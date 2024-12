“ปราการ” บุกตลาดซิงเกิลมอลต์วิสกี้

ผู้จัดการรายวัน 360 -‘PRAKAAN’ (ปราการ) ซิงเกิลมอลต์วิสกี้ระดับพรีเมียมแบรนด์แรกของประเทศไทย เดินเกมบุกสู่เวทีโลกด้วยคุณภาพระดับสากล ล่าสุดพร้อมฉลองการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงาน “UNVEIL THE FLAVORS OF THAILAND”นายประภากร ทองเทพไพโรจน์ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจสุรา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า PRAKAAN (ปราการ) ถือเป็นผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามของคนไทย ที่ต้องการสร้างสรรค์ซิงเกิลมอลต์วิสกี้แบรนด์แรกของไทย ด้วยคุณภาพระดับโลก เชื่อมั่นว่าปราการจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่สามารถก้าวสู่เวทีระดับโลกได้อย่างสง่างามด้วยจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ตั้งแต่เรื่องราวของต้นกำเนิดจากแหล่งน้ำคุณภาพอันบริสุทธิ์จากผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ในจังหวัดกำแพงเพชร รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก กำแพงปราการ อันแข็งแกร่ง ของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งทำหน้าที่ปกปักษ์รักษาเอกราชของประเทศไทยในอดีต สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของไทย ผนวกเข้ากับความแข็งแกร่งด้านกลยุทธ์การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ“ทำให้เรามีความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดไปสู่ประเทศที่ซิงเกิลมอลต์วิสกี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี และญี่ปุ่น เป็นต้น”ล่าสุดบริษัทพร้อมเปิดตัว PRAKAAN (ปราการ) อย่างเป็นทางการ ผ่านรูปแบบ Immersive Experience ณ The House on Sathorn - W Hotel Bangkok ใจกลางกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2567 นี้ ภายใต้งาน “UNVEIL THE FLAVORS OF THAILAND” ที่สุดของการค้นพบเสน่ห์แห่งรสสัมผัสของประเทศไทย ในครั้งนี้ เอ็กซ์คลูซีฟและสมบูรณ์แบบด้วยคอนเซ็ปท์ Multisensoryสำหรับการเปิดตัวปราการ ในครั้งนี้ มีทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ซีรีส์ชื่อ “TRIBURA” (ตรีบูร) ประกอบด้วย 1.PRAKAAN SELECT CASK (ปราการ ซีเล็คท์ คาสก์) 2.PRAKAAN PEATED MALT (ปราการ พีตเท็ด มอลต์) และ 3.PRAKAAN DOUBLE CASK (ปราการ ดับเบิ้ล คาสก์)โดยทั้งสามผลิตภัณฑ์ จะจัดจำหน่ายในขนาด 70 cl ราคา 2,250 บาท, 2,500 บาท และ 2,850 บาท ตามลำดับ พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามปัจจุบันตลาดวิสกี้นำเข้าในประเทศไทยมีมูลค่าราว 11,430 ล้านบาท มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้บริโภคของปราการจะเน้นจับตลาดกลุ่มผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์ที่พร้อมเปิดกว้างรับประสบการณ์ใหม่ๆ และชื่นชอบการบริโภคเครื่องดื่มประเภท New World Whisky แบ่งสัดส่วนเป็นผู้บริโภคไทย 50% และต่างชาติ 50% พร้อมแผนบุกตลาดประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และญี่ปุ่น