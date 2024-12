ส่ง “MiAi -AI เอเจนซี่” เจาะกลุ่ม SMEs

ผู้จัดการรายวัน -MI GROUP ชู AI เครื่องมือหลักช่วยทำการตลาด พร้อทเปิดตัว MiAi – AI แรกในวงการเอเจนซี่สื่ออย่างเป็นทางการ เปิดเกมแรกเจาะกลุ่ม SMEs และผู้ประกอบการไทย ด้วย ‘WISDOM’ องค์ความรู้พร้อมใช้ ลุยศึกปี 68 เต็มกำลังนางสาววรินทร์ ทินประภา Chief Growth Officer ของ MI GROUP เปิดเผยว่า หลังจากเดือนต.ค. ที่ผ่านมา MI GROUP ได้ประกาศเปิดตัว “มี-อาย” หรือ MiAi – ซึ่งเป็น AI แรกในวงการเอเจนซี่สื่อ (Media Agency) ที่ออกแบบมาช่วยผู้ประกอบการไทยก้าวข้ามข้อจำกัดในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในทุกมิติของการทำธุรกิจล่าสุดพร้อมใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ ด้วยการเปิดตัวเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในรูปแบบของ WISDOM ของขวัญที่เป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Living AI” ซึ่ง MiAi ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้ AI ที่ทางบริษัทจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมลุยทำตลาดยุคเอไอในปี 2568 นี้ เพราะเราเชื่อว่าการเลือกใช้ AI ที่เหมาะสมในยุคปัจจุบันจะช่วยยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ“MiAi - AI ตัวแรกในวงการเอเจนซี่สื่อ ที่ผสานการทำงานของ ChatGPT API กับ Framework เฉพาะจาก MI GROUP เพื่อเสริมความแม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งาน ChatGPT ในเรื่องการวางแผนการตลาด และสื่อสารการตลาด ทีมงานที่ดูแลโครงการนี้ให้ความสำคัญ และเน้นการตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีข้อจำกัด ในการเข้าถึงข้อมูล และ technology ให้ใช้งานง่าย และสามารถเสริมประสิทธิภาพให้ทั้งสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์มาก่อน”ด้านนายวิชิต คุณคงคาพันธ์ Head of International Business Development – BRIDGE กล่าวเสริมว่า ในปีที่ผ่านมา MI LEARN LAB ได้ศึกษาและรวมรวบข้อมูลในเรื่องการใช้เครื่องมือ AI ในการทำการตลาดยุคใหม่ของผู้ประกอบการรายย่อยในไทยพบว่า ส่วนใหญ่มีความเข้าใจและยอมรับว่าการใช้เครื่องมือ AI และเทคโนโลยีใหม่ๆ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ แต่ก็มีอุปสรรคและความท้าทายที่ทำให้ยังไม่พร้อมเปิดรับเท่าที่ควรจากข้อมูล SMEs ในไทยเคยได้ยินคำว่า Martech อยู่ที่ 68% แต่มีเพียง 29% ของกลุ่มนี้เท่านั้นที่เคยนำมาใช้งาน ส่วนอีก 71% ที่ไม่เคยใช้งาน ปัจจัยหลักมาจากไม่มีความรู้มากพอ และกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจะกระทบต้นทุนดังนั้นการเปิดตัว MiAi ครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน SMEs ไทยให้สามารถใช้ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจตนเอง ทีม MI LEARN LAB ศึกษาและวิเคราะห์ Pain Points และค้นหาโซลูชันที่ตรงจุด เราได้พัฒนารูปแบบการใช้งาน MiAi ให้มี Framework ชัดเจน ช่วยกำหนดกรอบคำถามที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งผลให้คำตอบจาก MiAi มีความแม่นยำและครอบคลุมมากขึ้นสำหรับรูปแบบการทำงานของ MiAi มี 3 Framework หลักจาก MI GROUP ประกอบด้วย - Framework 1 แนะนำการป้อนข้อมูลจำเป็นของธุรกิจ เพื่อให้ระบบเข้าใจและตอบคำถาม ได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น -Framework 2 ระบบมาพร้อม 11 หมวดต้องรู้สำหรับการทำกลยุทธ์การตลาด และสื่อสารการตลาด ที่มาพร้อมชุดคำถามรวมทุกหมวดมากถึง 400 คำถาม -มีการทำงานร่วมกับ ChatGPT API ช่วยให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมและทันที - Framework 3 สร้างความรู้เฉพาะทาง ด้วยการเพิ่มเนื้อหาด้านกลยุทธ์ในรูปแบบคำแนะนำเพิ่มเติมมากขึ้น 200 คำแนะนำ โดยได้รับการออกแบบบนพื้นฐานความรู้จาก 7 โซลูชันของ MI GROUP และ AI-Partner Creaive ในหมวด AI -ผู้ใช้ระบบสามารถรับรายงานสรุปการสนทนา ผ่านการ Share to Email ง่ายๆ เพื่อรับ MiAi Strategy Blueprint: From Ideas to Action – แผนกลยุทธ์จาก มี-อาย: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป“หลังจากเปิดตัว ทีมงานมีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงให้ตรงความต้องการและทันต่อสถานการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผ่านการรวบรวมหมวดและคำถามที่เป็นที่นิยมในระบบของ MiAi เพื่อเสริมความรู้เฉพาะทางผ่านคำแนะนำพิเศษเพิ่มเติม และพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมความต้องการยิ่งขึ้น” นายวิชิต กล่าว