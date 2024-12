กกพ.ประกาศ72รายที่ได้รับคัดเลือกไฟฟ้าหมุนเวียน เฟส2

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ออกประกาศผลการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed -in Tariff (FiT) ปี 2565 -2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) พ.ศ.2567 แล้ว 72 ราย รวมปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขายกว่า 2,145 เมกะวัตต์ เร่งลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ใน 14 วัน สำหรับกลุ่มที่ 1 และภายใน 60 วันสำหรับกลุ่มที่ 2 โดยหนังสือที่รัฐมนตรีพลังงานสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการรับซื้อไฟฟ้าครั้งนี้ ไม่มีผลให้ยกเลิกโครงการนายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ลงนามในประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมที่ได้รับการคัดเลือก ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed -in Tariff (FiT) ปี 2565 -2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) พ.ศ.2567 ซึ่งคณะกรรมการกำกับ กิจการ พลังงาน ได้ประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 พิจารณาเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมจำนวน 72 ราย ปริมาณพลังไฟฟ้าที่เสนอขายรวม 2,145 .4 เมกะวัตต์โดยแบ่งเป็นพลังงานลม จำนวน 8 ราย รวม 565.40 เมกะวัตต์ กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ หรือ SCOD ตั้งแต่ปี 2571-2573 และพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จำนวน 64 ราย รวม 1,580 เมกะวัตต์ กำหนด SCOD ตั้งแต่ปี 2569-2573โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ให้การไฟฟ้าคู่สัญญา แจ้งให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าทราบและยอมรับเงื่อนไข การลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 14 วันนับถัดจากวันที่สำนักงาน กกพ.ประกาศรายชื่อและกลุ่มที่ 2 ให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่มีรูปแบบการเชื่อมต่อสถานีไฟฟ้าเดียวกัน ตกลงรูปแบบการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายตามหลักการแบ่งปันสิ่งอำนวยความสะดวก ร่วมกัน(Common Facilities Sharing) และยอมรับเงื่อนไขการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ประกาศผลการคัดเลือกก่อนหน้านี้ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการ กกพ.ให้ระงับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed -in Tariff (FiT) ดังกล่าวเอาไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเสร็จสิ้น แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทางสำนักงาน กกพ. ได้ออกประกาศผลการคัดเลือกออกมา ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566