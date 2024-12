ซีพี แอ็กซ์ตร้า ย้ำแผนพัฒนา Lotus’s Mall (Happitat) ทำเลยุทธศาสตร์

ช่วงที่ผ่านมา มีข่าวเรื่องการเข้าลงทุนของ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้อมูลบางส่วนในโซเชียลมีเดีย อาจทำให้นักลงทุนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ล่าสุด ซีพี แอ็กซ์ตร้า ได้ออกมาชี้แจงแสดงความชัดเจน เพื่อคลายความกังวลของนักลงทุน โดยย้ำจุดยืนในการดำเนินการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และการเติบโตของบริษัทฯ โดยเนื้อหามีดังต่อไปนี้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT เข้าลงทุนในโครงการ Lotus’s Mall Bangna (the Happitat) เพื่อจะได้มี ศูนย์การค้าและพื้นที่ค้าปลีกขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ซึ่งองค์ประกอบหลักของพื้นที่และรายได้มาจากการบริหารพื้นที่ศูนย์การค้าขนาด 48,000 ตร.ม. และมีร้านโลตัส Hypermarket ในรูปแบบใหม่ เพื่อต่อยอดจากรูปแบบธุรกิจในปัจจุบันของ CPAXT ซึ่ง CPAXT มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกและการบริหารพื้นที่เช่าปัจจุบัน CPAXT ในฐานะผู้นำค้าส่ง-ค้าปลีกระดับเอเชีย ด้วยพื้นที่ขายกว่า 2.7 ล้านตารางเมตร และบริหารพื้นที่เช่าศูนย์การค้ากว่า 1.5 ล้านตารางเมตร (รวมการบริหารพื้นที่ใน AXTRART) และได้เดินหน้าดำเนินกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยการขยายสาขา การเพิ่มศักยภาพของสินทรัพย์ และการหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย CPAXT ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การค้าและพื้นที่ค้าปลีกอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา CPAXT เปิดตัว โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นแฟลกชิปต้นแบบศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของชุมชน บนพื้นที่รวมกว่า 47,000 ตารางเมตร และอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อขยายพื้นที่เช่าในสาขาหลายแห่ง เช่น โลตัสอุดรธานี โลตัสสระบุรี และแม็คโครสาทรรวมทั้งมีแผนพัฒนาพื้นที่เช่าในอนาคตในทำเลศักยภาพอีก 16 แห่ง โดยคาดว่าภายในปี 2572 บริษัทฯ จะสามารถขยายพื้นที่เช่าถาวร (NLA) ได้กว่า 200,000 ตารางเมตร ซึ่งจะทำให้กำไรจากการบริหารพื้นที่ศูนย์การค้ามีสัดส่วนเป็นสาระสำคัญของกำไรสุทธิของบริษัทฯโดย CPAXT มีประสบการณ์ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมิได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับบริษัทฯ แต่เป็นการขยายโอกาสในสิ่งที่ทำได้ดี โดยเฉพาะทำเลที่เป็นยุทธศาสตร์ ซึ่งพื้นที่ศักยภาพย่านบางนา-ตราด ถือเป็นโอกาส เพราะมีการขยายการคมนาคมขนส่ง การเกิดขึ้นของหมู่บ้านราคาสูง การขยายตัวของสนามบิน ทำให้การลงทุนในทำเลยุทธศาสตร์ เป็นการขับเคลื่อนเพื่อการเติบโตของธุรกิจCPAXT ตัดสินใจลงทุนใน Lotus’s Mall Bangna (the Happitat) เนื่องจากโครงการ Lotus’s Mall Bangna (the Happitat) ตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ในย่านบางนา ซึ่งจะทำให้ CPAXT สามารถมีพื้นที่ ซึ่งองค์ประกอบหลักของพื้นที่และรายได้จะมาจากร้านโลตัส Hypermarket ในรูปแบบใหม่ และการบริการพื้นที่เช่าในศูนย์การค้านอกจากนี้ โครงการยังประกอบด้วยอาคารสำนักงานเกรด A และพื้นที่สีเขียวที่สะท้อนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง CPAXT สามารถใช้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกและการบริหารพื้นที่เช่าเพื่อขยายธุรกิจของ CPAXT ในทำเลยุทธศาสตร์ในย่านบางนา ซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทางธุรกิจของ CPAXTจุดเด่นของโครงการ• ทำเลยุทธศาสตร์พร้อมทั้งมีสินทรัพย์อาคาร 3 หลัง ติดถนนในย่านบางนา อยู่ในสภาพแวดล้อมด้วยป่าในเมือง ตั้งอยู่ในศูนย์กลางเศรษฐกิจและการอยู่อาศัยที่ครบครัน ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ของ 4 มุมเมืองของกรุงเทพฯ และปริมณฑล• ใช้ดำเนินธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลักปกติของบริษัทฯ คือเปิดสาขาโลตัส Hypermarket ในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งบริหารพื้นที่สำหรับร้านค้า การให้บริการ และพื้นที่สำหรับกิจกรรมเพื่อทุกไลฟ์สไตล์ของชุมชน รวมพื้นที่เช่าถาวร (NLA) เกือบ 48,000 ตร.ม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.2 ของพื้นที่ NLA ในปัจจุบัน• กลุ่มลูกค้าหลัก: ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่บางนาเขตรัศมีไม่เกิน 7 กม. ซึ่งมีจำนวนถึง 1.2 ล้านคน, ผู้ใช้บริการสำนักงาน และนักท่องเที่ยว คาดการณ์ผู้มาเยือน 36,000 คนต่อวัน• ผลตอบแทนที่รวดเร็ว เนื่องจากอาคารที่ลงทุนได้ก่อสร้างไปกว่าร้อยละ 80 และสามารถเปิดดำเนินการบางส่วนได้ภายใน 12 เดือน ซึ่งเร็วกว่าการพัฒนาพื้นที่ใหม่ซึ่งหาได้ยากในทำเลยุทธศาสตร์ในย่านบางนา และต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีกว่าที่จะเปิดดำเนินการได้• การลงทุนในโดยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทางอ้อมในโครงการ Lotus’s Mall Bangna (the Happitat) สร้างความมั่นคงให้บริษัทมากกว่าการเป็นผู้เช่า• การออกแบบที่มุ่งเน้นความยั่งยืน มีพื้นที่สีเขียวจากป่าใหญ่ใกล้โครงการการลงทุนผ่านการประเมินมูลค่าที่รอบคอบคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในโครงการนี้ผ่านผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยใช้ราคาเฉลี่ยของผู้ประเมิน 3 รายมูลค่าการลงทุน บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่วงเงินการลงทุนประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยมีผลตอบแทนการลงทุนเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการบริหารร้านค้าขนาดใหญ่การลงทุนผ่านรูปแบบ Holding companyการจัดตั้งบริษัท แอ็กซ์ตร้า โกรท พลัส จำกัด (“AGP”) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทในการขับเคลื่อนธุรกิจบริหารศูนย์การค้า โดยการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเงินลงทุนของบริษัทและเป็นโครงสร้างที่เอื้อให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถทำธุรกรรมร่วมกับพันธมิตร และเป็นการวัดผลงานที่ชัดเจนขึ้นยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสบริษัทฯ ขอยืนยันและให้ความมั่นใจว่าบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมาโดยตลอด และในการพิจารณาการลงทุนในครั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่เข้าลงทุน มูลค่าการลงทุน ผลประโยชน์จากการลงทุน การประเมินมูลค่าทรัพย์สินในโครงการโดยผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบ ก.ล.ต. และคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมายที่มีชื่อเสียง อย่างรอบคอบ และพิจารณามุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมที่จะตอบคำถามและข้อสงสัยในการเข้าลงทุนครั้งนี้และน้อมรับข้อเสนอแนะจากนักลงทุนเพื่อนำมาปรับปรุงการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อไปบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และสอดคล้องกับแผนธุรกิจเดิม ที่นำมาซึ่งการเติบโต และบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและดำเนินงานในโครงการ Lotus’s Mall Bangna (the Happitat)บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจของ CPAXT เรามุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน