พลิกโฉมตลาดความงามยุคใหม่

ตลาดสุขภาพและความงามในไทยกำลังเริ่มโฟกัสสู่สุขภาพองค์รวม มากกว่าความงามเพียงอย่างเดียว แบรนด์ที่เข้าใจพฤติกรรมและความฉลาดเลือกของผู้บริโภคยุคใหม่เท่านั้นจะสามารถเป็น ผู้นำเทรนด์ และยั่งยืนในตลาดที่แข่งขันสูงเช่นนี้ได้วัตสัน ประเทศไทย ผู้นำค้าปลีกด้านสุขภาพและความงาม เผยผลสำรวจเชิงลึกจาก "Beauty Standard" สู่ "Health Standard" "เปลี่ยนผ่าน 'ความงาม' สู่ 'สุขภาพองค์รวมแบบครบมิติ'(ผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 4 พันกว่าราย ในเดือน พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา)1. ไลฟ์สไตล์ที่ใส่ใจด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้นจากผลสำรวจล่าสุดของวัตสัน เผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญในพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนไทย โดยมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ:• 80% ของผู้บริโภคหันมาทานวิตามินเพื่อสุขภาพ โดยมากกว่าครึ่ง เลือกทานวิตามิน 1-2 ชนิด• ผลสำรวจสะท้อนแนวโน้มการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมมากขึ้น แต่อาหารเสริมเพื่อความงามก็ยังคงอยู• มากกว่าครึ่ง ของผู้บริโภคยินดีลงทุน 1,000-3,000 บาทต่อเดือน แม้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เพื่อดูแลสุขภาพให้ดีในระยะยาวจากเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทำให้พบว่าผู้คนเริ่มตระหนักว่าการมี “สุขภาพที่ดี” เป็นเรื่องสำคัญ2. ผู้บริโภคฉลาดเลือกมากขึ้นในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้เพียงปลายนิ้ว พฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจจากผลสำรวจล่าสุดเผยให้เห็นแนวโน้มที่น่าประทับใจ:• 93% สามารถอธิบายส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ตนใช้ได้อย่างแม่นยำ สะท้องถึงความใส่ใจและการศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้ง• 60% ของผู้บริโภคให้ความสำคัญกับรายละเอียดสินค้า สรรพคุณ และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ โดยคำนึงถึงคุณภาพมากกว่าราคาและโปรโมชัน• ผู้บริโภคมีการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้ออย่างรอบคอบการเปลี่ยนแปลงนี้แสดงให้เห็นถึงความฉลาดในการบริโภคอย่างมีสติ สะท้อนถึงความเป็นผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีวิจารณญาณก่อนการตัดสินใจ3. ก้าวสู่เทรนด์สุขภาพและความงามยุคใหม่ผลสำรวจล่าสุดเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจในพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและความงามของผู้บริโภค:• การดูแลผิวได้เปลี่ยนจากการปกปิดปัญหาสู่การบำรุงดูแลอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นสุขภาพผิวที่ดีจากภายในสู่ภายนอก• 70% ของผู้บริโภคให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ สะท้อนถึงความใส่ใจในคุณภาพและแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์• 90% ให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงการตระหนักรู้ และความรับผิชอบต่อสังคมที่เพิ่มมากขึ้นปัจจุบัน ผู้บริโภคไม่เพียงแค่มองที่ราคา แต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ผลลัพธ์ และความสะดวกสบายทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเทรนด์ “Health is the New Beauty” เท่านั้น เมื่อเข้าสู่ปี 2025 พฤติกรรมเหล่านี้จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในอนาคตของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม โดยผู้บริโภคจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการในทุกด้าน ตั้งแต่การดูแลสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก ไปจนถึงความคุ้มค่าและความสะดวกสบาย วัตสันในฐานะผู้นำด้านสุขภาพและความงาม เชื่อมั่นว่าการดูแลสุขภาพที่ดีไม่ใช่เพียงแค่การบริโภคผลิตภัณฑ์ แต่คือการสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและมีคุณภาพ ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค วัตสันพร้อมก้าวไปข้างหน้าเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสุขภาพที่ดีได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ เราจะยังคงพัฒนา คิดค้น และนำเสนอนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง เพราะเทรนด์เหล่านี้ไม่ใช่แค่การคาดการณ์ แต่เป็นสิ่งที่เรามั่นใจว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน