“โมโน เน็กซ์” เปิดตัวคอนเทนต์รุกหนักปี68

ผู้จัดการรายวัน360-“โมโน เน็กซ์” เปิดตัวคอนเทนต์สุดปัง ในงาน “MONO OPEN HOUSE 2025” พร้อมชู “MONO29-MONOMAX” ก้าวสู่ผู้นำแพลตฟอร์มบันเทิงระดับโลกบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ "MONO" ผู้นำด้านธุรกิจสื่อและความบันเทิงครบวงจร เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ในงาน "MONO OPEN HOUSE 2025" ภายใต้แนวคิด "THE WORLD EXPERIENCE IS HERE" โดยเน้นการขยายธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มหลัก 2 แพลตฟอร์ม ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 ที่มีความนิยมอันดับต้นๆ ในประเทศไทย และแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่ง MONOMAX ซึ่งมีฐานผู้ใช้งานแข็งแกร่งกว่า 1.5 ล้านราย ในการผลิตคอนเทนต์คุณภาพจาก "MONO ORIGINAL" ที่รวมซีรีส์และภาพยนตร์ระดับพรีเมี่ยม เพื่อเสิร์ฟความบันเทิงแบบเอ็กซ์คูซีฟให้กลุ่มลูกค้าผ่านทางช่อง MONO29 และ MONOMAX โดยเฉพาะในงาน "MONO OPEN HOUSE 2025" ได้รับเกียรติ ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS, นวมินทร์ ประสพเนตร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) บริษัท โมโนเน็กซ์ จำกัด (มหาชน), ธัญญา วชิรบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการและผู้อำนวยสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 บริษัท โมโนเน็กซ์ จำกัด (มหาชน), บรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท โมโนเน็กซ์ จำกัด (มหาชน), หทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้อำนวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์ บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด ร่วมงานสำหรับปี 2568 นี้ "MONO ORIGINAL" ได้ระดมผู้จัด ผู้กำกับ และนักแสดง ร่วมส่งคอนเทนต์ใหม่ที่มีคุณภาพถึง 25 เรื่อง ประกอบด้วยซีรีส์ 19 เรื่อง และภาพยนตร์ 6 เรื่อง รวมถึงซีรีส์แนวใหม่ที่ได้รับการจับตามอง เช่น "คมเดือน" ซีรีส์วายเรื่องแรกที่สร้างโดยทีมงานของ หมูอาซาวา (พลพัฒน์ อัศวะประภา) นักออกแบบเสื้อผ้าและนักธุรกิจชื่อดัง รวมถึงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ "ครุฑา นาคี" เรื่องราวความรักระหว่าง ครุฑ และ พญานาค พร้อมด้วยความแค้นที่มีมาอย่างยาวนาน ที่เตรียมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ เร็ว ๆ นี้ โดยมีซีรีส์และภาพยนตร์ ในแนวแอ็คชั่น 7 เรื่อง, ดราม่า 8 เรื่อง, แนวโรแมนติกคอมเมดี้ 10 เรื่อง ซึ่งเป็นแนวซีรีส์และภาพยนตร์ที่น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของคนไทย รวมไปถึงสามารถส่งต่อขยายกลุ่มคนดูในระดับโลกต่อไปนอกจากคอนเทนต์ซีรีส์และภาพยนตร์ไทยโดย "MONO ORIGINAL" ที่น่าจับตา ผู้บริหาร MONOMAX ยังให้ข้อมูลถึงการยกระดับการบริการด้วยความร่วมมือกับ PARAMOUNT+ เพื่อให้สมาชิกได้รับชมคอนเทนต์ระดับโลกทั้งภาพยนตร์ฮอลลีวูดและซีรีส์ฮิตจากต่างประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งยังได้ขยายการให้บริการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ โดยเป็นพันธมิตรหลักกับบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในประเทศไทย กัมพูชา และลาว รวมถึงจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่ฤดูกาล 2025/26 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ระยะเวลารวม 6 ปี หรือ 6 ฤดูกาล คิดเป็นมูลค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมด 559,980,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 19,167,723,414 บาทการที่ JAS ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด "Premier League” (พรีเมียร์ลีก) ลีกฟุตบอลที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลกมาครอบครองได้สำเร็จ เป็นความมุ่งมั่นที่ต้องการถ่ายทอดคอนเทนต์ให้เข้าถึงมากกว่า 25 ล้านครัวเรือนใน 3 ประเทศ ซึ่งตั้งเป้าสมาชิก 3 ล้านบัญชี จากจำนวนคนทั้งสิ้น 96 ล้านคน โดยการรับชมต้อง streaming ผ่าน Monomax เป็นหลักการเติบโตในปี 2025 ของ MONO29 และ MONOMAX มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาดสตรีมมิ่งและทีวีไทย โดยตั้งเป้าหมายสมาชิกถึง 3 ล้านบัญชี ซึ่งคาดว่าจะสร้างการเติบโตที่มั่นคงให้กับอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย และเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งในระดับสากล โดยสามารถติดตามคอนเทนต์ทั้งฟุตบอลและความบันเทิงจากต่างประเทศได้ในราคาไม่เกิน 400 บาทต่อเดือน