“Okura Cruise” ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เรือไคเซกิ-เทปันยากิลำแรกของโลก

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร และ Hotel Okura Co., Ltd. เครือโรงแรมระดับโลกที่ผสมผสานความงามดั้งเดิมแบบญี่ปุ่นเข้ากับที่พักชั้นหนึ่ง อาหารเลอรส และการให้บริการชั้นเลิศ ร่วมเปิดตัวเรือ ‘Okura Cruise’ (โอกุระ ครุซ) ลำแรกของโลก เพื่อมอบประสบการณ์ระดับไฟน์ไดนิ่งหรูหราไม่ซ้ำใคร กับห้องอาหารล่องแม่น้ำที่ผสมผสานประเพณีการทำอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมเข้ากับเรื่องราวแบบร่วมสมัย สร้างนิยามใหม่ให้กับการเดินทางบนสายน้ำเจ้าพระยาอันงดงามผ่านเมนูชั้นเลิศ การออกแบบสไตล์ญี่ปุ่น และการบริการระดับโลก เรือ ‘Okura Cruise’ ผสมผสานความสง่างามสไตล์ญี่ปุ่นและมรดกทางวัฒนธรรมอันตระการตาของกรุงเทพฯ ไว้อย่างกลมกล่อม ส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกและสนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยวริมสองฝั่งแม่น้ำของกรุงเทพฯ ให้พร้อมต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลกนางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมืออันยาวนานกับ Hotel Okura จากความสำเร็จของโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ นำมาสู่ความร่วมมือกันในการเปิดตัวเรือ ‘Okura Cruise’ ลำแรกของโลกบนสายน้ำเจ้าพระยาในวันนี้ ทั้งยังถือเป็นหมุดหมายสำคัญของโครงการ “AWC River Journey Project” ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยวริมสองฝั่งแม่น้ำ เรือ ‘Okura Cruise’ พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาสัมผัสมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหลของแม่น้ำเจ้าพระยา กับเมนูที่คัดสรรมาเป็นพิเศษจากห้องอาหาร Yamazato เจ้าของรางวัล MICHELIN Plate อีกด้วย นอกจากนั้น เรือ ‘Okura Cruise’ ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของ AWC ในการมอบประสบการณ์ที่หรูหราและมีเอกลักษณ์ เพื่อเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับวัฒนธรรมและธรรมชาติอันสวยงามริมฝั่งแม่น้ำ ผ่านความสง่างามเหนือกาลเวลาในแบบฉบับญี่ปุ่น”มร. โทชิฮิโระ โอกิตะ ประธานและกรรมการผู้แทน Hotel Okura Co., Ltd., กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรคนสำคัญอย่าง AWC ในการเปิดตัว ‘Okura Cruise’ ลำแรกของโลกในประเทศไทย ที่จะมอบประสบการณ์รับประทานอาหารหรูหราเป็นเอกลักษณ์บนแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านเมนูอาหารญี่ปุ่นชั้นเลิศและดีไซน์ของเรืออันวิจิตรที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด นอกจากจะได้ดื่มด่ำไปกับอาหารเลิศรสแล้ว แขกยังจะได้เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันงดงามของริมฝั่งแม่น้ำและสถาปัตยกรรมอันน่าประทับใจตลอดเส้นทาง เรือ ‘Okura Cruise’ ยังผสานจิตวิญญาณการให้บริการในแบบฉบับญี่ปุ่น หรือ โอโมเตะนาชิ เพื่อมอบที่สุดแห่งช่วงเวลาอันน่าจดจำ ด้วยคอนเซปต์และประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ที่รังสรรค์กลั่นกรองมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการพับกระดาษเพื่อความเป็นสิริมงคล หรือ โอริกามิ ที่ถ่ายทอดออกมาผ่านเรือ ‘Okura Cruise’ เพื่อมอบประสบการณ์ดินเนอร์สุดหรูไม่ซ้ำใครให้กับแขก พร้อมตอบโจทย์สำหรับการจัดงานเลี้ยงส่วนตัว หรือการประชุมสัมมนาไมซ์ (MICE) ต่างๆ อีกด้วย”หัวใจของเรือ ‘Okura Cruise’ คือประสบการณ์ดินเนอร์หรูหราเหนือระดับ เสริมด้วยการให้บริการเครื่องดื่มน่าสนใจหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น สาเกญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ค็อกเทลแฮนด์คราฟต์ ไวน์ชั้นเลิศ และแชมเปญ โดยแขกสามารถเลือกเพลิดเพลินไปกับอาหารได้สองรูปแบบด้วยกัน• Kaiseki Set Experience: ให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลเพื่อสะท้อนความงามของธรรมชาติ โดยมีรากฐานมาจากปรัชญา ‘โชคุ โนะ เรียวริ’ หรือ “อาหารแห่งช่วงเวลา” แขกสามารถลิ้มรสเมนูไคเซกิอันโดดเด่นได้ทั้ง เซ็นไซ (อาหารเรียกน้ำย่อย) และ โอซึคุริ (ปลาดิบซาชิมิ) และอื่นๆ ที่รังสรรค์มาอย่างประณีต ทั้งรสชาติ เนื้อสัมผัส และการจัดจาน• Teppanyaki Set Experience: ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์เชฟเทเบิล กับการปรุงอาหารเมนูกระทะร้อนด้วยความพิถีพิถันและทักษะอันน่าทึ่งจากเชฟผู้เชี่ยวชาญ ท่ามกลางฉากหลังของทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าและบรรยากาศยามเย็นของเมืองกรุงเทพฯการออกแบบเรือ ‘Okura Cruise’ ผสมผสานงานฝีมือญี่ปุ่นเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัว ถ่ายทอดความสง่างามผ่านทุกรายละเอียด การออกแบบสถาปัตยกรรมได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะการพับกระดาษโอริกามิ ภายนอกเรียบหรูด้วยลำเรือลายสีทองสว่างไสวที่สะท้อนสุนทรียะงดงามสไตล์ญี่ปุ่น ภายในเรือแขกจะได้สัมผัสกับองค์ประกอบการออกแบบที่โดดเด่นเหนือกาลเวลาแบบญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในไทย อาทิ สาเกบาร์บนดาดฟ้าเรือ หย่อนใจไปกับสวนซุยเซกิเซ็น และบริเวณที่นั่งที่ให้แขกเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ตระการตาของแม่น้ำเจ้าพระยา‘Okura Cruise’ โดดเด่นสะกดสายตาด้วยที่นั่งบริเวณหัวเรือพร้อมวิว 360 องศาของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์แห่งความโรแมนติกและความเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง เสริมด้วยการจัดโต๊ะญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมและการบริการที่เปี่ยมด้วยความใส่ใจ แพลตฟอร์มเอนกประสงค์บนชั้นดาดฟ้ายังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดงานได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีทัศนียภาพอันน่าหลงใหลของแม่น้ำเป็นฉากหลัง ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน การแสดง หรืออีเวนท์ส่วนตัว นอกจากนี้ เรือยังได้รับการออกแบบและติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อรองรับการจัดงานล่องแม่น้ำสำหรับการประชุมสัมมนาหรือไมซ์ (MICE) ลำแรกของกรุงเทพฯ สามารถรองรับแขกได้สูงสุดถึง 100 คน ผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่เปิดโล่ง ช่วยให้ ‘Okura Cruise’ สามารถมอบความประทับใจและประสบการณ์บนสายน้ำเจ้าพระยาได้อย่างไม่มีใครเหมือนนอกจากการเป็นสถานที่จัดงานสำหรับอีเวนท์ส่วนตัวและกิจกรรมขององค์กรแล้ว เรือ ‘Okura Cruise’ ยังพร้อมต้อนรับแขกทั่วไปให้ได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศหรูหรา อาหารญี่ปุ่นชั้นเลิศ และทิวทัศน์งดงามของแลนด์มาร์คสำคัญริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยการล่องเรือรอบปกติจะเริ่มตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนถึงดึก ซึ่งแขกจะได้เพลิดเพลินไปกับ ‘Okura Cruise’ ตั้งแต่เดินทางมาถึงเลานจ์รับรอง Okura Reception ที่ตั้งอยู่ในโครงการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ดื่มด่ำไปกับชาและของหวานสไตล์ญี่ปุ่นต้นตำหรับในบรรยากาศเซ็นอันเงียบสงบ พร้อมพบกับบริการอย่างใส่ใจในแบบฉบับโอโมเตะนาชิบนเรือจากพนักงานในชุดเครื่องแบบกิโมโนร่วมสมัย สัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์ไคเซกิและเทปันยากิอันน่าประทับใจควบคู่ไปกับทัศนียภาพริมแม่น้ำของกรุงเทพฯ และปิดท้ายการเดินทางอย่างสมบูรณ์แบบที่สาเกบาร์บริเวณชั้นดาดฟ้าของเรือ ด้วยเครื่องดื่มและวิวพาโนรามาของท้องฟ้าและแสงสีระยิบระยับของเมืองหลวงยามค่ำคืนเส้นทางเดินเรือประจำของ ‘Okura Cruise’ เริ่มต้นจากโครงการ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ไปยังสะพานพระราม 8 ผ่านหลากหลายแลนด์มาร์คสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) หรือสามารถเลือกบริการเช่าเหมาลำและออกแบบเส้นทางตามความต้องการได้อย่างอิสระ อาทิ เส้นทางเดินเรือสู่พระนครศรีอยุทธยา สำรวจมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวยของเมืองประวัติศาสตร์ในบรรยากาศสุดหรู รวมถึงยังมีเส้นทางเดินเรือพิเศษสำหรับช่วงเทศกาล อาทิ วันส่งท้ายปีเก่า ที่แขกจะได้สัมผัสประสบการณ์การชมโชว์ดอกไม้ไฟสุดตระการตาบนดาดฟ้าเรือ หรือเลือกเฉลิมฉลองในแต่ละเทศกาลสำคัญอื่นๆ ด้วยรอบสาเกและรอบพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมเครื่องดื่มสาเกระดับพรีเมียม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองในรูปแบบใด เรือ ‘Okura Cruise’ ก็พร้อมให้บริการเพื่อมอบความทรงจำสุดพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนถึงความพิถีพิถันเพื่อสร้างความประทับใจให้แขกทุกคนAWC มุ่งมั่นในการสร้างจุดหมายปลายทางเป็นไลฟ์สไตล์เดสติเนชันที่โดดเด่น ผ่านการพัฒนาโครงการโรงแรมและจุดหมายปลายทางด้านรีเทลระดับพรีเมียมในกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโครงการ ‘EA’ Rooftop at The Empire ในปีนี้ รวมถึงการเปิดตัวเรือ ‘Okura Cruise’ ที่ถือเป็นหมุดหมายและมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อโครงการในแผนงานกว่า 10 โครงการของ AWC ภายใต้แนวคิด “AWC River Journey Project” ซึ่งมุ่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางสายน้ำและเส้นทางท่องเที่ยวริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างความโดดเด่นและความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในฐานะจุดมุ่งหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับโลก“เรือ ‘Okura Cruise’ ไม่ได้เป็นแต่เพียงสถานที่ดินเนอร์หรือจัดงานอีเวนท์ แต่คือการเดินทางที่ผสมผสานความงาม ประเพณี และนวัตกรรมอย่างลงตัว ซึ่งเฉลิมฉลองความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ของแม่น้ำสายสำคัญของกรุงเทพฯ” นางวัลลภา กล่าวเสริม “เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับแขกทุกท่านสู่ประสบการณ์อันน่าจดจำนี้”เรือ ‘Okura Cruise’ เปิดให้บริการและสำรองที่นั่งแล้ววันนี้ เพื่อสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจไปกับการเดินทางบนสายน้ำเจ้าพระยากับการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความสง่างามในแบบฉบับญี่ปุ่นและทิวทัศน์อันมีชีวิตชีวาริมฝั่งแม่น้ำ โดยรอบเดินเรือปกติเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 19:00 ถึง 22:30 น. ของทุกวัน พร้อมเส้นทางเดินเรือพิเศษในแต่ละช่วงเทศกาล