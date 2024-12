YDM สร้างปรากฏการณ์! กวาด 2 รางวัลด้านการตลาดจาก Meta พร้อมเผยกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ

กล่าวว่า ในฐานะผู้นำด้านการตลาดดิจิทัล YDM Thailand เราภูมิใจที่ได้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ของแพลตฟอร์มโฆษณา ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการลงทุนของลูกค้า โดยเฉพาะการใช้ Meta AI Optimization จากชุดเครื่องมือการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Meta อย่าง Advantage+ ซึ่งประกอบด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย ช่วยให้การดำเนินแคมเปญมีความแม่นยำและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เช่น Advantage+ Audience ที่ช่วยค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสซื้อสูงได้อัตโนมัติ, Advantage+ Shopping ที่ออกแบบมาเพื่อให้แคมเปญอีคอมเมิร์ซประสบความสำเร็จ, และ Advantage+ Placement ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สื่อโฆษณาให้คุ้มค่าที่สุด เรายังใช้ Meta Conversion API ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงผลลัพธ์จากแคมเปญให้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถนำเสนอการปรับโซลูชันที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละแคมเปญได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเมื่อเร็ว ๆ นี้ YDM คว้ารางวัล Thai Independent Agency of the Year ในระดับ Silver จากงาน Meta Agency First Awards 2024 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2567 ที่ผ่านมาและเป็นรางวัลสำหรับองค์กรด้านสื่อการตลาดที่มีความเป็นเลิศและโดดเด่นในการใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มการตลาดที่พัฒนาโดย Meta เพื่อสร้างแคมเปญที่โดดเด่นบนแพลตฟอร์ม โดยปีนี้นับเป็นปีที่สองของการจัดงานมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการจัดงานนายธนพล กล่าวเพิ่มเติมว่า กุญแจสำคัญที่ทำให้ YDM ก้าวสู่การได้รับรางวัลในครั้งนี้ คือการทำให้แบรนด์เห็นการเติบโตอย่างชัดเจน จากการที่ใช้ Co-relation analysis ด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่บริษัทฯ พัฒนาเอง ไม่เพียงแค่ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเพิ่มหรือลดค่าใช้จ่ายโฆษณาโดยทั่วไป แต่ยังคำนึงถึงผลลัพธ์ทางการขายและตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของแคมเปญอย่างรอบด้าน ไปจนถึงการนำทฤษฎีทางสถิติและการตลาดอย่าง MMM หรือ Marketing Mix Modeling มาใช้ได้อย่างเห็นผล ในยุคที่สื่อโฆษณาออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว การปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีและการทำงานอย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเอเจนซี่ที่ดูแลจัดการสื่อให้ลูกค้านอกจากนี้ YDM ยังคว้ารางวัลในสาขา Best of Innovation ในงาน Reels Impact Awards 2024 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงที่ผ่านมาโดย Meta และ The One Club For Creativity เวทีประกวดโฆษณาระดับโลก เป็นการตอกย้ำความคิดสร้างสรรค์ผสานกับนวัตกรรมที่ YDM นำมาใช้ในการสร้างสรรค์แคมเปญวิดีโอสั้นบน Reels ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันด้านกล่าวว่า งานครีเอทีฟในปัจจุบันไม่เพียงแค่ต้องมีไอเดียที่ดี แต่ยังต้องถูกที่ถูกเวลา และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างแนบเนียนเพื่อสร้างความแตกต่างและโดดเด่นในตลาด“ต้องขอบคุณทีมงานฝ่ายสร้างสรรค์ทุกคน ทีม Knorr (Uniliver Thailand) และ Meta ที่ร่วมมือกันอย่าง ยอดเยี่ยมจนทำให้งาน 'Reels It with Knorr' ประสบความสำเร็จอย่างสูง ทั้งในด้านตลาดและเวทีการ แข่งขัน โดยแนวคิด 'Reels It with Knorr' เป็นการทำให้โจ๊กกลายเป็น มากกว่าอาหารเช้า ด้วยการ Hi-jack Moment ของคนเล่น Reels อย่าง ถูกจังหวะและแนบเนียน ส่งผลให้คว้ารางวัล Best Reels Innovation และยังเข้ารอบ Shortlist อีก 2 รางวัลในหมวด Reels Performance และ Reels Brand อีกด้วย" นายอนุวรรต กล่าวเสริมนายอนุวรรต ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัล Best of Innovation เป็นเครื่อง พิสูจน์ถึงความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจในเทคโนโลยี ดิจิทัลแลนด์สเคป และพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง โดย YDM มีแนวคิดที่จะใช้ Know-how, นวัตกรรม และโซลูชันใหม่ ๆ สร้างผลงานที่ตอบโจทย์ ทั้งธุรกิจและผู้บริโภคยุคใหม่ เพื่อให้บริการลูกค้าทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ"สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันสร้างความสำเร็จครั้งนี้ และขอแสดง ความยินดีกับทุกทีมจากประเทศไทยที่แสดงให้โลกเห็นว่า ความสามารถ ของเรานั้นยอดเยี่ยมเพียงใด"อนึ่ง YDM Thailand เป็นบริษัทชั้นนำด้านการตลาดและการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน ที่ได้รับการยืนยันจากรางวัลทั้งสองในครั้งนี้ ทั้งด้านความเชี่ยวชาญและเทคนิคในการบริหารสื่อโฆษณาให้เกิดผลต่อยอดขาย อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีและผู้บริโภค ทำให้ YDM สามารถช่วยเหลือลูกค้าในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ YDM แต่ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในประเทศไทยอีกด้วย YDM มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่น่าตื่นเต้นให้กับลูกค้าต่อไปในอนาคต