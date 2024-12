เทอร์มินอล21 พระราม3 และ แฟชั่นไอส์แลนด์ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ครั้งแรกในไทย! เอาใจสาวก ‘ชินจัง’ กับธีมตะลุยหิมะ ท้าลมหนาว งาน SHINCHAN WINTER Wonderland พร้อมสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากกองทัพศิลปินชั้นนำ เริ่ม 20 ธ.ค. 67 – 1 ม.ค. 68ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พระราม3 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขอมอบความสุข ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี 68 ในธีม ‘SHINCHAN WINTER Wonderland’ ร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับคาแรคเตอร์ชินจังสุดคิ้วท์ ! นำทัพแก๊งเพื่อนมาสนุกตะลุยแดนหิมะ ให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศโลกแห่งจินตนาการของชินจังทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ พร้อมร่วมสนุกไปกับ Snowy Playground ลานหิมะท้าลมหนาว และ Ice Hocky ลานฮอกกี้สุดมัน เนรมิตความสนุกตลอดงาน (เข้าฟรี! เพียงแสดงใบเสร็จสินค้าภายในศูนย์ฯ ไม่มีขั้นต่ำ) รวมไปถึง Photo Spot ชินจังก้นเด้งดึ๋ง จุดถ่ายรูปที่ทุกคนต้องไม่พลาดมาเช็คอิน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Meet & Greet มาสคอตชินจังลิขสิทธิ์แท้ ท่ามกลางวิว Sunset ริมแม่น้ำ ในวันที่ 22, 24, 29 และ 31 ธันวาคม 2567 ตามรอบที่กำหนด ณ บริเวณเวทีกิจกรรมชั้น G และ 2สำหรับนักช้อปสายอาร์ตและสาวกชินจัง พบกับสินค้าชินจังลิขสิทธิ์แท้มากกว่า 1,000 ไอเท็ม และสิทธิพิเศษแลกรับของพรีเมี่ยมชินจังสุดลิมิเต็ด ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋าชินจังนุ่มฟูสุดน่ารัก ที่รองแก้ว พร้อมท้อปอัปความฟิน ร่วมทำ Workshop DIY เพ้นท์คุกกี้สุดน่ารักลายชินจัง และบริการห่อของขวัญฟรีลายชินจังสุดน่ารัก เมื่อทำตามเงื่อนไข (จำนวนจำกัด) ต่อด้วยไฮไลท์สุดพิเศษ ร่วมสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแนวหน้าระดับประรวมถึงสิทธิร่วมทำ Workshop DIY เพ้นท์คุกกี้สุดน่ารักลายชินจัง เมื่อทำตามเงื่อนไข (จำนวนจำกัด) ต่อด้วยไฮไลท์สุดพิเศษ ร่วมสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแนวหน้าระดับประเทศ ได้แก่ 20 ธ.ค. 67 เวลา 18.00 น. พบกับ INK WARUNTORN, 23 ธ.ค. 67 เวลา 18.00 น. พบกับ SERIOUS BACON, 25 ธ.ค. 67 เวลา 18.00 น. พบกับ THE TOYS, 27 ธ.ค. 67 เวลา 18.00 น. พบกับ YOURMOOD และ 31 ธ.ค. 67 เวลา 20.00 น. พบกับ BELL WARISARA ปิดท้ายความประทับใจคืนสิ้นปีกับการชมพลุแรกแห่งปีก่อนใคร “First light, First Spark” ในเวลา 21.00 น. ณ ชั้น G และ ชั้น 2 ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางด้าน ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ จัดเต็มไม่แพ้กัน เอาใจนักช้อปย่านรามอินทราที่ไม่อยากไปไหนไกลกับคาแรคเตอร์ ‘SHINCHAN WINTER Wonderland’ ร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับ Snowball Playground สุดว้าวไปกับสไลด์เดอร์บ่อบอลยักษ์ และกิจกรรมสุดน่ารักจากชินจังจอมแก่นอีกมากมาย พบกับ Shinchan Giant Balloon ขนาดใหญ่กว่า 4 เมตร ที่แรกในประเทศไทย พร้อมใกล้ชิดกับกิจกรรม Meet & Greet มาส คอตชินจังสุดน่ารัก น่ากอด ลิขสิทธิ์แท้ ในวันที่ 21, 25, 28 ธันวาคม 2567 และ 1 มกราคม 2568 ตามรอบที่กำหนดนอกจากนี้ยังร่วมส่งต่อความคุ้มกับโปรโมชั่นสุขสันต์วันช้อป รับฟรี! กระเป๋าชินจังนุ่มฟูสุดน่ารัก, ที่รองแก้วลายชินจัง, หรือเลือกรับ Gift Voucher และของสมมาคุณกว่า 2,500 รางวัล พร้อมร่วมสนุกฟรี! ไปกับกิจกรรมชินจังจอมแก่น เมื่อทำตามครบเงื่อนไขที่กำหนด อีกทั้งยังสนุกไปกับกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Snowball playground สไลด์เดอร์ยักษ์บ่อบอล ธีมคาแรกเตอร์ SHINCHAN WINTER Wonderland, ตู้คีบตุ๊กตาชินจังลิขสิทธิ์แท้ Shinchan Claw Machine และ ครั้งแรก! กับ Shinchan Sticker Photo Booth ตู้สติ๊กเกอร์ชินจังภายใต้ธีม Winter Wonderland และ Photo Spot ชินจังและแก๊งเพื่อนตะลุยแดนหิมะ จุดถ่ายรูปที่ทุกคนจะต้องมาเช็คอิน แถมงานนี้ยังแจกฟรี! หน้ากาก Action Kamen เมื่อถ่ายรูปภายในงาน พร้อมแชร์ลงเฟสบุ๊คและติด #Shinchanwinterwonderland2024ปิดท้ายความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากเกิร์ลกรุ๊ป Sugar 'N Spice 5 สาวสวยดาวดวงใหม่ของค่าย LIT Entertainment วันที่ 20 ธ.ค. 67 เวลา 16.00 น. และวันที่ 28 ธ.ค.67 ฟินไปกับศิลปินไอดอล จากค่าย Idolfactory ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดและข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทางเว็บไซต์ www.termina21.co.th และ www.fashionisland.co.th รวมทั้งช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของทุกศูนย์การค้า ได้แก่• ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 สาขาพระราม3 www.facebook.com/Terminal21RM3ShoppingMall• ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์และเดอะพรอมานาด https://www.facebook.com/FashionislandPromenade