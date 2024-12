ชมมนต์ขลังคริสต์มาสยุโรป ที่ห้างรีนาเชนเตอิตาลีเครือเซ็นทรัล

คริสต์มาสถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลส่งท้ายปีที่ทุกคนต่างตั้งตารอคอย ยิ่งหากได้ไปเฉลิมฉลองคริสต์มาสที่ยุโรป ดินแดนต้นกำเนิดของเทศกาลนี้ก็คงจะรู้สึกฟินไม่น้อย วันนี้เซ็นทรัล รีเทล ชวนทุกคนบินลัดฟ้าออกเดินทางไปยังอิตาลี ประเทศที่นอกจากจะเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมที่น่าค้นหาแล้ว ยังเป็นหนึ่งในเมืองเช็คลิสต์ที่ใคร ๆ ก็อยากมาสัมผัสบรรยากาศคริสต์มาสกันสักครั้งมาเยือนอิตาลีทั้งทีหนึ่งในเช็คลิสต์ที่ต้องไม่พลาดคือ รีนาเชนเต (Rinascente) ห้างสรรพสินค้า ลักชัวรีชื่อดังในเครือเซ็นทรัล รีเทล ที่มีทั้งหมด 9 สาขา ณ ใจกลางเมืองสำคัญของอิตาลี ไม่ว่าจะเป็น มิลาน, โรม เวีย เดล ตริโตเน, โรม เปียซซาฟิอุเม, ตูริน, ฟลอเรนซ์, คัลยารี, ปาแลร์โม, กาตาเนีย และ มอนซา ซึ่งในช่วงคริสต์มาสนี้ ห้างรีนาเชนเตได้ตกแต่งภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Christmas Factory” ที่ชวนให้เหล่านักช้อปได้ท่องไปในบรรยากาศคริสต์มาสชวนฝันพร้อมสารพัดกิจกรรมพิเศษ และยังมีสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จำหน่ายเฉพาะในช่วงเทศกาล เพื่อมอบประสบการณ์คริสต์มาสแบบจัดเต็มสำหรับนักช้อป!ตระการตากับ Brand Takeover เนรมิตทั้งภายนอกและภายในห้างเป็นแลนด์มาร์กสุดไอคอนนิกตื่นตาตื่นใจไปกับ Brand Takeover ของแบรนด์พาร์ทเนอร์ระดับโลกที่มาตกแต่งอาคารของห้างและ Window Display ตามธีมของแบรนด์ อาทิ Dior ที่เนรมิตห้างรีนาเชนเต สาขามิลาน ให้เปล่งประกายด้วยธีมสีทอง ในคอนเซ็ปต์ “Ball of Dreams” ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความหรูหราของพระราชวังแวร์ซายส์ รวมถึงแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายที่มาร่วมเนรมิตห้างรีนาเชนเตสาขาอื่น ๆ ให้สวยงามโดดเด่นเหนือใครนอกจากนี้ภายในห้างรีนาเชนเตยังได้ใช้ 5 สีหลัก คือ สีเขียว แดง ทอง เงิน และขาว มาตกแต่งเพื่อเพิ่มกลิ่นอายความเฟสทีฟ และที่ขาดไม่ได้สำหรับการฉลองคริสต์มาสสุดคลาสสิก คือ ฉากถ้ำพระกุมารเยซู โดยในปีนี้ รีนาเชนเตได้ยกถนน Via San Gregorio Armeno ย่านงานฝีมือเลื่องชื่อของ Naples มาไว้ในห้าง พร้อมร่วมมือกับสตูดิโอระดับตำนานมาเนรมิตงานศิลป์สุดล้ำค่าให้ทุกคนได้ถ่ายภาพความประทับใจเพลิดเพลินไปกับคอลเลกชันของสะสม และของตกแต่งคริสต์มาสสุดพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำในปีนี้รีนาเชนเตได้นำ “Christmas Village” คอลเลกชันพิเศษจาก LEMAX แบรนด์ของสะสมที่มีชื่อเสียงจากอเมริกามาให้เหล่าสาวกได้ซื้อสะสมให้ครบเซ็ต นอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาไม้นัทแครกเกอร์ที่แกะสลักอย่างประณีต ตลอดจนของตกแต่งสุดอลังการที่ขนมาให้ช้อปกันแบบจุใจ อาทิ ลูกแก้วหิมะ กล่องดนตรี ตุ๊กตาซานตาคลอส และถุงเท้าคริสต์มาส จากแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ ที่จะมาสร้างคริสต์มาสในฝันให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นลิ้มรสชาติแห่งการเฉลิมฉลองด้วยขบวนอาหาร ขนมหวาน และเครื่องดื่มชั้นเลิศเสริมบรรยากาศคริสต์มาสให้เต็มอิ่มยิ่งขึ้นด้วยป๊อปอัพโซน ‘Food Gifts’ ของขวัญที่ทั้งสวยและอร่อย อาทิ ปาเน็ตโทนและแพนโดโร เค้กสไตล์อิตาเลียนที่มีให้เลือกทั้งรสชาติดั้งเดิมหรือรสพิเศษที่ผลิตโดยแบรนด์ชั้นนำ อาทิ De Vivo, Fiasconaro (บรรจุในกล่องที่ออกแบบพิเศษโดย Dolce&Gabbana) ทั้งยังมีปาเน็ตโทนรสช็อคโกแลตสุดพรีเมี่ยมวางจำหน่ายเฉพาะที่รีนาเชนเตเท่านั้น พร้อมขบวนเครื่องดื่มระดับพรีเมียมจากแบรนด์ขึ้นชื่อทั้ง Moët & Chandon, Dom Pérignon และอีกมากมายที่คัดสรรมาเพื่อเทศกาลนี้โดยเฉพาะห้ามพลาด มาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งคริสต์มาสและประทับใจไปกับ The Christmas Factory ที่ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ทั้ง 9 สาขา ใน 8 เมืองพิเศษสุด สำหรับลูกค้าชาวไทย และสมาชิก The 1 เมื่อช้อปปิ้งสินค้าที่ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ทุกการใช้จ่าย 1 ยูโร สะสมได้ 1 คะแนน The 1 Points พร้อมส่วนลด 10% พร้อมทั้งบริการ Rinascente On Demand แชทตรงกับผู้ช่วยช้อปส่วนตัวชาวอิตาลีเพื่อฉลองคริสต์มาส