"สุวรรณภูมิ"พร้อมรับเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 คาด 25 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 มีผู้โดยสารรวมกว่า 2.4 ล้านคนเฉลี่ยวันละ 200,000 คน

"สุวรรณภูมิ"พร้อมรับเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 คาด 25 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 มีผู้โดยสารรวมกว่า 2.4 ล้านคนเฉลี่ย 200,000 คน/วัน และมี1,000 เที่ยวบิน/วัน เปิดฟรีจอดรถยนต์ลานจอดรถระยะยาวโซน C เผยขาออก ไม่แออัด มีเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (E-Passport) มากกว่า 90 ประเทศนายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของผู้โดยสารพร้อมมอบของขวัญปีใหม่เพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข สะดวก ปลอดภัย และมีค่าใช้จ่าย ในการเดินทางที่เหมาะสม ตามข้อสั่งการ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการสายการบิน ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ เพิ่มความถี่ การทำความสะอาดห้องน้ำ จัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้เพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงประสานผู้ให้บริการภาคพื้นเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และอุปกรณ์ในการให้บริการให้เพียงพอในช่วงชั่วโมงคับคั่ง (Peak Hour) ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารใช้บริการระบบเทคโนโลยีในกระบวนการผู้โดยสารขาออก เพื่อช่วยลดระยะเวลาการใช้บริการได้แก่ ระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service: CUSS) ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop: CUBD) ระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล (Automated Biometric Identification System: Biometric และระบบ Automated Border Control (เครื่อง ABC) เครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ที่สามารถอ่าน E-Passport ได้มากกว่า 90 ประเทศทั่วโลกสำหรับของขวัญปีใหม่ที่ ทสภ. ได้จัดเตรียมเพื่อมอบให้กับผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม นั้น ทสภ. ได้ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2567 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2568 (รวม 5 วัน) ซึ่งรองรับรถยนต์ได้จำนวน 718 คัน โดยจัดรถ Shuttle Bus สาย A ให้บริการรับ - ส่ง เส้นทางระหว่างลานจอดรถยนต์ระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากนี้ ทสภ. ยังได้จัดเตรียมชุดของใช้สำหรับนักเดินทาง (Travel kit) มอบเป็นของขวัญให้กับผู้ใช้บริการ รวมทั้งจัดเตรียมน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ทสภ. ให้บริการในจุดต่างๆ@คาดผู้โดยสาร 25 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 รวมกว่า 2.4 ล้านคนโดยคาดการณ์จำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสาร ณ ทสภ. ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2567 - 5 มกราคม 2568 จะมียอดผู้โดยสารที่เดินทางเข้า - ออก ทสภ. ถึง 2,400,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 16.58 แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 1,970,000 คน ผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 480,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 200,000 คน สำหรับประมาณการเที่ยวบินในช่วงดังกล่าวคาดว่าจะมีเที่ยวบินที่ทำการบินเข้า - ออก จำนวน 13,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 14.69 แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 10,000 เที่ยวบิน เที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 3,000 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 1,000 เที่ยวบิน