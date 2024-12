อะโลฮา! เซ็นทรัล เปิด Bouncetopia ปักธงหาดใหญ่ เป็น New Attraction

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ จับมือ Kiztopia (คิซโทเปีย) ศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับเด็กขนาดใหญ่ระดับพรีเมียมจากสิงคโปร์ นำเข้าความสนุกครั้งใหญ่บุกภาคใต้ เปิดประสบการณ์ความสนุกแบบไม่มีขีดจำกัด ให้วัยรุ่นฟันน้ำนมมาบาวซ์ความสนุก Bouncetopia (บาวซ์โทเปีย) ที่มาในรูปแบบ “บ้านลมยักษ์” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหาดใหญ่ ครั้งแรกในโลก กับการครีเอทธีม Hawaii เกาะสวรรค์แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมติกิ ปักหมุด New Attraction ใหม่เสริมศักยภาพเมืองท่องเที่ยวภาคใต้ สร้าง Family Edutainment ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มครอบครัวชาวหาดใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียง และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มองหากิจกรรมเสริมทักษะให้เด็กๆ ได้ผจญภัยไปในโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นที่กว่า 1,300 ตารางเมตร ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า หลังจากที่เซ็นทรัลพัฒนาประสบความสำเร็จจับมือพันธมิตรระดับโลกอย่าง Kiztopia Group สวนสนุกเป่าลมใหญ่ ระดับพรีเมียมอันดับ 1 ที่ใหญ่สุดในเอเชีย จากสิงคโปร์ ในการปักหมุดเปิด บาวซ์โทเปีย เซ็นทรัล เชียงใหม่ จนครองใจกลุ่มลูกค้าชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”โค้งสุดท้ายของไตรมาสที่ 4 ก็เดินหน้าปักหมุดเปิด บาวซ์โทเปีย สาขาแรกของภาคใต้ที่ เซ็นทรัล หาดใหญ่ ทันที นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการเป็นเบอร์หนึ่งศูนย์การค้าไทย ในฐานะจุดหมายปลายทางอันดับแรกที่แบรนด์ระดับโลกเลือกขยายธุรกิจไปทั่วประเทศสู่ตลาดใหม่ และขยายกลุ่มฐานลูกค้าทั่วประเทศ โดย บาวซ์โทเปีย เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญที่สะท้อนถึงความสำเร็จของโมเดล The Ecosystem for All ของ เซ็นทรัลพัฒนา ที่แบรนด์ระดับโลกเลือกปักหมุดเปิดสาขาแรกหรือแฟล็กชิปสโตร์ในไทย พร้อมสนับสนุนธุรกิจพันธมิตรเติบโตแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างกระแส Talk of the Town ในกลุ่มลูกค้าไทยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องทางด้าน ไฮดี้ เทียน ผู้ก่อตั้งและ CEO Kiztopia Group กล่าวว่า หาดใหญ่ ถือเป็นเขตยุทธศาสตร์สำคัญของภาคใต้ ด้วยศักยภาพในการรองรับผู้บริโภคจากสงขลา จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย หลังความสำเร็จของการจัด Jumptopia Event ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนาหลายครั้ง ผสานกับกลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่ง ด้วยประสบการณ์ความสนุกจาก Kiztopia Group ทำให้เรามั่นใจว่า Bouncetopia สามารถตอบโจทย์ตลาดและผู้บริโภคในหาดใหญ่ได้อย่างแน่นอน“ตั้งเป้าว่าจะมีทราฟฟิก 1 ล้านคนในปี 2025 โดยมุ่งสู่การเป็น Local’s Favorite สำหรับลูกค้าชาวไทย ด้วยภาพลักษณ์ที่อบอุ่น เหมาะสำหรับครอบครัว และเรายังให้ความสำคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเราตั้งใจทำให้ Bouncetopia เป็นแหล่งท่องเที่ยว Must-go ในภูมิภาค เพื่อเป็น Family Destination นอกจากการเปิดสาขาแรกในภาคใต้ที่เซ็นทรัล หาดใหญ่ เรายังวางแผนเปิด Flagship คอนเซ็ปต์ใหม่ในกรุงเทพ 3-5 สาขา ภายในปีหน้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาคุณภาพของครอบครัวและสร้างความสุขอย่างต่อเนื่อง สำหรับเด็กๆ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ“Bouncetopia มาในคอนเซ็ปต์ "เล่นเพื่อเรียนรู้ เรียนรู้ผ่านการเล่น" พื้นที่พิเศษให้เด็กๆ ได้ปลดปล่อยพลังแห่งความสร้างสรรค์ ฝึกทักษะทางสังคม อารมณ์ และการเคลื่อนไหวผ่านการเล่นอย่างมีจุดมุ่งหมาย พร้อมมอบประสบการณ์ครบวงจรที่ทั้งครอบครัวสามารถใช้เวลาร่วมกันได้อย่างไม่รู้จบ ผสานทั้งการเล่น การเรียนรู้ สร้างความผูกพัน และอิ่มอร่อยไปกับร้านอาหารที่รวมไว้ในที่เดียวกัน”ข้อมูลศักยภาพเมืองหาดใหญ่ เติบโตแข็งแกร่ง“สงขลา” เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการขนส่งสำคัญของภาคใต้ โดยในปี 2566 ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 5.1 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 35,000 ล้านบาท ในด้านเศรษฐกิจ สงขลามีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สูงถึง 243 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว 145,000 บาทต่อปี จากประชากร 1.43 ล้านคน เป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับ 14 ของประเทศ และอันดับ 1 ของภาคใต้ อีกทั้งยังมีสัดส่วนการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียสูงที่สุดในประเทศ ตอกย้ำบทบาทของสงขลาในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้อย่างแท้จริงตั้งแต่ 1 มกราคม-23 ตุลาคม 2567 มีนักท่องเที่ยวมาเลเซียมาเยือนไทยแล้วกว่า 4 ล้านคน โดยร้อยละ 49 เลือกเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านชายแดนด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จ.สงขลา นักท่องเที่ยวมาเลเซียมีการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในประเทศไทย 15,584 บาทต่อคนต่อทริป โดยประมาณ 60% นิยมเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา 83% นิยมพักค้างคืนในเมืองหาดใหญ่ (สงขลา) และ 93% เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อน14 โซนความสนุกที่ตอบโจทย์ทุกวัย1. Mark’s Sand Pit: บ่อทรายไม้สำหรับวัยเตาะแตะ ฝึกการจับ สัมผัสทรายไม้สุดละมุนได้ที่นี่2. Happy’s Hulu Island: เกาะฮูลูพร้อมด่านกีดขวางและสไลเดอร์จุดแรก3. Tiger’s Tiki Adventure: ผจญภัยกับพี่ไทเกอร์ สนุกกับการกระโดด มุด คลาน และปีน เลเวล 14. Bouncetopia Tropical House: บ้านไม้ทรอปิคัลสุดฮิต สนุกกับสไลเดอร์และบ่อบอลในสวนสนุก5. Honey’s Photo Corner: มุมถ่ายรูปสุดปัง โพสต์กระโดดเด้งกับพี่ฮันนี่6. Bell’s Hoop: ท้าทายกำลังแขน โยนบอลลงห่วงกับพี่เบล7. Drago’s Slides: ปีนทางชันด่านยากเลเวล 3 และสไลเดอร์สูง 6 เมตร8. Raby’s Bungalow: กระท่อมดอกไม้เด้งดึ๋ง มุมถ่ายรูปสุดน่ารักอันดับหนึ่ง9. Eli’s Aloha Surfing: ไฮไลท์เครื่องเล่นด่านยาก ระดับ 18 สไลเดอร์ตัวยักษ์สูงกว่า 7 เมตร10. Tiki Ball Lagoon: ทะเลสาบบ่อบอลสีละมุน สไลด์และกระโดดผ่อนคลาย11. Dolphin Cove: แข่งกันปีนแตะโลมา กระโดด และผจญภัยที่ห่วงยางเด้งดึ๋ง12. Kiztopia Friends Arena: สนุกกับเครื่องเล่นชู้ตบาส ไทเกอร์สวิง และจิ๊กซอว์บ้านลมแสนน่ารัก13. Bell’s Café / Art & Craft: ลิ้มรสเมนูลับสไตล์ฮาวายที่คาเฟ่พี่หมีเบล14. Happy’s Gift Shop: ช้อปของน่ารักจากแก๊งคิซโทเปีย ทั้งตุ๊กตา ของเล่น และเครื่องเขียนทุกโซนเครื่องเล่นได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสิงคโปร์ ใช้วัสดุที่แข็งแรงคงทน สีไม่เป็นอันตรายต่อการสัมผัส ทุกจุดในสวนสนุกมีป้ายเตือน สำหรับการเล่นที่มีความสูงหรือสไลเดอร์ที่มีความเร็ว คำแนะนำเรื่องวิธีการเล่น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด พนักงานยังได้รับการฝึกฝนด้านการดูแลความปลอดภัย จัดโซนสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต การันตีความปลอดภัยของทุกครอบครัว