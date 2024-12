Thailand Halal Assembly 2024 (THA2024) พร้อมโชว์ศักยภาพฮาลาลไทยในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล

เผยว่า การจัดงาน “Thailand Halal Assembly 2024 (THA2024)” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมใหม่ๆ ในโลกฮาลาล ให้กับมุสลิมด้วยกันเอง และผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมแต่มีความสนใจในอุตสาหกรรมฮาลาล“ปีนี้เราจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Toward Halal Trust Through Digital Technology 2 Ais หรือ ความไว้วางใจด้านฮาลาลผ่านเทคโนโลยี ดิจิทัลสองเอไอ ซึ่งปฎิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโลกของเราก้าวสู่การเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับ 2 Ais ที่ต้องการนำเสนอในงานครั้งนี้ได้แก่ เอไอที่หนึ่ง คือ Actual Implementation ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานด้วยมือและสมองของมนุษย์ เช่น การวางระบบ HAL-Q, งานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล, การใช้นวัตกรรม, การตัดสินทางศาสนา (ฟัตวา) และเอไอที่สอง คือ Artificial Intelligence โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต และช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ฮาลาล”การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลนานาชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 40 ประเทศทั่วโลก กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย IHSATEC (The International Halal Science and Technology Conference) ครั้งที่ 11 และ 17th HASIB – The 17th Halal Science, Industry and Business Conference งานประชุมวิชาการฮาลาลนานาชาติ โดยมีหัวข้อการประชุมหลัก คือ “Thailand Halal Trust and Confident with AIs” โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย Prof. Dr. Faridah Hj Hassan, President of World Academy of Islamic Management, Advisor MACFEA, and Department of Ranking at UiTM Global, Universiti Teknologi MARA Malaysiaหัวข้อ Advanced Power AIs for Halal Trust โดย ผศ.ดร.ภารดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Prof. Dr. Abdelaziz Bouras College of Engineering, Qatar University, Prof. Dr. Ahmed Seffah College of Technological Innovation, Zayed University UAE, รศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Dr.Amalia Mohd Hashim Head of Laboratory, Halal Products Research Institute, University Putra Malaysia และ Mr. Syed Atiq ul Hasan Founding Director Halal Expo Australia, Journalist และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ ฮาลาลกับสุขภาพและความงาม, ฮาลาลกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม และ International Halal Workshopร่วมสัมผัสการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ค้นพบโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจและเทคโนโลยีฮาลาลที่ตอบโจทย์อนาคต อย่าพลาดโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้า ภายในงาน Thailand Halal Assembly 2024 (THA2024) ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรมอัลมีรอช กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.thailandhalalassembly.com แล้วพบกันที่งาน THA2024 เพื่อสร้างสรรค์และเปิดประตูสู่ความรู้ใหม่ในโลกฮาลาลไปด้วยกัน