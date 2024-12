ห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน เปิดตัว เสื้อผ้าหมูเด้งคอลเลคชั่นสุดเก๋

ผู้จัดการรายวัน 360 – ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ผนึกกำลังในโครงการ “หมูเด้ง” ออกคอลเล็กชัน “MINI MONO X MOO DENG: LET’S BOUNCE THE WORLD” โดยนำเอา “หมูเด้ง” ลูกฮิปโปแคระซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทย มาเป็นคาแรกเตอร์หลักที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทยสู่เวทีโลก รังสรรค์เป็นคอลเลกชั่นในดีไซน์สุดน่ารัก วางจำหน่ายที่ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันกว่า 25 สาขาหัวเมืองท่องเที่ยว ตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2567 นี้ พร้อมมอบเงินบริจาคและส่วนหนึ่งจากยอดจำหน่ายสินค้าในคอลเลกชั่นเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดูแลสวัสดิภาพเพื่อนสัตว์ ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนางสาวทิพมาศ เกษี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด International Customers and Strategic Partnerships กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “กลุ่มห้างเซ็นทรัลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “หมูเด้ง” ชวนช่วยผู้ประสบอุทกภัยและดูแลสวัสดิภาพเพื่อนสัตว์ นำเอาเสน่ห์ความน่ารักของ “หมูเด้ง” ลูกฮิปโปแคระที่เป็นรู้จักในระดับโลก มาเป็นไอคอนดีไซน์หลัก ผสานกับจุดแข็งในการเป็นแฟชั่นเดสติเนชั่นของกลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ออกสินค้าคอลเลกชันใหม่สุดน่ารัก กับหลากหลายไอเท็มที่จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว ทั้งคนไทย และต่างชาติ ซึ่งห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ถือเป็นเดสติเนชันในการช้อปปิ้งของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์นี้จะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าทุกกลุ่มเป็นอย่างดีโดยทางกลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จะมอบเงินบริจาค 100,000 บาท และรายได้ 10% จากยอดจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ในคอลเลกชั่น “MINI MONO X MOO DENG: LET’S BOUNCE THE WORLD” เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการฯ พร้อมส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยและเพื่อนสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอีกด้วยอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงการร่วมมือกันในโครงการครั้งนี้ว่า “องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณกลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการ “หมูเด้ง” เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและร่วมดูแลสวัสดิภาพเพื่อนสัตว์กับเรา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ในการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับการช่วยเหลือสังคมในวงกว้าง เพื่อการเดินหน้าพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อๆ ไปในอนาคต”เตรียมพบกับความน่ารักของ “หมูเด้ง” จากคอลเลกชั่น “MINI MONO X MOO DENG: LET’S BOUNCE THE WORLD” หลากหลายสินค้าสุดคิวท์ ที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการ เหมาะที่จะเป็นทั้งของใช้ส่วนตัว หรือเลือกเป็นของขวัญ ของฝาก หรือของที่ระลึกในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้ ไม่ว่าจะเป็น- ชุดเซ็ทเสื้อยืดกางเกงผู้ใหญ่ (599 บาท)- ชุดเซ็ทเสื้อเชิ้ตกางเกงผู้ใหญ่ (699 บาท)- ชุดเซ็ทเสื้อยืดกางเกงเด็ก (599 บาท)- ชุดเซ็ทเสื้อเชิ้ตกางเกงเด็ก (599 บาท)- กระเป๋าผ้า สกรีนลายหมูเด้ง (เริ่มต้น 120 บาท)- หมวกแก๊ป ปักลายหมูเด้ง มีให้เลือกถึง 4 แบบ (เพียงใบละ 195 บาท)- หมวกทรงบัคเก็ต ปักลายหมูเด้ง มีให้เลือกถึง 4 แบบ (เพียงใบละ 250 บาท)- พวงกุญแจ ตุ๊กตาหมูเด้ง สุดนุ่มนิ่ม (195 บาท)- ตุ๊กตาน้องหมูเด้ง ขนาดเล็ก (280 บาท) และ ขนาดใหญ่ (350 บาท)โดยสินค้าจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2567 ที่ห้างเซ็นทรัล 9 สาขา (ได้แก่ เซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพัทยา, เซ็นทรัลขอนแก่น, เซ็นทรัลเชียงใหม่, เซ็นทรัลหาดใหญ่, เซ็นทรัลนครราชสีมา, เซ็นทรัลภูเก็ต, และเซ็นทรัลป่าตอง)ห้างโรบินสัน 16 สาขา (ได้แก่ โรบินสัน พระราม 9, โรบินสัน ราชพฤกษ์, โรบินสัน ชลบุรี 1, โรบินสัน ชลบุรี 2, โรบินสัน อุบลราชธานี, โรบินสัน รังสิต, โรบินสัน ศรีราชา, โรบินสัน สุราษฎร์ธานี, โรบินสัน ร้อยเอ็ด, โรบินสัน สกลนคร, โรบินสัน ราชบุรี, โรบินสัน เชียงใหม่, โรบินสัน สุพรรณบุรี, โรบินสัน ถลาง, โรบินสัน จันทบุรี และโรบินสัน ตรัง)หรือ ช้อปง่ายทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทางช้อปปิ้งสุดพิเศษทั้ง Central App, เว็บไซต์ www.central.co.th, Central Chat & Shop ช้อปและแชตผ่านไลน์ @Centralofficial และบริการ Central Personal Shopper On Demand โทร.1425 ผู้ช่วยช้อปส่วนตัว รวมถึงช้อปผ่านเฟซบุ๊กเพจและอินบ็อกซ์ของ Facebook page: Central Department Store