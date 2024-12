OR มอบของขวัญปีใหม่ 2568 ตรึงราคาน้ำมัน 7 วันระหว่าง 27ธ.ค.67-2ม.ค.68

พีทีที สเตชั่น มอบของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 เติมเต็มความสุขให้คนไทย ไม่ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2567 – 2 ม.ค. 2568 รวม 7 วัน และหากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดก็จะปรับลดราคาน้ำมันลง เตรียมความพร้อมให้ พีทีที สเตชั่น ทุกแห่งมีน้ำมันเพียงพอในช่วงเทศกาล พร้อมมอบสิทธิพิเศษจากร้านค้าในเครือ OR ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้ก๊าซหุงต้ม ปตท. และคาเฟ่ อเมซอน ตลอดช่วงเทศกาลแห่งความสุขม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 OR ได้เตรียมความพร้อมสำรองน้ำมันเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว และการเดินทางกลับภูมิลำเนา พร้อมทั้งจะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันเป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2567 - 2 มกราคม 2568 ถึงแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น และหากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง OR ก็จะปรับราคาน้ำมันลงด้วยนอกจากนี้ ยังได้เตรียมมอบสิทธิพิเศษเพื่อเติมเต็มความสุขให้ผู้บริโภค เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ด้วยโปรโมชั่นพิเศษมากมายดังนี้สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น จัดโปรโมชันพิเศษ เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิดครบ 500 บาท รับฟรี น้ำดื่ม 1 ขวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2568 และพิเศษสำหรับลูกค้าที่เติมน้ำมัน Super Power ครบ 1,200 บาท รับฟรี หมวก GODJI Limited Edition 1 ใบ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2567- 25 มกราคม 2568 รวมทั้ง เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิดครบ 100 บาทขึ้นไป รับฟรี ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2567 - 3 มกราคม 2568 นอกจากนี้ สำหรับกลุ่มรถใหญ่ เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิดครบ 150 ลิตร รับส่วนลด 0.50 บาทต่อลิตร หรือ เมื่อเติมครบ 200 ลิตร รับส่วนลด 0.60 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 -31 มกราคม 2568สำหรับลูกค้าก๊าซหุงต้ม ปตท. รับส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. เมื่อสั่งผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG สำหรับการสั่งครั้งแรก รับทันทีส่วนลด 100 บาท เพียงกรอกโค้ดส่วนลด NEW100 และสามารถกดรับคูปองส่วนลดพิเศษ อีก 30 บาท นอกจากนี้ สมาชิก Blue Card ยังสามารถรับโค้ดส่วนลด 40 บาท ได้จากแอปพลิเคชัน xplORe ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 - 31 มกราคม 2568ศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้ จัดโครงการ "FIT Auto Tune up ฟิตรถรับปีใหม่" ให้บริการตรวจเช็ครถยนต์ฟรี 35 รายการ บริการเติมลมไนโตรเจน และปะยางแบบแทงไยไหมฟรี พร้อมโปรโมชันพิเศษรับส่วนลดสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมันเครื่องเกรด 10,000 กิโลเมตร เริ่มต้น 690 บาท ฟรี! ค่าแรงและไส้กรองน้ำมันเครื่อง รวมทั้ง ส่วนลด 10% สำหรับไส้กรองอากาศ ส่วนลดสูงสุด 15% สำหรับไส้กรองแอร์ และส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับบริการล้างแอร์ด้วยกล้อง Micro Cam และบริการเติมน้ำยาแอร์ รวมทั้งเมื่อซื้อยางรถยนต์ 2 เส้น แถมฟรี 2 เส้น เฉพาะรุ่น ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 – 15 มกราคม 2568 ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน ช่วยลดมลพิษจากฝุ่น PM 2.5 และเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางช่วงปีใหม่อย่างอุ่นใจพิเศษสำหรับลูกค้า คาเฟ่ อเมซอน เมื่อซื้อเครื่องดื่มคาเฟ่ อเมซอน เมนูใดก็ได้ 1 แก้วรับฟรี หน้ากากผ้าอนามัย Café Amazon Limited Edition1 ชิ้น ณ ร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่ร่วมรายการ 30 สาขา ที่ตั้งอยู่บริเวณจุดรอยต่อสู่ภูมิภาคและจังหวัดใหญ่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2567 - 1 มกราคม 2568