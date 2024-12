ตลาดกระเช้าเขย่าปีใหม่ นวัตกรรมร้องเพลงได้ จัดเต็มโปรโมชั่น-สินค้า

การตลาด – เทศกาลกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2568แข่งขันเดือด ค้าปลีกค่ายใหญ่เดินหน้าจัดเต็ม ทั้งนวัตกรรมกระเช้าร้องเพลงได้ ประเภทกระเช้า สินค้า คอนเซปท์ ต่างๆ ไม่น้อยหน้าไปกว่ากัน ผู้ประกอบการมั่นใจกำลังซื้อคึกคัก ผู้บริโภคใช้จ่ายกว่ามากกว่าช่วงอื่นของปี ด้านกระทรวงการคลังคาดการณ์ เศรษฐกิจไทยปี 2567 จะขยายตัว 2.7% จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออกสินค้า และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงปลายปี ดันตลาดกระเช้าปีใหม่พุ่ง*** “ท็อปส์” เปิดข้อมูลเด็ด ชูกระเช้าร้องเพลงได้นายจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ปลายปีถือเป็นช่วงสำคัญของธุรกิจค้าปลีก เพราะเป็นห้วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ที่ผู้บริโภคมีความพร้อมในการใช้จ่ายกว่ามากกว่าช่วงอื่นของปี โดยกระทรวงการคลังคาดการณ์ เศรษฐกิจไทยปี 2567 จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 นำโดยการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออกสินค้า และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงปลายปี ปีนี้ท็อปส์ จัดแคมเปญ “TOPS OF HAPPINESS 2025” ตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2025 ที่ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ เดลี่ หรือช้อปออนไลน์และบริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว (Personal Shopper) โดยได้ศึกษาอินไซต์ดาต้าของลูกค้าที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พบข้อมูลที่น่าสนใจที่เรียกว่า 3 Moments of Happiness หรือ โมเมนต์แห่งความสุขของนักช้อปที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล ดังนี้1. Moment of Giving – โมเมนต์แห่งความสุขที่เกิดจากการให้: ในช่วงเทศกาลปีใหม่พบว่าประชาชนและผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับการให้กระเช้าของขวัญเป็นของขวัญยอดนิยมถึง 38.2% (ที่มาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ซึ่งจากการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงปีใหม่ของท็อปส์ พบว่าลูกค้ากลุ่มหลักที่นิยมซื้อกระเช้าของขวัญเป็นลูกค้าเพศหญิงมากถึง 72% โดยกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 35 – 44 ปี มีมากถึง 31.8% และยังพบว่ากระเช้าของขวัญที่ขายดี จะมีราคาอยู่ระหว่าง 1,000 – 3,000 บาท คิดเป็น 77% จากยอดขายทั้งหมดทั้งนี้ ผลสำรวจชุดเดิมแสดงข้อมูลเพิ่มเติมว่า 3 อันดับแรกของสินค้าที่ลูกค้าที่ซื้อกระเช้าในช่วงเทศกาลยังนิยมซื้อ ได้แก่ ขนมขบเคี้ยว 28.8%, ผัก - ผลไม้ 24.8% และเครื่องดื่มอีก 21.3 % นอกจากนี้ ยังพบเทรนด์ที่น่าสนใจอีกว่า การให้ของขวัญในช่วงปีใหม่แก่ผู้อื่นยังต้องส่งต่อสิ่งดีๆ ให้แก่โลกใบนี้ด้วย ซึ่งจากข้อมูลของ วิจัยของ Salesforce พบว่า ผู้บริโภคกว่า 83% มีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม2. Moment of Delightful Surprise– โมเมนต์แห่งความสุขที่เกิดจากการให้รางวัลตัวเอง: มากกว่าการมอบความรักให้กับคนอื่น โดยสถิติพฤติกรรมนักช้อปจาก CIVIC SCIENCE จากสหรัฐอเมริกาที่พบว่ากลุ่ม Gen Z ที่มีอายุ 18 - 24 มอบของขวัญพิเศษให้กับตัวเองมากถึง 62% ในขณะที่คนอายุ 25 – 34 ปี ที่มีเพียง 42% และคนอายุ 35 – 54 มีเพียง 30%3. Moment of Joyful Celebration – โมเมนต์แห่งความสุขที่เกิดจากการเฉลิมฉลองร่วมกัน: ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่ผ่านมาผู้บริโภคจะใช้จ่ายเงินสำหรับการสังสรรค์ จัดงานเลี้ยงสูงถึง 55.8%ท็อปส์จึงนำข้อมูลดังกล่าวพัฒนาแคมเปญ “Tops of Happiness 2025” ผ่านกลยุทธ์ G.I.V.E เพื่อตีความ “การให้” ได้แก่1. Gift-centered Experience – ท็อปส์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของ “การให้” ทุกรูปแบบ ด้วยที่สุดของสินค้าและเอ็กซ์คลูซีฟไอเท็มที่คัดสรรจากทั่วทุกมุมโลกมาเฉพาะช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่กว่า 3,000 รายการ กระเช้าของขวัญ กว่า 80 แบบ2. Inspire Emotion – กับ “กระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงได้” ผ่านบทเพลงอมตะความหมายดีอย่าง “สุขกันเถอะเรา” ในทำนองใหม่ 3 สไตล์ ได้แก่ ฮิปฮอป, ร็อค และซิตี้ ป๊อป เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดบนลิมิเต็ดการ์ดในกระเช้าของขวัญ3. Value-driven Offers – มอบโปรโมชันส่งท้ายปี คุ้มแล้วคุ้มอีกพร้อม Top-Up เซอร์ไพรส์ความคุ้มค่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากบัตรเครดิตและพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ4. Engage Through Experience – ท็อปส์ออกแบบสโตร์ทั่วประเทศให้ต้อนรับบรรยากาศเฟสทีฟความพิเศษ “กระเช้าของขวัญปีใหม่ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงได้” กว่า 80 แบบ มีจำหน่ายที่ท็อปส์เพียงเท่านั้น อาทิ กระเช้าของขวัญสุดพรีเมียม Exclusive & Import – พบกับสินค้าคุณภาพนำเข้าจากทั่วโลก อาทิ Grandma Wild's Biscuits บิสกิตสูตรลับเฉพาะคุณทวด Annie Wild กว่า 100 ปี จากประเทศอังกฤษ, Giuseppe Giusti บัลซามิกน้ำส้มสายชูหมัก จากประเทศอิตาลี ฯลฯกระเช้าของขวัญ Snacker - ขนมหลากหลายแบรนด์ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่ท็อปส์เท่านั้น ดัง อาทิ La Mère Poulard Pure Butter Biscuits บิสกิตเนยแท้ต้นกำเนิดจากประเทศฝรั่งเศส ที่พร้อมให้ทานคู่กับ Waitrose Essential Original Blend Round Tea Bags ชาเคนยากระเช้าจริงใจ Farmer’s Market รวบรวมที่สุดผัก-ผลไม้ทั่วไทยของดีเอกลักษณ์จาก 77 จังหวัดโปรโมชั่นเมื่อช้อปกระเช้าของขวัญที่ร่วมรายการ ครบตามยอดซื้อที่กำหนด รับส่วนลดเงินสดสูงสุด 25% หรือเลือกรับบัตรของขวัญรวมสูงสุด 150,000 บาท และพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 แลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 12.5% เมื่อใช้คะแนน The 1 Point เท่ายอดซื้อ และสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อกระเช้าล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2024 รับโปรโมชันสุดคุ้ม 2 ต่อต่อที่ 1: รับฟรี! เซ็ตกระเป๋าเดินทาง Protégé 3P 1 ชุด มูลค่า 2,439 บาท เมื่อสั่งซื้อกระเช้าของขวัญครบ 120,000 บาท/ใบเสร็จต่อที่ 2: รับเพิ่ม! บัตรของขวัญท็อปส์ มูลค่า 5,000 บาท เมื่อสั่งซื้อกระเช้าของขวัญครบ 500,000 บาท/ใบเสร็จ“แคมเปญ “TOPS OF HAPPINESS 2025” ที่ได้ศึกษาจากอินไซต์ของลูกค้ามาเป็นอย่างดี ตอกย้ำความเป็น All Festive Destination ที่ผู้บริโภคจะนึกถึงในทุก ๆ ซีซัน โดยเชื่อว่าแคมเปญดังกล่าวจะเป็นอีกแรงหนุนที่ช่วยปลุกกำลังซื้อของผู้บริโภคและสร้างความคึกคักให้กับเศรษฐกิจในช่วงสิ้นปีมากยิ่งขึ้น พร้อมตั้งเป้ายอดขายเติบโตขึ้นราว 15% จากปีก่อนหน้า” นายจักรกฤษณ์ กล่าว*** “กูร์เมต์ มาร์เก็ต” โชว์รถเข็นอัจฉริยะ กระเช้า 160 รูปแบบนายศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต และฟู้ด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมตลาดกระเช้าปีใหม่เมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลเริ่มมีความคึกคักขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเก็บข้อมูลของกูร์เมต์ มาร์เก็ต ในปี 2566 – 2567 พบว่า สินค้าประเภทกระเช้าของกูร์เมต์ มาร์เก็ต มีการเติบโตในอัตราเดียวกับตลาด และมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นในแง่ปริมาณนอกจากนี้ ยังพบว่าลูกค้ามีแนวโน้มในการซื้อเซตของขวัญ และกล่องของขวัญประเภทคุกกี้ ช็อกโกแลต เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มากกว่าสองหลัก (double digits) โดยกลุ่มลูกค้าหลักยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าคนไทย บริษัท ห้างร้าน มากกว่า 85% ที่คำนึงถึงรูปแบบกระเช้าที่มีการจัดแบบพรีเมียม มีสไตล์ และสินค้านำเข้า ราคาสมเหตุสมผล อีก 15% เป็นลูกค้าชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว ที่นิยมซื้อสินค้าในรูปแบบของขวัญ และกล่องของขวัญ“แม้ว่าลูกค้ามองหาความคุ้มค่าและกระเช้าของขวัญที่หลากหลายมากขึ้น แต่ยังให้ความสำคัญกับรูปแบบสินค้า และนิยมเลือกสินค้ามาจัดกระเช้าเอง เนื่องจากเป็นการสะท้อนตัวตนในฐานะผู้ให้ สำหรับกระเช้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ กลุ่มผลไม้, สินค้าเพื่อสุขภาพ, สินค้านำเข้า และกลุ่มขนม เช่น บิสกิต ช็อกโกแลต ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับผู้ให้และผู้รับ”ปีนี้่จัดแคมเปญ “Blissful Hampers 2025” ในคอนเซ็ปต์ Joy of Givingทำกระเช้าของขวัญที่สอดคล้องความต้องการลูกค้า กว่า 160 รูปแบบ ในหลากหลายระดับราคาครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า ทั้งสินค้าในประเทศและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ผลไม้สดและอบแห้ง สินค้าจากมูลนิธิ สินค้าเพื่อสุขภาพและส่งเสริมชุมชน สินค้าไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม สินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวภายใต้แบรนด์ Gourmet Thai รวมถึงสินค้าประเภทเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟ เฉพาะที่กรูเมต์ มาร์เก็ต และยังเพิ่มสัดส่วนกระเช้าที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อได้ เช่น เก้าอี้สตูล, กระเป๋าผ้า, กล่องใส่ของ ฯลฯอีกทั้งบริการพรีออเดอร์และสั่งซื้อกระเช้าผ่านออมนิชาแนล Call Chat Shop และโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดจากห้างฯ, M Card Coupon และเครดิตเงินคืน รับคืนรวมสูงสุด 49% อาทิ ลูกค้าทั่วไปรับส่วนลดสูงสุด 25%, สมาชิก M Card ลดเพิ่มสูงสุด 20%, สมาชิกบัตร Bangkok Bank M Visa รับ M Cash Coupon สูงสุด 25,000 บาท, แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เป็นต้นคาดว่าปีนี้จะเติบโตกว่า 10% ในกระเช้ารูปแบบตามใจผู้ให้และรูปแบบกล่องหรือเซตของขวัญช่วงปลายปีนี้กูร์เมต์ มาร์เก็ต ยังจัดกิจกรรมพิเศษ “Gourmet Winter Wondersquare 2024” ที่ เอ็ม มาร์เก็ต ชั้น G เอ็มสเฟียร์ รวบรวมเมนูอร่อยจากร้านค้าชื่อดัง สินค้าไลฟ์สไตล์ไว้มากกว่า 45 ร้าน พร้อมจุดถ่ายรูปเช็คอิน รวมถึงกิจกรรมพิเศษคริสต์มาส แครอล จากนักร้องประสาเสียงรุ่นเยาว์ วันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2567 โดยงานจัดตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2568 กลุ่มลูกค้า 3 อันดับแรก คือ กลุ่มลูกค้าชาวไทย, เอ็กซ์แพต และนักท่องเที่ยว ตั้งเป้ารายได้จากการจัดงานเงินสะพัดกว่า 20 ล้านบาทนางสาวพลอยชมพู อัมพุช ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ปี2567กูร์เมต์ มาร์เก็ตมียอดขายเติบโตสองหลัก (2 digits) จากปี 2566 และเติบโตประมาณ 5% จากปี 2562 ซึ่งปัจจุบันลูกค้ามีความเข้าใจในเทคโนโลยีมากขึ้น เลือกซื้อสินค้าทั้งจากช่องทางออนกราวน์และออนไลน์ มองหาโปรโมชั่นและรีวอร์ดต่าง ๆ แบบเรียลไทม์มากขึ้น ต้องการประสบการณ์มากขึ้น“กูร์เมต์ มาร์เก็ต จึงได้เปิดตัว Gourmet Market Smart Cart เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำนวัตกรรมรถเข็นช้อปปิ้งอัจฉริยะมาใช้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Shopping Made Easy at Once ตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาสินค้า การเข้าถึงโปรโมชันต่าง ๆ และราคา ภายในรถเข็นคันเดียว และยังสามารถชำระเงินด้วยตนเองที่เครื่อง Smart Cart Self-Check Out อย่างสะดวกสบายขั้นตอนการใช้งาน Gourmet Market Smart Cart เริ่มจาก 1. ล็อกอิน M Card เพื่อรับสิทธิพิเศษ 2. ค้นหาสินค้าและตำแหน่งของสินค้า 3. สแกนบาร์โค้ดสินค้าเพื่อช้อป 4. ชำระเงินด้วยตนเองที่เครื่อง Self-Check Out โดยจะนำร่องเริ่มใช้งานที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และเอ็มดิสทริค (เอ็มโพเรียม และเอ็มควอเทียร์) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 และมีแผนเพิ่มการใช้งานที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ในปี 2568*** “แม็คโคร” จัดกระเช้าเริ่มที่ 450 บาททางด้านแม็คโคร ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) จัดแคมเปญ “Happiness Overload” ความสุขเป็นตัน มอบให้กันได้เสมอ ที่แม็คโครทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2568 กับกระเช้าของขวัญหลากหลายด้วยสินค้าดีมีคุณภาพมากกว่า 2,000 รายการ ราคาเริ่มต้น 450 บาท ปีนี้ชูไฮไลต์ กระเช้ารักษ์โลก ด้วยวัสดุรีไซเคิล นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ สนับสนุนกระเช้ากระจูดฝีมือคนพิการ จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีกระเช้าของขวัญจากแบรนด์พันธมิตรชั้นนำ อาทิ ดอยคำ, ดอยตุง, กระเช้าซีโน่ และ กระเช้าพิริยพูล พร้อมจัดโปรโมชั่น ทั้งกลุ่มอาหารสด อาหารแห้ง ผักและผลไม้นำเข้าทั่วโลก รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าที่มีจำหน่ายที่แม็คโครเท่านั้น เช่น กลุ่มขนม คุกกี้ บิสกิต ช็อกโกแลตนำเข้า และกลุ่มสินค้าพรีเมียมลายลิขสิทธิ์นอกจากนี้ยังจัดแคมเปญให้ลูกค้า makro PRO พร้อมส่วนลดสูงสุด 18% เมื่อสั่งกระเช้าผ่านช่องทางออนไลน์ และรับพอยท์เพิ่มส่งท้ายปี ใช้สิทธิ์แลกพอยท์ลุ้นรางวัลใหญ่ในทุกๆ 2 สัปดาห์แม็คโครจัดตกแต่ง ลานต้นคริสต์มาสยักษ์ ตกแต่งแสงไฟและสีสันสุดละลานตา พร้อมให้ลูกค้าได้มาถ่ายรูปเช็คอินที่แม็คโครลาดพร้าว ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2568 และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “เจอแล้วต้องจัดกับ Axtra Finds” ลุ้นเป็น 1 ใน 30 ผู้โชคดีร่วม Meet & Greet กับ ณเดชน์ คุกิมิยะ พร้อมรับเพิ่ม 900 Makro PRO point ตามเงื่อนไข*** “โลตัส” ชูลายลิขสิทธิ์ กระเช้ารักษ์โลกส่วนโลตัสภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) จัดแคมเปญ “สุขพิเศษที่โลตัส” ขนทัพไอเทมของขวัญกับสินค้าลายลิขสิทธิ์ทั้ง ดิสนีย์, Kakao Friends, Gudetama กระเช้าของขวัญรักษ์โลกที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อได้หลากหลายรูปแบบ และสินค้าสำหรับปาร์ตี้ทั้งของกินและของตกแต่งพรีเมียมเฉพาะที่โลตัส จัดโปรโมชันซื้อ 2 ถูกกว่า พร้อมรับกิ๊ฟการ์ดฟรี เมื่อซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่โลตัสทุกสาขาทั่วไทย ตั้งแต่วันนี้ – 8 มกราคม 2568 และเฉพาะในวันที่ 5 – 11 ธันวาคม กับคูปองส่วนลด on top สำหรับสินค้าแบรนด์ ครบ 1,200 บาท รับส่วนลดทันที 100 บาท ที่โลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือ ซื้อสินค้าแบรนด์ครบ 500 บาท รับส่วนลด 50 บาท ที่โลตัสโกเฟรชปีนี้ โลตัสจัดกระเช้าของขวัญหลากหลายรูปแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ พร้อมโปรโมชั่น กับส่วนลดที่มาพร้อมกับบัตรของขวัญโลตัส ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้ากับสินค้าลายลิขสิทธิ์สุดคิวท์จำหน่ายที่โลตัสเท่านั้น อาทิ เครื่องปิ้งขนมปัง กาต้มน้ำ เตารีด หมอหุงข้าวพร้อมจัดแคมเปญ สุขพิเศษกับโลตัสคอยน์ สำหรับลูกค้ามายโลตัส เพียงแลกคอยน์ผ่านโลตัส สมาร์ทแอป ก็มีโอกาสลุ้นรับสมาร์ทโฟนได้ง่าย ๆ แลก 3 คอยน์ ลุ้นรางวัล iPhone 16 จำนวน 10 รางวัล iPhone 16 Plus จำนวน 10 รางวัล Samsung Galaxy Z Flip 6 จำนวน 5 รางวัล หรือแลกคอยน์ 5 คอยน์ ลุ้นรางวัล iPhone 16 Pro จำนวน 5 รางวัล iPhone 16 Pro Max จำนวน 5 รางวัล Samsung Galaxy Z Fold 6 จำนวน 5 รางวัล แจกจริงกว่า 40 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาท โดยสามารถกดแลกคอยน์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2568*** “โก โฮลเซลล์” จัดดีลสุดพิเศษโก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดแคมเปญ “Happiness on the GO WHOLESALE 2025” ตั้งแต่วันนี้ – 14 มกราคม 2568 มีกระเช้าปีใหม่ที่มีสินค้าดีมีมาตรฐาน เริ่มต้นตั้งแต่ 590 - 1,999 บาท พร้อมจัด GO DEALS ดีลสุดพิเศษเมื่อซื้อกระเช้าปีใหม่ที่ร่วมรายการรับส่วนลด 300 - 500 บาท (เมื่อซื้อสินค้าตามที่กำหนด) และส่งฟรีเมื่อซื้อครบ 1,000 บาทขึ้นปี (ตั้งแต่ 6 พ.ย. - 3 ธ.ค.) สินค้าชุดของขวัญจากแบรนด์พันธมิตร ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า ชุดเครื่องครัว ชุดขวดโหลใส่อาหาร-แก้วน้ำ-กระติก พิมพ์ลายน่ารักเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะ วัน ที่ โก โฮลเซลล์ รับข้อเสนอสุดคุ้ม 2 ต่อ คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท คุ้มที่ 2 รับคะแนนสูงสุด 10 คะแนน ทุกๆ 100 บาทต่อใบเสร็จ (1 พ.ย.67 - 31 ม.ค.68 ที่ โก โฮลเซลล์ ทุกสาขาและ โก โฮลเซลล์ แอปพลิเคชั่น) พบแคมเปญแห่งความสุขเหล่านี้ได้ที่ โก โฮลเซลล์ ทุกสาขา