรรมการตลาด ประกอบกับดีมานด์ความต้องการกลุ่มสินค้ายีนส์ของนักช้อปที่เชื่อว่ายีนส์เป็นแฟชั่นไอเทมที่นิยมตลอดกาล สามารถตอบโจทย์การครีเอตลุคแฟชั่นในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างลงตัว อีกทั้งในปัจจุบันยีนส์มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีและสะดวกมากขึ้น รวมทั้งสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ารักษ์โลกกับกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ห้างโรบินสัน จึงจับมือกับ Lee, Wrangler, Mc Jeans, Niyom Jeans และพันธมิตร แบรนด์ยีนส์ทั้งไทยและต่างประเทศ จัดมหกรรมงานยีนส์แห่งปีซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของห้างที่คนรักยีนส์รอคอยอย่าง ‘ROBINSON SUPER JEANS WEEK’ ในวันที่ 25 ต.ค. – 10 พ.ย. 67 ณ ลาน CASCATA ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต”โดยมาพร้อมความพิเศษ ซึ่ง นางอรวรรณ ทิพย์สุวรรณพร กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารสินค้าบุรุษและสตรี ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมว่า “ห้างโรบินสันพร้อมที่จะตอบทุกโจทย์ความต้องการของคนรักยีนส์อย่างครบครันทั้งไอเทมยีนส์คอลเลกชันใหม่ เอ็กซ์คลูซีฟ และลิมิเต็ด เอดิชัน ที่มาพร้อมดีลโปรโมชันสุดพิเศษลดสูงสุดถึง 70% พร้อมการคิกออฟงานอย่างยิ่งใหญ่ด้วยแฟชั่นโชว์ยีนส์จากทัพดารา ศิลปิน และยีนส์ไอคอนิกชื่อดัง เพื่อให้คนรักยีนส์ได้อัปเดตเทรนด์ยีนส์แบบจัดเต็มในคอนเซ็ปต์ “CRAFTING THE FUTURE” ที่ผสมผสานทั้งนวัตกรรม ความยั่งยืน และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษเพื่อคนรักยีนส์ตลอดงาน และกิจกรรมดี ๆ อย่างการประกวดออกแบบแฟชั่นยีนส์แห่งอนาคตของน้อง ๆ นักศึกษาในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบแฟชั่นของเยาวชนไทยควบคู่กันไป ซึ่งความพิเศษทั้งหมดนี้ห้างโรบินสันจะมีการหมุนเวียนไปจัดที่สาขาต่าง ๆ ในต่างจังหวัด คือ ชลบุรี, สุราษฎร์ธานี, เชียงราย, อุบลราชธานี อีกด้วย โดยคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากคนรักยีนส์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ”สำหรับรายละเอียดความพิเศษที่ครบครันของงาน ‘ROBINSON SUPER JEANS WEEK’ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 ต.ค. – 10 พ.ย. 67 ณ ลาน CASCATA ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วย...•ไอเทมยีนส์จาก 24 แบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ: ที่ขนทัพมาให้คนรักยีนส์ได้สัมผัสในงานเดียว! ทั้งคอลเลกชันใหม่ เอ็กซ์คลูซีฟ และลิมิเต็ดอิดิชัน ไม่ว่าจะเป็น Lee, Wrangler, Mc Jeans, Niyom Jeans, Levi's, Jack Russel, Hara, Buck Off Denim, Beverly Hills Polo Club พร้อมแบรนด์ใหม่มาแรงอย่าง GQ Jeans, Guess , Red Ear และ Nipperisdabest และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมี ไฮไลต์คอลเลกชันไอเทมยีนส์ที่ไม่ควรพลาด! อาทิ….-Lee: เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ "Lee Pink" และ "Lee x Millions Monster Collection" ที่จะเพิ่มสีสันและความสนุกในการครีเอตลุคยีนส์ของคุณ-Mc Jeans: แจ็กเก็ตยีนส์ Mc Gold Selved (Limited) เพิ่มดีเทลคลาสสิกด้วยเข็มขัดกลางหลัง กราฟฟิคสุดเนี้ยบและกระดุมทองพรีเมียมที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร- Wrangler: กางเกงยีนส์ริมสีน้ำเงินรุ่น Premium Authentic Legend ที่คงความเป็นตำนานไว้อย่างครบถ้วน- Niyom Jeans: คอลเลกชันพิเศษ Fabulous X ลำไย ไหทองคำ มาพร้อมกางเกงยีนส์สีเฟดและดีเทลกระเป๋า 13 ใบที่ออกแบบมาไม่ซ้ำใคร- GQ Jeans: กางเกงยีนส์ที่มาพร้อมกับนวัตกรรม Cool Tech เพื่อความสบายขั้นสุดในทุกการสวมใส่- Levi's : กางเกงรุ่นพิเศษ Levi's 511 ริมแดง (Limited) ตำนานที่หายากและเป็นที่นิยมทุกยุค•พบรันเวย์แฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่: นำโดยนักแสดงหนุ่มสุดฮอต ต่อ - ธนภพ และศิลปิน 5 หนุ่ม PERSES พร้อมทัพยีนส์ไอคอนิกภายใต้คอนเซ็ปต์ "CRAFTING THE FUTURE" ที่ผสมผสานทั้งนวัตกรรม ความยั่งยืน และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว โดยช้อปครบทุก 1,500 บาท ลุ้นรับสิทธิ์อัปเดตเทรนด์ยีนส์คอลเลกชันใหม่ล่าสุดแบบใกล้ชิดก่อนใคร! กับ 3 ธีมสุดครีเอต ไม่ว่าจะเป็น...- Craftsmanship & Sustainability: โชว์สุดปังที่ผสานความประณีตของฝีมือการตัดเย็บเข้ากับแฟชั่นเพื่อความยั่งยืน ด้วยเทคนิครีไซเคิลที่ล้ำสมัย เปลี่ยนยีนส์เก่าให้กลายเป็นผลงานใหม่ ตอกย้ำความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม- The Future of Denim: ค้นพบอนาคตของยีนส์! การออกแบบที่เต็มไปด้วยนวัตกรรม ผสานฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายและสไตล์ที่บ่งบอกถึงความก้าวล้ำของโลกแฟชั่น- Youthful Creativity: เปิดประตูสู่วัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่! การดีไซน์ที่ไม่ซ้ำใคร สะท้อนตัวตนที่ชัดเจนและเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ นำเสนอการใช้งานยีนส์ในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ปลุกแรงบันดาลใจให้กับทุกสายตา!•ร่วมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบแฟชั่นของเยาวชนไทย: ในการประกวดออกแบบแฟชั่นยีนส์แห่งอนาคต Robinson Super Jeans ‘CRAFTING THE FUTURE’ ของน้อง ๆ นักศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่จะเผยโฉมไอเดียสุดล้ำ ตอบโจทย์แฟชั่นยุคใหม่ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละภูมิภาค ประกอบไปด้วย…-รางวัลชนะเลิศภาคตะวันออก Presented By Niyom Jeans ได้แก่ ทีม Hera Custom จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ภาควิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ-รางวัลชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Presented By Mc Jeans ได้แก่ ทีม CUT DO IT มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาควิชาศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาดิจิทัลลอาร์ตและการออกแบบ-รางวัลชนะเลิศภาคภาคเหนือ Presented By Lee ได้แก่ ทีมสิกิบิดี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ ภาควิชาภาพพิมพ์-รางวัลชนะเลิศภาคใต้ Presented By Wrangler ได้แก่ ทีม ยีนส์เท่ห์เลใต้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะศิลปศึกษาครุศาสตร์•พบกับดีลโปรโมชันสุดพิเศษ: เฉพาะงาน “ROBINSON SUPER JEANS WEEK” เท่านั้น! ไม่ว่าจะเป็น…- ไอเทมยีนส์ลดสูงสุด 70% (เฉพาะรุ่น / เฉพาะแบรนด์)- ใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 30% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ- รับฟรี! Robinson Gift Card มูลค่า 5,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ 50,000 บาท ต่อใบเสร็จ(จำนวนจำกัด)- รับฟรี! แก้ว Starbucks มูลค่า 480 บาท เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ 6,000 บาท ต่อใบเสร็จ (จำนวนจำกัด)คนรักยีนส์มาสนุกกับการครีเอตลุคที่ใช่ สไตล์ยีนส์ที่ชอบ ในแคมเปญ “ROBINSON SUPER JEANS WEEK” ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 67 – 10 พ.ย. 67 ณ ลาน CASCATA ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมทั้งหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้ง สุดสะดวกของห้างฯ Robinson Chat & Shop, Personal Shopper On Demand โทร.1425 ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทุกคน Central App และเว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง Facebook Fanpage : Robinson Department Store