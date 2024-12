รฟท.จัดขบวนพิเศษเพิ่ม 18 เที่ยวช่วงปีใหม่ รับเพิ่ม1.2 หมื่นคน/วัน ชวนเช็คอินหัวลำโพง แลนด์มาร์ก“หมูเด้งบุกกรุง”

การรถไฟฯเตรียม 4 มาตรการรองรับเดินทางปีใหม่ 68 และเพิ่มขบวนรถพิเศษ อีก 18 เที่ยว รับผู้โดยสารเพิ่มอีก 12,000 คนต่อวัน พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม “BANGKOK ILLUMINATION FESTIVAL 2024” ภายใต้ธีม “หมูเด้งบุกกรุง” 9 จุดแลนด์มาร์ก ดันซอฟต์พาวเวอร์ฯการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เตรียมอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ที่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะจำนวนมาก โดยจัดเพิ่มขบวนรถ รวมถึงเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง เพื่อมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 โดยแบ่งออกเป็น 4 มาตรการ ประกอบด้วย1.เพิ่มเที่ยวขบวนรถพิเศษ เส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ ไป-กลับ อีก 18 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มเติมได้อีก 12,000 คนต่อวัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2567 - 2 มกราคม 25682. มาตรการอำนวยความสะดวกพ่วงตู้โดยสารเพิ่มเต็มหน่วยลากจูง ของขบวนรถธรรมดา ขบวนรถชานเมือง ในทุกเส้นทางทั่วประเทศ3. มาตรการด้านความปลอดภัย กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดการดูแลผู้โดยสาร ทั้งภายในขบวนรถ และสถานีรถไฟเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ ตลอดจนมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และสารเสพติดของพนักงานทุกคนต้องเป็นศูนย์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ พร้อมจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยทั่วประเทศ รับแจ้งเหตุต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 25674. กิจกรรมมอบกระติกน้ำเก็บความสุขขนาด 2.8 ลิตร จำนวน 5,000 ใบ และแจกเจลอาบน้ำ จำนวน 100,000 ขวด ให้แก่ผู้โดยสารที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีสำคัญต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป (จนกว่าสินค้าจะหมด)@ชวนเที่ยวหัวลำโพงแลนด์มาร์ก "หมูเด้งบุกกรุง”และจากที่รัฐบาล โดยคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และการรถไฟฯ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม “BANGKOK ILLUMINATION FESTIVAL 2024” ภายใต้โครงการ Thailand Winter Festivals เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ สัมผัสปรากฏการณ์แสงสีสุดอลังการภายใต้ธีม “หมูเด้งบุกกรุง” ร่วมถ่ายภาพและเอ็นจอยให้สุดกับ “น้องหมูเด้งซิลล่า” ที่จะมาเสริมสร้างบรรยากาศแห่งความสุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2568 ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2568 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปสำหรับกิจกรรม BANGKOK ILLUMINATION FESTIVAL 2024 จะเนรมิตกรุงเทพฯ ให้กลายเป็นเมืองของน้องหมูเด้ง ฮิปโปแคระสุดน่ารักในคาแรกเตอร์ต่างๆ พร้อมด้วยกิจกรรมแบบจัดเต็ม ไม่ซ้ำใคร ปักหมุด 9 จุดแลนด์มาร์ก ที่จะพบกับน้องเด้งได้ ดังนี้1. สถานีรถไฟหัวลำโพง : ร่วมเช็กอิน สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืน อวดความน่ารักกับ “เด้งซิลล่า” หมูเด้งตัวยักษ์ ที่ขนความสนุกไซส์ XXL มาถล่มแบบจัดเต็ม พร้อมชมความงดงามของแสงไฟ เสียง ศิลปะสุดตระการตา ด้วยเทคนิค Light up และ Projection Mapping ที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ให้ผสมผสานกับนวัตกรรมที่ทันสมัย อวดความงามของสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ปลุกความคึกคัก ณ อาคารหน้าสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ให้เต็มไปด้วยสีสันส่งท้ายปี และต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2568 แบบจัดเต็ม ในคอนเซ็ป “DENGZILLA IN BKK” เจ้าหมูเด้งซิลล่ายักษ์ บุกกรุง พร้อมกราฟฟิกสีสันจัดจ้าน ที่ตัดสลับกับกราฟฟิกคําพูดสุดจี๊ด ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 67 - 5 ม.ค. 68 เวลา 18.00 น. - 22.00 น. (พิเศษในวันที่ 31 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 เริ่มเวลา 18.00 น. - 00.30 น.)ฃรยากาศสุดสดใสพร้อมกับน้องหมูเด้ง2. คลองผดุงกรุงเกษม : ตื่นตา ตื่นใจ เดินชมความงดงามของแสงสีจากการประดับไฟระยิบระยับที่ผสมผสานศิลปะงานอาร์ต “ไข่ใบยักษ์” เรียงรายอยู่บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมสีสันของไฟที่สะท้อนกับผิวน้ำ ทำให้ริมคลองทั้งสายมีชีวิตชีวาอย่างสวยงาม3. อาคารกีฬานิมิบุตร : พบกับ “DJ เด้ง” ที่จะมาเตรียมเพลงระเบิดบีทแบบมันส์ๆ พร้อมแสง สี เสียงแบบจัดหนัก จัดเต็มความสนุกแบบ NONSTOP4. ONESIAM SKYWALK (ลานใบบัว) : “มาดามเด้ง สายช็อป สายเปย์” กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวขาช็อปได้เปย์ฉ่ำๆ แบบตัวแม่5. STREET SIAM CENTER TO CENTRALWORLD : การตกแต่งแสงไฟริมทางเดินด้วยน้องหมูเด้ง ที่สร้างความเพลิดเพลินด้วยไฟหลากสีสัน พร้อมจุดเช็กอินให้เหล่าแฟนๆ ได้ถ่ายรูปร่วมกัน6. ถนนมิตรภาพไทย-จีน : สนุกกับแสง สี สุดสดใส และรอยเท้าน่ารักของเจ้าหมูเด้ง7. วงเวียนโอเดียน เยาวราช : คาแรกเตอร์ “หมวยเด้ง” สุดน่ารัก มาพร้อมคอสตูมสไตล์จีนสุดปัง ที่เตรียมให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปด้วยกัน8. ASOKE BTS SKYWALK (แยกอโศก) : เตรียมพบการตกแต่งสุดล้ำพร้อมแสง สี สุดอลัง ที่จะเปลี่ยนใจกลางกรุงเทพฯ ให้เด้งกันให้สุดพลัง9. อุทยานเบญจสิริ : “หมูเด้งอินเดอะพาร์ค” ที่ชวนทุกคนมาปิกนิกชิลๆ ท่ามกลางบรรยากาศสุดสดใสพร้อมกับน้องหมูเด้ง